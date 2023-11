Kiadták a jelzést, innentől hetek kérdése, és F16-osok lephetik el Ukrajna egét – Somkuti Bálint a Mandinernek

Azonban a szakértő szerint ezután is sok kérdés és bizonytalanság áll fenn.

Mert ugyan az amerikai gépek leszállítása időigényes, azonban három ország – Dánia, Norvégia és Hollandia – már átadott ilyen típusból valamennyit. Elvileg tehát paripa lenne.

De mennyi? A szakértő szerint ezek számának felső határa 150 de inkább 100 darab lehet, noha az ukránok kétszázat kértek. Ezzel szemben az oroszok 600-700 negyedik generációs, vagy még modernebb gépe hasítja az eget a front túloldalán, vagyis ha az ukránok 150 tökéletesen felszerelt géppel, jól képzett pilótákkal számolnak, ez akkor is legfeljebb a helyi légifölény kivívására elég, s arra is csak ideiglenesen.

Földútra Maserati

Azonban itt bonyolódik tovább a dolog, mutat rá Somkuti: kérdés ugyanis, hogy milyen felkészítést kapnak a (leendő) ukrán pilóták. Nulláról kiképzésre semmiképp sem elég az említett hat hónap, átképzésre elég lehet, s lehet is elég erre alkalmas emberanyaguk az ukránoknak – sorolja a szakértő – ugyanakkor kérdés az is, hogy például vadászpilótát képeznek belőlük, vagy a szárazföldi csapatok támogatására készítik fel őket? S velük egyszerre kezdték meg a szárazföldi támogató személyzet kiképzését is?

Emellett az is kérdőjeles, milyen fegyverzettel kapják ezeket a gépeket, hiszen, mint ahogy az idézett „Moonfish” is mondta, ezek afféle „svájci bicskák”.

S a gépek és a személyzet megléte egy dolog – noha önmagukban is több tízmillió dolláros eszközök – de ezek igen karbantartásigényes eszközök, és az üzemeltetésnek is komoly feltételei vannak. „Az F-16-osoknak hosszú, egyenes, jó minőségű kifutópályákra van például szükségük” – példálózik Somkuti.

Ezeket viszont relatíve könnyen tönkre tudják tenni az oroszok.

Persze lengyel bázisokat is használhatnak például az ukrán vadászgépek, de az súlyos háborús eszkalációs ok lenne, ahogy arra Moszkva is célzott. Ráadásul a hatótávolságot erősen csökkenti, ha 50-100 helyett 400-500 kilométert kell repülniük a bázisról ezeknek a gépeknek, emellett több üzemanyagot kell magukkal vinniük, ezáltal kevesebb fegyverzetet bírnak el – sorolja a szekértő, kimondva a szentenciát:

egy negyedik generációs vadászgép lényegében luxusfegyver, amit az ukránok csak nagyon komoly áron engedhetnek meg maguknak.

Cifra nyomorúság

Márpedig az erre fordítható erőforrásaik elapadni látszanak, legalábbis ami a meg nem erősített hírek alapján kirajzolódik előttünk. A szakértő úgy fogalmaz, ezek alapján „az oroszok szinte büntetlenül tevékenykednek még Avgyijivka térségében is; ami azt jelenti, hogy a fronton a légvédelem és a páncéltörő képesség kifogyóban, ezért kénytelenek a megmaradt tartalékokat a végső küzdelemre félretenni” – mondja Somkuti, hozzátéve: hónapok óta arról beszélnek, hogy lényegében „elfogyott a Nyugat”, és lehet méricskélni az érkező F16-osok szerepét a harcokban, de eközben olyan banális problémákkal küzdenek saját bevallásuk szerint is, mint hogy például

akkorák a veszteségeket szenvedett a tehergépkocsi-állományuk, hogy sokszor nincs mivel szállítani a frontra a hadianyagot.

Megjegyzendő, Avgyijivka éppen a forrpontja a háborúnak, az ostromlott várost az ukránok mindhiába próbálják felmenteni.