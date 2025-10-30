„Frei Tamás egy általa adott interjúban költőinek szánt kérdéssel üzent a miniszterelnöknek, Orbán Viktor azonban egy kommentben meg is válaszolt a világjáró riporternek legott. Ceglédi Zoltán sonkás toastot sütött ozsonnára zuglói albérletében, az olvadó sajt bizony kicsit kifolyt a márványfóliás pultra.

A 70es troli vezetője a Ciklámen utcánál, maga sem tudja, miért, Tereskovától kezdte el dúdolni a nézz rám, tűzpiros a ruhám kezdetű, csalogató melódiát.

A mandiner szerkesztője, miután Ceglédi előző posztját szemlézte, majd Frei Tamás interjúját is szemlézte, majd Orbán kommentjét is szemlézte, halkan felsóhajtott,

hogy sokat fogtok még pofázni máma, bazmeg, vagy nézhetem végre a Skyshowtimeon a Tulsa Kinget? A sarki ABC-ben a biztonsági őr fehér ingének zsebéből kicsit kilógott a gyöngyházszínű fésű nyele, ami bele-beleakadt a munkadzseki cipzárjába, mikor lehajolt az alsó polcon megigazítani a szétbarmolt száraztésztákat.

A Néprajzi tetején a süvítő, hideg szélben összependült a csókolózó kamaszok fogszabályzója. A Damjanich utcán őrült dervisként táncolt végig egy vifon leves sárga alumínium-csomagolása, míg végül a Piroska Vendéglő Dreher-táblája fonákkal levette. Vajon hány érdektelen dolgot kell még fölsorolnom, hogy világos legyen, leginkább az első az?”