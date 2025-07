Háború és lopás 4. rész – kihez vándorol a pénz az ukrán mezőgazdaságból?

Az egyik legnagyobb ukrán nemzeti kincs, a termőföld gyarmatosítását bemutató cikksorozatunk második részében arról írtunk, hogyan kezdődött Ukrajna mezőgazdasági területeinek privatizációja, majd

hogyan érték el a nemzetközi pénzügyi intézmények, hogy az ukrán vezetés lehetővé tegye a termőföld kereskedelmét.

A legutóbbi részben pedig bemutattuk, mely cégek keleti szomszédunk legnagyobb földbirtokosai. Ám, ahogy a cikk végén is kiemeltük, bár az is fontos, hogy kinek a tulajdonába kerültek a mezőgazdasági területek, de legalább ennyire lényeges, hogy ki a végső nyertes, ki az, akinek a zsebében landol az ukrán mezőgazdasági profitja. Ezt próbáljuk most jelen cikkünkben egy kicsit körvonalazni.