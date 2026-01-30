Hiába tiltakoztak a bankok, ezt is meglépte a kormány az emberek érdekében

A bankoknak nem tetszik

A jogalkotó a kiskaput is bezárta a bankok előtt,

hiszen a rendelet szerint 300 ezer forintra kell növelniük az ATM-ekből egy készpénzfelvételi alkalommal felvehető összeg értékét is. Ez azért fontos, hogy a bankok ne tudják alacsonyabb egy alkalomra szóló limittel kikerülni, hogy az ügyfél egy tranzakció során felvegye a készpénzt.

Az azonban elképzelhető, hogy fizikai korlátai lehetnek annak, hogy az ATM kiadjon egyszerre ekkora összeget, főleg, ha nem is tudja kizárólag nagy címletekben kiadni a gép a kért összeget.