Nagy a baj a közelben: orosz légitámadás miatt emelkedtek levegőbe a NATO vadászgépei

Ukrajna retteg: az egész országban zeng a légi riadó, orosz hiperszonikus támadásoktól félnek
Felszálltak az orosz MiG-31K vadászgépek, amelyek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni. Bárhova, pillanatok alatt lecsaphatnak.
Az akcióban lengyel, valamint más szövetséges államok eszközei is részt vettek.
A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága szövetséges repülőgépeket is bevetve emelte a készültséget, miután orosz vadászgépek feltételezett ukrajnai aktivitását észlelték – írta a Magyar Nemzet. A lépés célja a lengyel-ukrán határ menti „érzékeny területek” biztonságának garantálása volt – közölte a parancsnokság az X-en.
Lengyel és szövetséges gépek megkezdték a járőrözést a légterünkben… Két vadászgépet és egy légtérellenőrző repülőgépet riasztottunk, a földi légvédelmi és radar rendszereket pedig magasabb készültségbe helyeztük”
– áll a nyilatkozatban.
A lengyel haderő rendszeresen indít hasonló akciókat, amelyek általában egybeesnek az ukrajnai légiriasztásokkal. Ezek a bevetések jelentős azonban terhet rónak az adófizetőkre: a lengyel Nemzetvédelmi Minisztérium adatai szerint egy F–16-os vadászgép repülése óránként 76-77 ezer zlotyba (kb. 7 millió forint) kerül.
Ezt is ajánljuk a témában
Felszálltak az orosz MiG-31K vadászgépek, amelyek képesek Kinzsal-rakétákat kilőni. Bárhova, pillanatok alatt lecsaphatnak.
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Valentyin Manko tagadta a vádakat, és azt állította, hogy a videóban látható térkép nem katonai, hanem „egy egyszerű Google Térkép”.
Kőkeményen fogalmazott a belga védelmi miniszter.
Kiderült, hol lesz az első állomás.