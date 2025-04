Létrejött a Magyar-Lengyel Szabadság Intézete: Mindenkinek tudnia kell, mi folyik Lengyelországban!

Az Alapjogokért Központ létrehozta a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetét, amely a Magyarországon politikai menekültként tartózkodó Marcin Romanowski vezetése alatt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy bemutassa Európának és a nyugati világnak, hogyan bontja le a jogállamiság intézményét a Donald Tusk vezette lengyel kormány, és a demokrácia alapelveit szembe köpve hogyan él vissza jogi eszközeivel politikai ellenfelei kiiktatásának céljából.

Ezt jelentették be az Alapjogokért Központ pénteki sajtótájékoztatóján, amelyen az intézmény igazgatója, Szánthó Miklós, valamint az intézet frissen kinevezett vezetője, Marcin Romanowski mellett Chris Farrell, az amerikai Judicial Watch igazgatója is részt vett.

A rendezvény ezúttal az újonnan megalakult intézet első tanulmányának bemutatója is volt, amely dokumentum a „Szuverenitás vagy (fél)diktatúra? Lengyelország a globalisták kísérleti terepe” címet viseli. Ebben az első elemzésben a „lengyel választások tisztaságára és demokratikus voltára veszélyes négy témát” elemzik a szerzők, és egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy

a lengyelországi fejlemények különösen tanulságosak lehetnek Magyarország számára, mivel egyes politikusok azzal kampányolnak, hogy győzelmük esetén Donald Tusk politikáját vennék vezetési alapul.

Ezzel kapcsolatban Szánthó Miklós és Marcin Romanowski is név szerint megemlítette Magyar Pétert, aki többször is kimondta: ugyanazt szeretné megvalósítani Magyarországon, amit Donald Tusk Lengyelországban.

De mi a baj azzal, amit Tusk csinál?

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Marcin Romanowski, egykori miniszter-helyettes politikai menekültként tartózkodik Magyarországon, mivel a Tusk kormány európai elfogatóparancsot adott ki ellene. Ahogy mi is megírtuk, a lengyel miniszterelnök szerette volna, ha az Interpol is besegít a körözésbe, ám a nemzetközi szervezet ezt elutasította, ami jól mutatja, a Romanowski ellen felhozott vádak nem többek politikai boszorkányüldözésnél.