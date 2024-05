Hogy vehette be magát a közös európai Airbus pilótafülkéjébe egy rakás Andreas Lubitz?

Parádés felvezetéssel indul a műsor: az egzaltált műsorvezető három ifjú hölgyet (két hollandot és egy németet) kérdez arról, mennyire esélyes, hogy pártpreferenciáikon változtassanak a vita hatására.

Egymás után felelik ugyanazt: ez esélytelen, de legalábbis erősen valószínűtlen.

Ennek humorfaktoránál talán csak a színpadi diverzitás nagyobb: a résztvevők fele német(ajkú), ahogy az a pattogó akcentusokból is jól kivehető. Egyikük ugyan a németországi dán kisebbségből érkezik (Roβberg), a másik meg osztrák (Baier) – ő bizonyára nem sértődik meg, hogy fentebb lekommunistáztuk, hiszen delegáló szervezetét Osztrák Kommunista Pártnak hívják (ami természetesen semmiféle rossz történelmi analógiát nem hívhat elő, legitim félelmet nem kelthet, az csupán egy jó szándékú eszme egy-két gyakorlati döccenővel, a noÁr pedig a mozgalom neve). Schmit luxemburgi, Eickhout holland, már csak egy igazi belga hiányzik egy jó kis Benelux derbihez – ki is tör a sziporkavulkán, amikor a bokszzsák szerepéhez látványosan jól szokott (dán) Vistisen lebelgázza utóbbit.

Az Európai Unió komplett déli és keleti felét egy moldáv (!), bár természetesen – az ország szinte teljes lakosságával egyetemben – román állampolgársággal is rendelkező baptista lelkész (Ghilețci) képviseli földrajzi értelemben.

Ezt az összeállítást egyrészt lehet a pártszövetségekre fogni, másrészt mondhatjuk azt is, hogy ezek úgyis legfeljebb érzelmi kategóriák, a földrajzi régió meg a származás semmire sem garancia. Vagy azt, hogy miért is kéne egy (amúgy is teljesen esélytelen) moldáv prédikátor jelöltségén fennakadni, amikor német külügyi államtitkár is lehet az ember néhány napos útlevéllel a zsebében.

A hibák úgyis el lettek követődve, hát mit lehet tenni, istenkém, jaj.

Azonban lenne itt még más is, mert támadhatnak demokráciadeficit-ügyi aggályaink, ami nem vet túl jó fényt az önmagát az európai értelemben vett népakarat valódi letéteményesének tekintő és felkenni kívánó Európai Parlamentre (sem).