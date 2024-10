Vérben született, világhatalom lett: hetvenöt éves a kommunista Kína

Különféle mozgalmak indultak Kína megmentésére, újjáalakítására. Az értelmiség új kultúra felépítése mellett érvelt: az Új Kultúra Mozgalomnak nevezett irányzat egyik központja a korábbi császári hivatalnokokat képző Pekingi Egyetem volt, amely előbb liberális, felvilágosult elvek mentén szerveződött,

rengeteg értelmiségi vita közepette, amelyekhez lelkesen kapcsolódott egy fiatal segédkönyvtáros, akit Mao Ce-tung néven ismert meg később a világ.

Az első világháborús részvétele ellenére Kína nem kapta vissza a nyugatiaktól a koncessziós területeket: azokat Japánnak engedték át, ezért sztrájkok és véresen levert tüntetések követték egymást, majd anarchia következett, hadurakkal és minden hasonló jóval.

A nyilvánvalóan nyugati és japán imperializmust szolgáló évszázad végleges lezárására végül két irányzat maradt a porondon, a nacionalista és a kommunista: az 1919-ben megalakult Kuomintang, vagyis a Nemzeti Párt, illetve az 1921-ben a Kínai Kommunista Párt (KKP) – mindkettő elsősorban fiatal értelmiségiek vezetésével, s mindkettőt inspirálta a szovjet forradalom sikere.

A két csoport a nyugati imperializmussal szemben vállvetve küzdött a hadurak letöréséért és az ország egyesítéséért. A demokratikusabb eszméket hirdető Kuomintang új vezetője, a tehetséges, képzett katona, Csang-Kaj Sek keményebb antikommunista álláspontot foglalt el elődeinél, és 1927-ben elrendelte a kommunisták letörését.

Ezzel kezdetét vette a kínai polgárháború, amely azonban jóval hosszabb volt még a több tekintetben is vele párhuzamba állítható oroszországi polgárháborúnál.

A Kínai Kommunista Párt a kisemmizett vidéki parasztságra alapozva építette fel erejét: megkezdte a kínai Vörös Hadsereg felállítását, a felkelt parasztok mellett helyi rablóbandákból és dezertált Koumintang-szövetséges katonákból, és főként gerillaharcra rendezkedtek be. A nemzetiek erősödő – és európai támogatással is megerősített – támadásai a teljes megsemmisülés szélére sodorták a kommunistákat: 1934-ben, az úgynevezett Hosszú menetelés során sikerült az egységekkel visszavonulni, és Mao Ce-tung felemelkedése is javarészben ennek köszönhető, hogy ezt sikerrel levezényelte.