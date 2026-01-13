Így emelkedhetnek idén a banki költségek

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2025-ös éves inflációs adatot, vagyis a fogyasztói árak tavalyi emelkedésének mértékét. Ez egyben meghatározza a bankszámlák idei maximális díjemelési mértékét – mutatott rá cikkében a biztosdontes.hu.

A portál emlékeztetett: a bankok éves egyoldalú díjemeléseinek felső határa a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) nyomán a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen meghatározott feltétel, illetve körülmény.