Erre érdemes figyelni: könnyen elbukhatjuk a 300 ezer forintot

Fontos változás lépett életbe február 1-jén a bankoknál – nemcsak a családok járnak jól
A kormány továbbra is védi a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapjait.
Február 1-jétől jelentősen bővült a lakossági készpénzhez jutás lehetősége Magyarországon. Az ingyenes készpénzfelvétel havi összeghatára a korábbi 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedett, ez azonban továbbra sem automatikus jog: a bank felé leadott nyilatkozat és a pontos határidő betartása nélkül a díjmentes lehetőség elvész.
A február 1-jétől jelentősen bővült szabályozás szerint a készpénzfelvétel havi összege legfeljebb 300 ezer forint lehet, amely bármely hazai ATM használatával, valamint postán keresztül is elérhető. A díjmentes tranzakció havonta legfeljebb két alkalommal vehető igénybe, függetlenül attól, melyik bank automatáját használja az ügyfél. Fontos azonban, hogy az ingyenes készpénzfelvétel kizárólag egy bankszámla esetében érvényesíthető, és a limit túllépése automatikusan költség felszámításával jár. A készpénz felvétele tehát csak akkor marad díjmentes, ha a feltételek maradéktalanul teljesülnek.
Az egyik leggyakoribb félreértés, hogy a jogszabály minden banki ügyfél számára automatikusan biztosítja az ingyenes lehetőséget. Valójában a bank csak akkor alkalmazza a díjmentes feltételeket, ha a nyilatkozat időben beérkezik.
A nyilatkozat leadható bankfiók látogatásával, internetbank felületen, mobilbank alkalmazáson keresztül, telefonos ügyintézés során, illetve egyes esetekben postai ügyintézés keretében is.
A határidő kulcskérdés: az adott hónap 20. napjáig szükséges a nyilatkozat rögzítése ahhoz, hogy a következő hónap 1-jétől éljen az ingyenes készpénzfelvétel joga. Ha ez elmarad, a következő hónapban minden ATM tranzakció költséget von maga után.
Ez különösen érzékeny lehet infláció idején, amikor a megtakarítás és a felesleges banki díjak elkerülése kiemelt szempont. A bankszámla készpénzfelvételi limit figyelmen kívül hagyása könnyen több ezer forintos havi veszteséget jelenthet.
Az ATM használat során a bank automatikusan ellenőrzi, hogy az ügyfél jogosult-e a díjmentes lehetőségre. Az ATM készpénzfelvétel szabályai egységesek, de a banki tranzakció nyilatkozat hiánya esetén azonnal díjkötelessé válik.
A változásról a kedden megjelent Magyar Közlöny számolt be.
A banki díjmentes készpénzfelvétel célja az, hogy az ügyfél kiszámítható módon jusson hozzá a pénzéhez, de ehhez tudatos ügyintézés szükséges. Az ingyenes ATM használat tehát nem jogszabályi automatizmus, hanem aktív döntés következménye.
A készpénzfelvétel nyilatkozat jelentősége abban rejlik, hogy ez védi meg az ügyfelet az indokolatlan banki költség felszámításától. A havi két alkalom készpénzfelvétel kerete így valóban költségmentes maradhat, akár ATM, akár posta útján történik.
Az ingyenes készpénzfelvétel banknál tehát csak akkor működik, ha az ügyfél tisztában van a szabályozás részleteivel, és nem hagyja figyelmen kívül a határidőket.
Fotó: MTI/Soós Lajos