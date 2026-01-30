Ft
Hiába tiltakoztak a bankok, ezt is meglépte a kormány az emberek érdekében

2026. január 30. 12:18

A kiskaput is bezárták, a bankok nem tudják kijátszani az új szabályozást.

2026. január 30. 12:18
null

Hiába tiltakoztak ellene a bankok, decemberben megjelent a közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli az igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát. 

Február 1-jétől kezdve így már nem 150 ezer, hanem akár 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen az automatákból 

írja az Index.

Az eddig érvényben lévő szabályhoz hasonlóan továbbra is legfeljebb két alkalommal lehet felvenni a teljes, összesen legfeljebb 300 ezer forintos összeget egy hónapban.

A bankoknak nem tetszik

A jogalkotó a kiskaput is bezárta a bankok előtt, 

hiszen a rendelet szerint 300 ezer forintra kell növelniük az ATM-ekből egy készpénzfelvételi alkalommal felvehető összeg értékét is. Ez azért fontos, hogy a bankok ne tudják alacsonyabb egy alkalomra szóló limittel kikerülni, hogy az ügyfél egy tranzakció során felvegye a készpénzt.

Az azonban elképzelhető, hogy fizikai korlátai lehetnek annak, hogy az ATM kiadjon egyszerre ekkora összeget, főleg, ha nem is tudja kizárólag nagy címletekben kiadni a gép a kért összeget.

A Magyar Bankszövetség élesen bírálta a tervezett lépést. A közleményük arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi adózási környezetben a javaslat valójában újabb terhet ró a bankokra.

Ennek némileg ellentmond, hogy az érdekvédelmi szervezet hangsúlyozta, az ingyenesség látszata mögött valós költségek vannak, amelyeket végső soron az ügyfelek viselnek más csatornákon keresztül, ami azokat is érinti, akik nem vesznek fel készpénzt.

A duplázással az eddigi havi 1350 forintról havi 2700 forintra nő a bankok tranzakciósilleték-fizetési kötelezettsége egyetlen számla esetében, amennyiben az ügyfél pont kihasználta eddig, és ezután is kihasználja a készpénzfelvétel új, maximális díjmentességi határát.

Nyilatkozni kell az emeléshez

Az Index figyelmeztet, a lehetőség igénybevételéhez nyilatkozni kell a számlavezető banknál az ingyenes készpénzfelvételről. Azoknak az ügyfeleknek automatikusan duplájára emelkedik az értékhatár, akik már eddig is kérték a 150 ezer forintig érvényes ingyenes készpénzfelvételt.

Nyitókép: Pixabay

 

