Mégis hozzányúlnának a befagyasztott orosz pénzekhez

Von der Leyen és Trump telefonon egyeztettek: váratlan fordulat jöhet Európa kulcspiacán
Hollandia arra törekszik, hogy újraindítsa a tárgyalásokat a befagyasztott orosz vagyonból származó 210 milliárd euró felhasználásáról.
A Politico értesülései szerint Eelco Heinen holland pénzügyminiszter a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) ülésén arról próbálta meggyőzni az uniós minisztereket, hogy nyúljanak hozzá az orosz pénzekhez.
Tavaly Bart De Wever belga miniszterelnök megakadályozta az orosz vagyon felhasználását azon aggodalmak miatt, hogy országa köteles lenne visszafizetni a Brüsszelben elhelyezett orosz pénzt, ha Moszkva megpróbálná visszaszerezni azt.
Bulgária, Franciaország, Olaszország és Málta is aggályokat fogalmazott meg az Európai Bizottság azon javaslatával kapcsolatban, miszerint a befagyasztott állami vagyont Ukrajna finanszírozására használják fel, míg az Európai Központi Bank következetesen arra figyelmeztetett, hogy a befagyasztott pénzeszközök igénybevétele visszatarthatja más kormányokat attól, hogy az euróövezetben üzleteljenek.
Brüsszel még egyetlen eurót sem utalt át abból az EU költségvetéséből fedezett 90 milliárd eurós hitelből, amelyről az unió 24 vezetője decemberben állapodott meg, hogy a következő két évben Kijev rendelkezésére bocsátják. Az összeg mindössze kétharmadát fedezi Ukrajna 2027-ig várható költségvetési hiányának.
Az Európai Bizottság Kanadánál, az Egyesült Királyságnál, az Egyesült Államoknál és Japánnál lobbizik, hogy állják a fennmaradó részt.
Az oroszoknak mintegy 185 milliárd eurója a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letéti intézmény kezelésében van, ami miatt a belga kormány attól tart, hogy Oroszország megtorlást alkalmazhat itthon és külföldön egyaránt.
De Wever korábban azt követelte, hogy az Európai Unió fővárosai nyújtsanak korlátlan pénzügyi támogatást biztosítékként a Kreml esetleges megtorlásai ellen – ezt a kérést azonban lehetetlennek ítélték.
A Bizottság soha nem vonta vissza eredeti javaslatát az orosz vagyonok felhasználására.
Kijev költségvetési hiányát idén körülbelül 71 milliárd euróra, 2027-re pedig 64 milliárd euróra becsülték. Ez a becslés azonban abból indul ki, hogy a háború még ebben az évben véget ér.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
