Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bart de wever pénz kijev euró ukrajna európai bizottság

Mégis hozzányúlnának a befagyasztott orosz pénzekhez

2026. május 08. 08:25

Hollandia arra törekszik, hogy újraindítsa a tárgyalásokat a befagyasztott orosz vagyonból származó 210 milliárd euró felhasználásáról.

2026. május 08. 08:25
null

A Politico értesülései szerint Eelco Heinen holland pénzügyminiszter a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) ülésén arról próbálta meggyőzni az uniós minisztereket, hogy nyúljanak hozzá az orosz pénzekhez. 

Tavaly Bart De Wever belga miniszterelnök megakadályozta az orosz vagyon felhasználását azon aggodalmak miatt, hogy országa köteles lenne visszafizetni a Brüsszelben elhelyezett orosz pénzt, ha Moszkva megpróbálná visszaszerezni azt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Bulgária, Franciaország, Olaszország és Málta is aggályokat fogalmazott meg az Európai Bizottság azon javaslatával kapcsolatban, miszerint a befagyasztott állami vagyont Ukrajna finanszírozására használják fel, míg az Európai Központi Bank következetesen arra figyelmeztetett, hogy a befagyasztott pénzeszközök igénybevétele visszatarthatja más kormányokat attól, hogy az euróövezetben üzleteljenek.

Brüsszel még egyetlen eurót sem utalt át abból az EU költségvetéséből fedezett 90 milliárd eurós hitelből, amelyről az unió 24 vezetője decemberben állapodott meg, hogy a következő két évben Kijev rendelkezésére bocsátják. Az összeg mindössze kétharmadát fedezi Ukrajna 2027-ig várható költségvetési hiányának.

Az Európai Bizottság Kanadánál, az Egyesült Királyságnál, az Egyesült Államoknál és Japánnál lobbizik, hogy állják a fennmaradó részt.

Az oroszoknak mintegy 185 milliárd eurója a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letéti intézmény kezelésében van, ami miatt a belga kormány attól tart, hogy Oroszország megtorlást alkalmazhat itthon és külföldön egyaránt.

De Wever korábban azt követelte, hogy az Európai Unió fővárosai nyújtsanak korlátlan pénzügyi támogatást biztosítékként a Kreml esetleges megtorlásai ellen – ezt a kérést azonban lehetetlennek ítélték. 

A Bizottság soha nem vonta vissza eredeti javaslatát az orosz vagyonok felhasználására.

Kijev költségvetési hiányát idén körülbelül 71 milliárd euróra, 2027-re pedig 64 milliárd euróra becsülték. Ez a becslés azonban abból indul ki, hogy a háború még ebben az évben véget ér.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2026. május 08. 10:09
A hollandok, akik egy időben a legtöbb gyarmattal rendelkeztek!!! Tele vannak pénzzel, és nagyon liberálisok, de azért a belgák vérét akarják.... Még az is lehet, hogy a Benelux államok nem is annyira kedvelik egymást....
Válasz erre
3
0
szim-patikus
•••
2026. május 08. 09:09 Szerkesztve
szim-patikus 2026. május 07. 22:27 • Szerkesztve De előtte válaszoljátok már meg az aranykonvoj nyitott kérdéseit !
Válasz erre
0
1
szim-patikus
•••
2026. május 08. 09:09 Szerkesztve
sszim-patikus 2026. május 07. 22:27 • Szerkesztve Köszönjük a magyar félnek, hogy ----- hülye mint a seggem. I. RÉSZ Miért is? Ez nem lesz 2 perc, de belevágok. Kezdjük azzal, hogy 1.- Magyarország „visszaadta” Ukrajnának (ukrán banki tulajdonnak mondott aranykonvojt Vegyük a tényeket ehhez.: Ukrajna nem tag és nem használ eurót, hrivnyája van. Ergo vagy saját külkerforgalmából vagy belföldi pl. turista forgalmából szerezhet eurót. Ezen esetekben az aktívuma valutaként keletkezik és nála van. ? 2.- Mit keres tehát ekkora Ukrán banki kp. az osztrákoknál? Lehetne még nemzetközi elészámolás része is a történet, de mit adott el az osztrákoknak ekkora értékben? Gabonája is kurvára kevés lenne ehhez és az nem állami banké volna, hanem a kereskedőké, vagy termelőké. (gazdáké) Utolsó felvetés, hogy idegen kölcsön vagy támogatási összeg, de akkor u.a. a kérdés, hogy miért az osztrák bank folyósítja nekik?
Válasz erre
2
0
szim-patikus
•••
2026. május 08. 09:05 Szerkesztve
szim-patikus 2026. május 07. Nem tűnik annak, de ha az is, azt valaki utalja vagy kp.-ban folyósítja. De ki és kinek és milyen jogcímen? Az világos, hogy ukrán banknak nem lehet saját kp.-je máshol. 3.- Ezeket a bankjegyeket vagy nekik nyomtatták, vagy gyűjtötték. A bankjegyek sorszáma eldönthette volna melyik eset áll fenn. Csakhogy a sorozatszámok egybefüggéséről vs. eltéréséről a nyomtatás helyéről is kurvára mélyen hallgat itt mindenki. Pedig azt nem kell nyomozni, rá van nyomtatva. Elég megnézni. Ez az aranyrudakra is áll. Azoknak forgalmi jellegük sincs. Max. érték ill. fedezet lehet. Banki tulajdonként nem áll ez össze. Nem is lehívatlan támogatás, de nem is kölcsön, mert azoknak i g a z o l t eredete, forrása, meg feltétele van. De mind lóg a levegőben. Ergo ez fedezetlen eredető és célú összeg ami ismeretlen okból került ukrán bankhoz, fű alatti támogatásul, Ki tudja miért cserébe, de tuti tv. sértően. Fekete juttatás bárhonnan nézem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!