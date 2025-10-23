Meglepő felmérés: nincs olyan ország, ahol szeretnék az MI-t 

A demográfiai törésvonalak tovább árnyalják a képet. A válaszadó 18–34 évesek szinte mindenhol tájékozottabbak: Görögországban a 68 százalékuk sokat hallott az MI-ről, szemben az 50 év felettiek 20 százalékával, Izraelben pedig 46 százalék lelkesedik a fiatalok, míg az idősebbek közül csak 15. A nemek között is látványos a szakadék: a felmért országokban a megkérdezettek körében a férfiak tájékozottabbak (39 vs. 29 százalék), de a nők gyakrabban aggódnak (pl. az Egyesült Királyságban 47 vs. 32 százalék).
Az oktatás és az internethasználat szintén alapvető fontosságú: a magasabb végzettségűek és a szinte állandó netezők (akik napi több mint 4 órát online vannak) körében a lelkesek aránya magasabb (pl. Dél-Koreában az MI-vel képben lévők 39 százaléka kifejezetten izgatott a mesterséges intelligencia lehetőségei kapcsán), míg a kevésbé képzettek vagy offline életmódot élőknél az aggodalom dominál.
Egy nyári, globális Ipsos-felmérés 30 országból hasonló tendenciát mutat: a megkérdezettek 52 százaléka volt izgatott az MI-termékek lehetőségei kapcsán, míg 53 százalékuk inkább tartott azoktól. Mi több: ez az arány a gazdasági kilátásokkal is korrelál – azaz az optimistábbak Ázsiában (Thaiföld, Indonézia), míg az aggódók többsége Európában él, akik feltehetően a munkahelyük elvesztésétől tartanak.
Hogyan érdemes szabályozni az MI-t?
A szabályozás kérdése különösen égető, hiszen az MI etikátlan használata – mint a deepfake hírek – felerősítheti a félelmeket. A Pew-felmérés szerint a megkérdezettek 64 százaléka bízik a saját országa hatékony szabályozásában, de míg ez Indiában 89, Indonéziában 74, Izraelben 72, addig Görögországban csak 22 százalék.