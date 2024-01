Ez volt 2023 öt legnagyobb fejleménye

Berobbant a mesterséges intelligencia

2023 elején ébredhettünk rá igazán arra, hogy

a gépek lassan öntudatra ébrednek.

Civil olvasók, internetezők és újságírók egy emberként vetették rá magukat a mesterséges intelligencia első egyszerűen használható, elsőre játékos érdekességnek tűnő, másodjára viszont még most is beláthatatlan következményekkel fenyegető kezdeményezéseire. Lapunk az év elején cikksorozatot közölt a témában – a mesterséges intelligencia azóta pedig a hétköznapok része lett, miközben lassan tovább folytatódik annak fejlesztése, a folyamatos aggodalmak ellenére is.