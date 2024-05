A Jobbik-Konzervatívok 2 évig tartotta a szavát, most pedig (ismét) Gyurcsány-féle jelöltek mögé sorol a párt

Nyitókép: Gyöngyösi Márton Facebook-oldala

Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke 2022-ben még úgy fogalmazott, hogy „Gyurcsány Ferencnek is van elgondolkozni valója, például abban, hogy az ő személye milyen korlátokat jelent az ellenzéki együttműködés tekintetében”, valamint azt is kijelentette, hogy „a jövőben nem indul majd együtt a Jobbik a DK-val semmilyen választáson, mert az április 3-i eredményekből is látszik, hogy ez nem egy sikeres recept” – most azonban a Magyar Nemzet friss cikke alapján a párt a fővárosban és vidéken is számos olyan polgármesterjelöltet támogat, aki a DK, az MSZP vagy éppen a Párbeszéd színeiben politizál.

Gyöngyösi Márton még idén márciusban is úgy fogalmazott a baloldali összefogásra, hogy „Összenőtt, ami mindig is összetartozott”, sőt azt is hozzátette, hogy

Mi, Jobbik – Konzervatívok viszont nem a túlélésre, hanem a változásra szavazunk. Európára, az európai bérekre, egy normális Magyarországra”

Ehhez képest pártja ismét a baloldalt támogatja, sőt leginkább Gyurcsány Ferenc pártjának jelöltjei mögé áll be.