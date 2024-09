Az eutanázia bevezetéséről vitatkoznak Franciaországban

Nyugaton egyre többen döntenek a halál mellett

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a nyugati trendek azt mutatják, hogy egyre többen döntenek a halál mellett, akkor is, ha betegségük nem halálos, vagy akár még kezelhető.

A Free Press című lap korábban arra is emlékeztetett, hogy a világon elsőként Hollandiában legalizálták az eutanáziát, a jelentkezők száma pedig folyamatosan növekszik. 2022-ben például 8720 eutanáziát végeztek az országban, ami az ottani halálesetek 5 százalékát jelentette.