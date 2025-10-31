Ft
Tisza Párt Süllős Gyula tragédia Pottyondy Edina áldozat

Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít

2025. október 31. 05:47

Szégyen! Ez lenne az a bizonyos szeretetország?

2025. október 31. 05:47
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Szörnyű tragédia történt. Ahogy arról korábban írtunk, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van.

A gyász és a megrendülés hangján, összeszorult szívvel lehet csak erről a szörnyű katasztrófáról beszélni. Sajnos vannak olyan megátalkodott emberek, akik még egy ilyen borzasztó, ép ésszel fel nem fogható tragédia kapcsán is csak a gyűlöletet okádják a világhálóra.

Felháborító, hogy a 444, miután kiderült az áldozatok személye, képes volt azonnal megtámadni, negatív színben feltüntetni a családfőt, rásütve a kormánypárti bélyeget, majd ezt a kegyeletsértő cikket kiposztolta a világhálóra, ahol azonnal ellepték a baloldali, Tisza-hívők a kommentszekciót és gusztustalanabbnál gusztustalanabb bejegyzésekkel sértették meg a gyászolókat.”

Nyitókép forrása: Facebook

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

Almassy
2025. október 31. 08:06
Lassan ott tartunk, hogy a legundorítóbb dologok közé tartozik tiszásnak/libsibolsinak lenni. Amikor M. Pötyi csúfosan megbuki, a mostani udvaroncok, hívők azt is le fogják tagadják, hogy valaha kiejették a névét a szájukon.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. október 31. 06:38
az agyhalottakat onnan lehet felismerni hogy ami nem tetszik nekik az ORBÁN!, minden más pedig PÖTI! az is ami nem tetszik nekik de Pöti mondja
Válasz erre
1
0
pctroll
2025. október 31. 06:16
pottyondiedina emberi minősége nem értékelhető, ne várjunk el tőle empátiát. Az a lilu nem tudom ki, a neve alapján gondolom, a kutyája.
Válasz erre
5
0
Zolt
2025. október 31. 06:02
Pont mint a dögkeselyűk.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!