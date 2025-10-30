„Orbán Viktor bejelentette, hogy azt már eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj, csak még a bevezetés rendjén van vita. Azt kérem, hogy akkor ezen még vitázzanak pár... évet.

Liberálisként az a szívfájdalmam, hogy jó ideje nincs olyan, választásokon induló, ikszelhető párt, amelyik azt mondaná, hogy ne, egyáltalán ne legyen fiktív hónapokra megállapított nyugdíj. És nem, ennek semmi köze egyes vállalkozások által a dolgozóknak nyújtott juttatásokhoz, hogy hát az »tulajdonképpen olyan, mint« a 14. havi nyugdíj. Rohadtul nem olyan.

Másfelől meg naptárfélő emberként kell föltegyem a kérdést: csak a két kitalált hónap a cél, vagy ez a licit mehet a végtelenbe, 15. meg 615. havi nyugdíjig is? Sose pördül körbe, mint a kilométeróra? Komolyan kérdem: ez egy bűvös szám, ez a 14, ott megállunk, vagy megyünk tovább is?

(figyeld meg, a vége az lesz, hogy Lázár János is rákap erre, azzal, hogy lárifári, nem is késett az esti miskolci vonat, hiszen ideért 25 óra 68 percre)”

