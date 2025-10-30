Ft
10. 30.
csütörtök
liberális Magyarország Ceglédi Zoltán nyugdíj 14. havi nyugdíj ellenzék Lázár János Orbán Viktor baloldal

Liberálisként az a szívfájdalmam, hogy nincs olyan párt, amelyik azt mondaná, ne legyen fiktív hónapokra megállapított nyugdíj

2025. október 30. 20:38

Komolyan kérdem: ez egy bűvös szám, ez a 14, ott megállunk, vagy megyünk tovább is?

2025. október 30. 20:38
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Orbán Viktor bejelentette, hogy azt már eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj, csak még a bevezetés rendjén van vita. Azt kérem, hogy akkor ezen még vitázzanak pár... évet.

Liberálisként az a szívfájdalmam, hogy jó ideje nincs olyan, választásokon induló, ikszelhető párt, amelyik azt mondaná, hogy ne, egyáltalán ne legyen fiktív hónapokra megállapított nyugdíj. És nem, ennek semmi köze egyes vállalkozások által a dolgozóknak nyújtott juttatásokhoz, hogy hát az »tulajdonképpen olyan, mint« a 14. havi nyugdíj. Rohadtul nem olyan.

Másfelől meg naptárfélő emberként kell föltegyem a kérdést: csak a két kitalált hónap a cél, vagy ez a licit mehet a végtelenbe, 15. meg 615. havi nyugdíjig is? Sose pördül körbe, mint a kilométeróra? Komolyan kérdem: ez egy bűvös szám, ez a 14, ott megállunk, vagy megyünk tovább is?

(figyeld meg, a vége az lesz, hogy Lázár János is rákap erre, azzal, hogy lárifári, nem is késett az esti miskolci vonat, hiszen ideért 25 óra 68 percre)”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. október 30. 22:31
you-brought-2-too-many 2025. október 30. 22:15 Ha liberálisként nem tudod elfogadni a 14. havi nyugdíjat, akkor 1, vagy nem vagy liberális 2, vagy nem tudod, h ki mitől is vagyon liberális 3, vagy nem vagy normális ********* Aki ma liberálisként definiálja magát, az eleve nem lehet normális. Ha valaki ma magára aggatja a liberális jelzőt, akkor kapásból tudhatjuk róla, hogy semmi köze sincs a klasszikus liberalizmushoz, viszont annál több köze van a frusztrált, irigy, gyűlölködő, buta proli kocsmaszintű filozófiájához és a vulgármarxista-anarchista-maoista-kisnyilas-ávós mentalitáshoz.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 30. 22:18
Csak előbújik belőle a faszkalap...
Válasz erre
1
0
you-brought-2-too-many
2025. október 30. 22:15
Ha liberálisként nem tudod elfogadni a 14. havi nyugdíjat, akkor 1, vagy nem vagy liberális 2, vagy nem tudod, h ki mitől is vagyon liberális 3, vagy nem vagy normális
Válasz erre
2
0
nemenvagyoken
2025. október 30. 22:07
"Liberálisként az a szívfájdalmam"... Liberális? Hogy egy méltán népszerűtlen embert idézzek: "egy lószart, mama!". Ti csak azt képzelitek magatokról, hogy liberálisok vagytok, de semmi közötök ehhez az ideológiához. Ti vulgármarxista-anarchista-maoista-kisnyilas-ávós prolik vagytok, akik mindig az aktuális gazdájukhoz dörgölőznek. Intoleráns, agresszív, mocskolódó, gyűlölködő csürhe vagytok, akik csak az Orbán-fóbiás mantráikat tudják felböfögni, mert erre képeztek ki titeket. A nyugdíjjal kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy ha valakinek ennyire nem kell a nyugdíj, akkor ne vegye fel, nem kötelező elfogadni. Gondolom, anyádék sem állnak soha remegő kézzel a kapuban, amikor a nyugdíjat várják a postástól.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.