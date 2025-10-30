Ft
vadászgépek F – 16 Lengyelország NATO orosz-ukrán háború

Nagy a baj a közelben: orosz légitámadás miatt emelkedtek levegőbe a NATO vadászgépei

2025. október 30. 10:07

Az akcióban lengyel, valamint más szövetséges államok eszközei is részt vettek.

2025. október 30. 10:07
null

A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága szövetséges repülőgépeket is bevetve emelte a készültséget, miután orosz vadászgépek feltételezett ukrajnai aktivitását észlelték – írta a Magyar Nemzet. A lépés célja a lengyel-ukrán határ menti „érzékeny területek” biztonságának garantálása volt – közölte a parancsnokság az X-en.

Lengyel és szövetséges gépek megkezdték a járőrözést a légterünkben… Két vadászgépet és egy légtérellenőrző repülőgépet riasztottunk, a földi légvédelmi és radar rendszereket pedig magasabb készültségbe helyeztük”

– áll a nyilatkozatban.

A lengyel haderő rendszeresen indít hasonló akciókat, amelyek általában egybeesnek az ukrajnai légiriasztásokkal. Ezek a bevetések jelentős azonban terhet rónak az adófizetőkre: a lengyel Nemzetvédelmi Minisztérium adatai szerint egy F–16-os vadászgép repülése óránként 76-77 ezer zlotyba (kb. 7 millió forint) kerül.

lendvaiildiko
2025. október 30. 10:33
A történelem ismétli önmagát. Most még balkékebbek, mint korábban... Tanulságos olvasmányból, AI-nek kérdés, lengyel kardcsörtetés 1936-1939 között. Részletek: "A Piłsudski halála (1935) utáni „sánacja” rezsim katonai vezetői (Rydz-Śmigły marsall, Beck külügyminiszter) erőteljesen hangsúlyozták Lengyelország katonai függetlenségét....1934-ben már megkötötték a német–lengyel megnemtámadási szerződést, de Varsó nem akart Berlin kliensállamává válni. Ugyanakkor a Szovjetunióval szemben is bizalmatlan volt, ezért próbált a nyugati hatalmak (Franciaország, Nagy-Britannia) felé közeledni. Katonai demonstrációk: A lengyel hadsereg látványos parádékkal, fegyverkezési programokkal és határ menti erőfitogtatással próbálta jelezni, hogy Lengyelország nem lesz könnyű zsákmány.... 1938-ban, a müncheni válság idején Lengyelország kihasználta Csehszlovákia gyengülését, és elfoglalta Teschen (Zaolzie) területét, ami sokak szerint szintén „kardcsörtetésnek” számított.
Válasz erre
1
0
obakapimaki
•••
2025. október 30. 10:29 Szerkesztve
Ez az a polák légierő/légvédelem, amelyik 19! Orosznak hazudott, előre bejelentett, szigszalaggal összetákolt ork-rain drónból, külső segítséggel majdnem le tudott lőni hármat, de inkább egy polák háztetőt lőttek szét, csillió dollárért?? Nagyon félelelmetesek.. 😂😂😂🤡🤡
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2025. október 30. 10:19
ótvar Mandiner... én léptem
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. október 30. 10:15
“miután orosz vadászgépek feltételezett ukrajnai aktivitását észlelték “ Hehehe… ezek hülyék… hogy bírtak egy ilyen mondatot leírni?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!