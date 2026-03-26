03. 26.
csütörtök
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
pénz készpénz készpénzfelvétel

Erre érdemes figyelni: könnyen elbukhatjuk a 300 ezer forintot

2026. március 26. 20:47

Február 1-jétől jelentősen bővült a lakossági készpénzhez jutás lehetősége Magyarországon. Az ingyenes készpénzfelvétel havi összeghatára a korábbi 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedett, ez azonban továbbra sem automatikus jog: a bank felé leadott nyilatkozat és a pontos határidő betartása nélkül a díjmentes lehetőség elvész.

2026. március 26. 20:47
Nem vehetünk fel ingyenes készpénzfelvétel keretében 300 ezer forintot, ha nem nyilatkozunk időben
Juhász Tamás

A február 1-jétől jelentősen bővült szabályozás szerint a készpénzfelvétel havi összege legfeljebb 300 ezer forint lehet, amely bármely hazai ATM használatával, valamint postán keresztül is elérhető. A díjmentes tranzakció havonta legfeljebb két alkalommal vehető igénybe, függetlenül attól, melyik bank automatáját használja az ügyfél. Fontos azonban, hogy az ingyenes készpénzfelvétel kizárólag egy bankszámla esetében érvényesíthető, és a limit túllépése automatikusan költség felszámításával jár. A készpénz felvétele tehát csak akkor marad díjmentes, ha a feltételek maradéktalanul teljesülnek.

Nem vehetünk fel ingyenes készpénzfelvétel keretében 300 ezer forintot, ha nem nyilatkozunk időben
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Nyilatkozat nélkül nincs ingyenes készpénzfelvétel

Az egyik leggyakoribb félreértés, hogy a jogszabály minden banki ügyfél számára automatikusan biztosítja az ingyenes lehetőséget. Valójában a bank csak akkor alkalmazza a díjmentes feltételeket, ha a nyilatkozat időben beérkezik.

A nyilatkozat leadható bankfiók látogatásával, internetbank felületen, mobilbank alkalmazáson keresztül, telefonos ügyintézés során, illetve egyes esetekben postai ügyintézés keretében is.

A pénzügy területén ez az egyik legfontosabb adminisztratív lépés.

A határidő, amit sokan elfelejtenek

A határidő kulcskérdés: az adott hónap 20. napjáig szükséges a nyilatkozat rögzítése ahhoz, hogy a következő hónap 1-jétől éljen az ingyenes készpénzfelvétel joga. Ha ez elmarad, a következő hónapban minden ATM tranzakció költséget von maga után.

Ez különösen érzékeny lehet infláció idején, amikor a megtakarítás és a felesleges banki díjak elkerülése kiemelt szempont. A bankszámla készpénzfelvételi limit figyelmen kívül hagyása könnyen több ezer forintos havi veszteséget jelenthet.

Az ATM használat során a bank automatikusan ellenőrzi, hogy az ügyfél jogosult-e a díjmentes lehetőségre. Az ATM készpénzfelvétel szabályai egységesek, de a banki tranzakció nyilatkozat hiánya esetén azonnal díjkötelessé válik.

A banki díjmentes készpénzfelvétel célja az, hogy az ügyfél kiszámítható módon jusson hozzá a pénzéhez, de ehhez tudatos ügyintézés szükséges. Az ingyenes ATM használat tehát nem jogszabályi automatizmus, hanem aktív döntés következménye.

A készpénzfelvétel nyilatkozat jelentősége abban rejlik, hogy ez védi meg az ügyfelet az indokolatlan banki költség felszámításától. A havi két alkalom készpénzfelvétel kerete így valóban költségmentes maradhat, akár ATM, akár posta útján történik.

Az ingyenes készpénzfelvétel banknál tehát csak akkor működik, ha az ügyfél tisztában van a szabályozás részleteivel, és nem hagyja figyelmen kívül a határidőket.

Fotó: MTI/Soós Lajos

