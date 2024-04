Fizikailag teljesen egészséges – mégis az eutanáziát választja egy fiatal holland nő

Nyitókép illusztráció. Fotó: Jeffrey Basinger/Newsday RM via Getty Images

Megrázó történetet közölt nemrég a Free Press. Beszámolójuk szerint egy 28 éves, fizikailag makk egészséges holland nő azzal a kéréssel fordult a hatóságokhoz, hogy

májusban vessenek véget az életének, mivel súlyos mentális problémákkal küzd.

Felsorolásában a depresszió, az autizmus és a borderline személyiségzavar is szerepel.

A 28 éves Ter Beek egy kis faluban él a német határ közelében 40 éves barátjával. Azt követően döntött az eutanázia mellett, hogy közölték vele az orvosai, nem tudnak érte többet tenni,

nem fog javulni az állapota.

Egyre többen döntenek a halál mellett Nyugaton

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyugati trendek azt mutatják, hogy egyre többen döntenek a halál mellett, akkor is, ha betegségük nem halálos, vagy akár még kezelhető. Ter Beek története is ebbe a mintázatba illik bele.

Ter Beek azt is elmondta, hogy a nappalijában fogják „elaltatni” egy kanapén.

Az orvos először nyugtatót ad majd neki, majd egy gyógyszert, ami leállítja a szívét.

A barátja végig mellette lesz.

Temetés nem lesz, ugyanis azt kérte a barátjától, hogy szórja szét a hamvait „egy szép helyen az erdőben”, amit előtte együtt kiválasztottak.

„Könnyebben lemondanak a pszichiátriai betegségekkel küzdők a felépülésükről”

A legtöbbeknél

a végső döntés hátterében mentális egészségügyi problémák, mint például a depresszió vagy a szorongás áll,

amelyet a gazdasági bizonytalanság, az klímaszorongás, a közösségi média és egyéb tényezők csak tovább erősíthetnek.

A Free Pressnek Stef Groenewoud, a holland Kampeni Teológiai Egyetem egyik egészségügyi etikusa így fogalmazott:

az egészségügyi szakemberek könnyebben lemondanak a pszichiátriai betegségekkel küzdők felépüléséről, mint korábban.”