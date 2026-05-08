Von der Leyen és Trump telefonon egyeztettek: váratlan fordulat jöhet Európa kulcspiacán

„Beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd” – fogalmazott Donald Trump.

Az elnök még múlt hét végén jelentette be, hogy 15-ről 25 százalékra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyezséget.

Trump „nagyszerűnek” nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról is: egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.