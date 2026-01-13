Ft
központi statisztikai hivatal otp bank magyar bankszövetség bank

Így emelkedhetnek idén a banki költségek

2026. január 13. 18:08

A bankok csak a törtvény által meghatározott módon emelhetnek.

2026. január 13. 18:08
null

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2025-ös éves inflációs adatot, vagyis a fogyasztói árak tavalyi emelkedésének mértékét. Ez egyben meghatározza a bankszámlák idei maximális díjemelési mértékét – mutatott rá cikkében a biztosdontes.hu.

A portál emlékeztetett: a bankok éves egyoldalú díjemeléseinek felső határa a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) nyomán a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen meghatározott feltétel, illetve körülmény.

Ez az összes banknál az éves infláció mértéke. Ennek alapján idén legfeljebb 4,4 százalékkal emelkedhetnek a banki díjak.

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerint a bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak legkésőbb a díjmódosítást megelőzően két hónappal kell közzétenniük az egyoldalú díjemeléseket. Ez azt jelenti, hogy az előző éves infláció ismeretében legkorábban január 13-tól lehet közzétenni éves díjemelést és az legkorábban két hónap múlva léphet életbe – állapította meg a biztosdontes.hu.

De rámutattak arra is, hogy ez a közzététel azonban el szokott húzódni 1-2 hónappal, így a díjemelések legkorábban 2026. március 13-tól léphetnek életbe, de a gyakorlatban csak várhatóan áprilisban vagy májusban.

A portál felhívta a figyelmet: 

van azonban egy önkéntes vállalás a bankok részéről a kormány és a Magyar Bankszövetség között – illetve az OTP Bank esetében külön megállapodás is született a kormánnyal –, melyek alapján a lakossági ügyfelek esetében idén június 30-ig nem történik díjemelés. 

Sőt, a bankok a tavalyi, általában már beharangozott díjemeléseiket is elhalasztották. Ezért a vállalkozók számára várhatóan március és május között, bankonként eltérő időponttól, míg a lakossági ügyfelek esetében várhatóan legkorábban július 1-től lehet számítani az idei éves banki díjemelésre.

A portál figyelmeztetett, 

bár a banki díjemeléseknek az éves infláció szab felső határt, de a korábban nem érvényesített inflációs díjemelések később is alkalmazhatók. 

Ez azt jelenti, hogy a bankok elvileg nem csak a 4,4 százalékos mértékkel emelhetik a díjaikat a lakosság esetében idén, de a tavalyi elmaradt mértékkel is még pluszban, mely 3,7 százalék. Ennek alapján a lakosságnál a maximális felső díjemelési határ idén 8,1 százalék. A verseny miatt azonban a bankok várhatóan nem, vagy csak néhány esetben fognak élni a tavalyi infláció érvényesítésével, viszont megtehetik ezt később, a további években is.

Nyitókép: Pixabay
 

nuevoreynuevaley
2026. január 13. 18:22
Ez roviditve: Szarban azt mondta a bankoknak, meg kell nyerni a valasztast, aztan mindent lehet Ugy lekopaszthatjak a parasztokat, ahogy birjak ! DE CSAK VALASZTAS UTAN !!!
Válasz erre
0
1
kalmanok
2026. január 13. 18:13
Szóval nem háríthatják az ügyfelekre a bankadókból származó veszteséget. Aha.
Válasz erre
1
1
csulak
2026. január 13. 18:13
szegeny bankoknak kell a PROFIT, persze a mi borunkon tollasodnak !
Válasz erre
0
0
