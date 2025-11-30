„Az adatok pánikot, bizonytalanságot keltettek Magyar Péter szimpatizánsai körében. Úgy tűnt, a Tisza Párt elnöke megkapta a selyemzsinórt, aztán történt valami, a Politico ripsz-ropsz megváltoztatta a saját maga által korábban publikált eredményt.

Mint kiderült, a portál törölte az összesítéséből a Fidesz előnyét mérő Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ kutatásait, helyette pedig berakta a Publicus kilencszázalékos Tisza-előnyről szóló legújabb adatait, amelynek eredményeképpen persze jelentősen módosult a diagram.