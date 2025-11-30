Ft
közvélemény-kutatás Magyar Péter Politico

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

2025. november 30. 06:25

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

2025. november 30. 06:25
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Az adatok pánikot, bizonytalanságot keltettek Magyar Péter szimpatizánsai körében. Úgy tűnt, a Tisza Párt elnöke megkapta a selyemzsinórt, aztán történt valami, a Politico ripsz-ropsz megváltoztatta a saját maga által korábban publikált eredményt.

Mint kiderült, a portál törölte az összesítéséből a Fidesz előnyét mérő Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ kutatásait, helyette pedig berakta a Publicus kilencszázalékos Tisza-előnyről szóló legújabb adatait, amelynek eredményeképpen persze jelentősen módosult a diagram. 

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában
A példátlan ügy miatt Szánthó Miklós pénteken levélben fordult a Politico szerkesztőségéhez. Az Alapjogokért Központ főigazgatója arra volt kíváncsi, hogy miért távolítottak el több közvélemény-kutatást is, köztük az Alapjogokért Központhoz tartozókat is.

Kíváncsian várjuk a válaszukat.

Ilyen dolgok nem történnek véletlenül. Nagyon gyanús, hogy a Politico figyelmeztetésnek, dorgálásnak szánta az először publikált adatait, hogy szedje össze magát Magyar úr, itt komoly gondok vannak. Én Magyar Péter helyében nem lennék nyugodt, mert előbb-utóbb szembe kell majd néznie a valósággal, fel kell ébrednie neki is és az elkábított követőinek is. A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj – gondolta magában Felhévizy.”

Nyitókép: MTI 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

