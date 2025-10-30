Ft
10. 31.
péntek
szemle mandiner Frei Tamás Ceglédi Zoltán Orbán Viktor politika

Halkan felsóhajtott a Mandiner szerkesztője: sokat fogtok még pofázni máma?

2025. október 30. 22:33

Vagy nézhetem végre a SkyShowtime-on a Tulsa Kinget?

2025. október 30. 22:33
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Frei Tamás egy általa adott interjúban költőinek szánt kérdéssel üzent a miniszterelnöknek, Orbán Viktor azonban egy kommentben meg is válaszolt a világjáró riporternek legott. Ceglédi Zoltán sonkás toastot sütött ozsonnára zuglói albérletében, az olvadó sajt bizony kicsit kifolyt a márványfóliás pultra.

A 70es troli vezetője a Ciklámen utcánál, maga sem tudja, miért, Tereskovától kezdte el dúdolni a nézz rám, tűzpiros a ruhám kezdetű, csalogató melódiát.

A mandiner szerkesztője, miután Ceglédi előző posztját szemlézte, majd Frei Tamás interjúját is szemlézte, majd Orbán kommentjét is szemlézte, halkan felsóhajtott,

hogy sokat fogtok még pofázni máma, bazmeg, vagy nézhetem végre a Skyshowtimeon a Tulsa Kinget? A sarki ABC-ben a biztonsági őr fehér ingének zsebéből kicsit kilógott a gyöngyházszínű fésű nyele, ami bele-beleakadt a munkadzseki cipzárjába, mikor lehajolt az alsó polcon megigazítani a szétbarmolt száraztésztákat.

A Néprajzi tetején a süvítő, hideg szélben összependült a csókolózó kamaszok fogszabályzója. A Damjanich utcán őrült dervisként táncolt végig egy vifon leves sárga alumínium-csomagolása, míg végül a Piroska Vendéglő Dreher-táblája fonákkal levette. Vajon hány érdektelen dolgot kell még fölsorolnom, hogy világos legyen, leginkább az első az?”

Ceglédi Zoltán

Facebook

Idézőjel

Liberálisként az a szívfájdalmam, hogy nincs olyan párt, amelyik azt mondaná, ne legyen fiktív hónapokra megállapított nyugdíj

Komolyan kérdem: ez egy bűvös szám, ez a 14, ott megállunk, vagy megyünk tovább is?

rikage
•••
2025. október 31. 00:10 Szerkesztve
Most aztán tőgyén ragadtad a bikát. Az életben minden értelmetlen és hiábavalóság. Még Frei Tamás kérdése is. Amit egyébként megválaszoltam. A miniszterelnök helyett is, illetve kurta válaszát kiegészítve.
0
0
Syr Wullam
2025. október 30. 23:36
Kokián? 🤔
3
0
llnnhegyi
•••
2025. október 30. 22:57 Szerkesztve
Csendes Csütörtök. A teljes libbcsikommcsi bagázs rottyon vannak! Újságírók, politikusok, elemzők, trollok, álhírgyártók, zavarkeltők, visszatért és kirúgott senkiházik. Hadházy Ákos szamárfaszára váltott. Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter egyszerűen beszart a nadrágjába, szokása szerint. ==================✓ Az Irigy Hónaljmirigy hozott vigasságot-:)) Egész jó kis Sohw!
2
0
Obsitos Technikus
2025. október 30. 22:50
Na ez költővé itta magát. Vagy csak puzséri rohama van.
3
0
