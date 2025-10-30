Nagy a baj a közelben: orosz légitámadás miatt emelkedtek levegőbe a NATO vadászgépei

A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága szövetséges repülőgépeket is bevetve emelte a készültséget, miután orosz vadászgépek feltételezett ukrajnai aktivitását észlelték – írta a Magyar Nemzet. A lépés célja a lengyel-ukrán határ menti „érzékeny területek” biztonságának garantálása volt – közölte a parancsnokság az X-en.

Lengyel és szövetséges gépek megkezdték a járőrözést a légterünkben… Két vadászgépet és egy légtérellenőrző repülőgépet riasztottunk, a földi légvédelmi és radar rendszereket pedig magasabb készültségbe helyeztük”

– áll a nyilatkozatban.

A lengyel haderő rendszeresen indít hasonló akciókat, amelyek általában egybeesnek az ukrajnai légiriasztásokkal. Ezek a bevetések jelentős azonban terhet rónak az adófizetőkre: a lengyel Nemzetvédelmi Minisztérium adatai szerint egy F–16-os vadászgép repülése óránként 76-77 ezer zlotyba (kb. 7 millió forint) kerül.