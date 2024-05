„Bízom benne, a Partizán képes lesz felülemelkedni a szekértábor-logikán” – nyílt levélben szúrt oda Gulyás Mártonnak a Jobbik vezetője

Nyitókép: Partizán Facebook-oldala

Gyöngyösi Márton Instagram-oldalán tett közzé egy Gulyás Mártonhoz címzett üzenetet, melyben többek között arról írt, hogy mennyire meglepte, hogy a Partizán „egy meglehetősen önkényes feltétel, a közvélemény-kutatások átlaga alapján úgy döntött, hogy

nem adja meg a megszólalás lehetőségét minden EP-listavezetőnek”.

A Jobbik EP-képviselője szerint történik mindez úgy, hogy véleménye szerint a csatorna „a még a nyilvánvaló világnézeti állásfoglalás dacára is egy olyan médiává nőtte ki magát, amely ma Magyarországon megfelelő közszolgálat híján kvázi a közszolgálati tájékoztatás szerepét tölti be azzal, hogy különböző álláspontokat mutat be és vitát generál”.

Gyöngyösi kicsit „sarkosabban” úgy fogalmazott, a Partizán szerinte úgy döntött, hogy „teret enged az orosz kémhálózat magyarországi fiókszervezetének, a Mi Hazánknak, de az összellenzék közös köztársaságielnök-jelöltjének, Róna Péternek nem”.

Az „irányított közvélemény-kutatások hazája” vagyunk

A politikus arra is felhívta a figyelmet üzenetében, hogy „hosszan lehetne vitatkozni azon, hogy amikor éppen az egész magyar pártstruktúra átrendeződik, a választásokig pedig még egy hónap van hátra, akkor pontosan mit is lehet leszűrni a közvélemény-kutatások eredményeiből.

Különösen Magyarországon, az »irányított közvélemény-kutatások« hazájában”

– jegyezte meg.