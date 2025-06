Milyen jelekre kell figyelnünk, ha nem akarjuk, hogy gyermekünk az LMBTQ-lobbi karjaiba hulljon? – brit szakértő a Mandinernek!

Merjünk bízni a gyerekünkben, de ne legyünk lusták

Williams fontosnak nevezte azt is, hogy vegyük észre az intő jeleket: „Ha az eddig visszahúzódó gyermekünk hirtelen nagyon kijárós és feltűnősködő lesz, vagy ha az extrovertált gyermek magának valóvá és csendessé válik, szólaljon meg a fejünkben a vészcsengő, hogy valami nincs rendben.”

Hozzátette, hogy ilyen esetekben mindennél fontosabb a megértő, őszinte odafordulás és a lehetőleg mindennapos, tartalmas, személyes beszélgetés. Így sokkal biztosabbak lehetünk benne, mi folyik a gyerekünk életében. Azt is előnyösnek nevezte, ha a szülők és a tanárok szintén képesek együttműködni a gyermekek érdekében, és tudnak hatékonyan kommunikálni egymással.

Ugyanakkor nagyon fontosnak vélte, hogy az sem jó, ha a szülők rátelepszenek a gyerek magánéletére:

Ne legyünk helikopterszülők, bízzunk a fiatalokban.”

Forrás: MCC

„A kihívások jó része eddig minden generáció életében létezett: a tizenévesek mindig is lázadni fognak, a különbség csak az, hogy mi ellen és hogyan teszik ezt. Viszont ahhoz, hogy egészséges felnőtté váljanak, szükséges, hogy legyen saját mozgásterük.”

Williams azt is hangsúlyozta, hogy ebbe a hibázás lehetőségének is bele kell férnie bizonyos fokig, ez pedig a technológiai kihívásokkal szemben is fennáll: „Nagyon könnyű azt mondani, hogy például 16 éves korig tiltsuk meg a gyerekeknek az internet, vagy a közösségi média használatát.”

De azt nem lehet minden előzmény nélkül rájuk zúdítani annyi idősen, ahol meghúztuk a határt, hiszen akkor tényleg teljesen védtelenek lesznek a veszélyeivel szemben. Persze, a másik véglet sem jó, amikor ötévesek kezébe nyomnak telefont.”

A szakértő úgy véli, hogy a digitális tér kapcsán is apránként építhető fel az a bizalom, ahogy például megtanítjuk a gyerekeknek, hogyan keljenek át biztonságosan egy úttesten, hogyan menjenek el egyedül a boltba, majd az iskolába.

A szülőknek tudniuk kell, hogy ők vannak nyeregben, ők irányítanak, ők szabják a határokat, de fontos, hogy nem spórolhatják meg a gyerekek nevelésébe fektetett energiát és a példamutatást”

– foglalta össze tanulságként Joanna Williams.