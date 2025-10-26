És akkor Donald Trump elkezdte azt csinálni, amit mindig is csinálni kellett volna – csak irdatlanul későn

Vannak valóságok, amiket könnyű megérteni, csak meglehetősen nehéz kezdeni velük valamit. Ilyen valóság például az, hogy Vlagyimir Putyin gerincét meglehetősen nehéz lesz megtörni addig, amíg Hszi Csin-ping jó szorosan a hátához tart egy vaslapot.

Addig ugyanis minden elképzelhető szankció csak annyira lesz hatásos, amíg megkerülésére rá nem uszul párezer szorgos sárga kéz.

Utána meg lesz oldva okosba’. Kínáról lévén szó: nagyon okosba’.

„Szeretném, ha Kína segítene Oroszország kapcsán” – mondta volt Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak, útban ázsiai turnéjának első állomása, Malajzia felé, miután nyilvánosságra került, hogy az amerikai elnök október 30-án a dél-koreai Buszanban megrendezett APEC-csúcson találkozni fog majd a kínai elnökkel. Az igény tökéletesen érthető. Mivel Oroszország szinte lehetetlen feltételek teljesítéséért cserébe volna csak hajlandó abbahagyni további katonai sikerekkel kecsegtető háborúját Ukrajnában, látványosan megfeneklett a békefolyamat.

Trump ezért most azt igyekszik elérni, hogy a kifeszített orosz gazdasági helyzet váljon még kifeszítettebbé, s a béke gazdasági racionalitása Putyin fejében überelje a háború katonai racionalitását.