Gulyás Gergely: Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet van!

Adam Bodnar, a Tusk-kormány minisztere a Politico hasábjain szállt bele Magyarországba, azt mondta, csak akkor lesz itt jogállam, ha leváltják Orbán Viktort. Mit reagál erre a magyar kormány?

Az elmúlt években sokszor került elő a jogállamiság kérdése, például Magyarország kapcsán, pedig ha ezt a kategóriát nem a liberálisok ejtették volna túszul és használnák politikai fegyverként, akkor az elmúlt hónapokban lett volna ok Európában az aggodalomra, elsősorban éppen a lengyel kormány ténykedése miatt. Fontos: mi nem avatkozunk be más országok belpolitikájába, pláne nem úgy, ahogy mások szoktak a miénkbe. Mégis ki kell mondani: Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet állt elő a tavalyi választás után a Tusk-kormány cselekedetei következtében. Ezért akkor érezném magam rosszul, ha a Lengyelországban történtek után a varsói kormány részéről méltatnák a magyar jogállamiság helyzetét.

Mire gondol?

A lengyel kormány például nem hajtja végre a lengyel alkotmánybírság döntéseit. A mentelmi jogot vagy az elnöki kegyelemet semmibe véve alkalmazza a büntetőjog eszközeit politikai riválisai ellen. Az igazságügyi miniszter bírósági vezetőket váltott le politikai okokból, törvénytelenül kirúgta az államügyészt - ahogy ezt a lengyel Legfelsőbb Bíróság is megállapította. Mindhiába, mert ezt figyelmen kívül hagyva új államügyészt nevezett ki a kormány.

Lengyel híresztelések nyomán a magyar sajtó is arról cikkezett, hogy Magyarországra érkezett Marcin Romanowski, az előző varsói kabinet igazságügyi miniszterhelyetese. Ez valós információ?

Igen, a volt lengyel miniszterhelyettes valóban Magyarországra érkezett és politikai menedékjogot kért a magyar államtól. Meg is kapta, a magyar és az uniós jogszabályokkal összhangban. Az ő esetében konkrét bizonyíték is van a tisztességes eljárás hiányára, hiszen idén nyáron annak ellenére tartóztatták le, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjaként mentelmi jog illette neg. Szabadon bocsátására csak azután került sor, hogy a Közgyűlés elnöke hivatalosan tiltakozott a lengyel hatóságoknál, majd egy lengyel bíróság is megerősítette, hogy a letartóztatás jogsértő volt.