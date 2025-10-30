A hidegháború borzalmai: így mérgezte évtizedeken át a civil lakosságot a nukleáris fegyverkezés

A nukleáris kísérletek következtében sokan súlyosan megbetegedtek

A CNN egy, Salt Lake Cityben felnőtt, Mary Dickson nevű nő történetén keresztül mutatja be a hidegháború alatti nukleáris kísérletek következményeit, amelyek még évtizedekkel később is sokak fizikai és mentális egészségét keserítik meg.

Mary Dickson az 1950-es és 60-as években nőtt fel Utah államban, mit sem sejtve arról, hogy a szomszédos Nevada államban nukleáris kísérleteket folytatnak, és a széljárás éppen feléjük sodorja a radioaktív szennyezés jelentős részét. Ezt csak később tudták meg, amikor már saját bőrükön tapasztalták a sugárzás káros hatásait.

Dicksonnak pajzsmirigyrákja volt, idősebb nővére negyvenévesen halt meg lupusban, fiatalabb nővérét pedig bélrákkal diagnosztizálták. Dickson a CNN-nek elmondta, egyszer összeszámolta, hogy