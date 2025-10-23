Meglepő felmérés: nincs olyan ország, ahol szeretnék az MI-t 

A mesterséges intelligencia már nem csupán sci-fi (rém)álom: az okostelefonoktól az autóvezetésig átjárja a fejlett világ polgárainak mindennapi életét. Ám miközben a technológiai óriások dollármilliárdokat költenek fejlesztésre, a közvélemény sokkal óvatosabb. A Pew Research Center jelentése, amely 28 333 felnőttet kérdezett meg 25 országban (az ázsiai csendes-óceáni térségből, Európából, Latin-Amerikából, a Közel-Keletről, Észak-Afrikából, Észak-Amerikából és szubszaharai Afrikából), világosanmutatja: a többség hallott már az MI-ről, de a lelkesedés helyett inkább az azzal kapcsolatos félelmek dominálnak.

A fejlettebb országokban ismerik jobban

A felmérés szerint a megkérdezettek 34 százaléka sokat hallott vagy olvasott az MI-ről, 47 százaléka valamennyit, míg 14 százaléka egyáltalán nem – ez utóbbiak aránya különösen magas a szegényebb országokban, mint Kenya (88 százalék) vagy India (86).

Az MI ismertségének a különbsége szorosan korrelál a gazdasági fejlettséggel.

A magas jövedelmű országokban, például Japánban (53 százalék), Németországban (51) vagy az USA-ban (50) a lakosság közel fele tájékozott az MI-vel kapcsolatban, míg Indiában csak 14, Kenyában pedig 12 százalék. Ez felveti a kérdést, hogy vajon a mesterséges intelligencia előnyei mennyire érik el a fejlődő világot, vagy csak tovább mélyítik a digitális szakadékot.