Így emelkedhetnek idén a banki költségek

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2025-ös éves inflációs adatot, vagyis a fogyasztói árak tavalyi emelkedésének mértékét. Ez egyben meghatározza a bankszámlák idei maximális díjemelési mértékét – mutatott rá cikkében a biztosdontes.hu.
A portál emlékeztetett: a bankok éves egyoldalú díjemeléseinek felső határa a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) nyomán a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen meghatározott feltétel, illetve körülmény.
Ez az összes banknál az éves infláció mértéke. Ennek alapján idén legfeljebb 4,4 százalékkal emelkedhetnek a banki díjak.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerint a bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak legkésőbb a díjmódosítást megelőzően két hónappal kell közzétenniük az egyoldalú díjemeléseket. Ez azt jelenti, hogy az előző éves infláció ismeretében legkorábban január 13-tól lehet közzétenni éves díjemelést és az legkorábban két hónap múlva léphet életbe – állapította meg a biztosdontes.hu.
De rámutattak arra is, hogy ez a közzététel azonban el szokott húzódni 1-2 hónappal, így a díjemelések legkorábban 2026. március 13-tól léphetnek életbe, de a gyakorlatban csak várhatóan áprilisban vagy májusban.
A portál felhívta a figyelmet:
van azonban egy önkéntes vállalás a bankok részéről a kormány és a Magyar Bankszövetség között – illetve az OTP Bank esetében külön megállapodás is született a kormánnyal –, melyek alapján a lakossági ügyfelek esetében idén június 30-ig nem történik díjemelés.
Sőt, a bankok a tavalyi, általában már beharangozott díjemeléseiket is elhalasztották. Ezért a vállalkozók számára várhatóan március és május között, bankonként eltérő időponttól, míg a lakossági ügyfelek esetében várhatóan legkorábban július 1-től lehet számítani az idei éves banki díjemelésre.
A portál figyelmeztetett,
bár a banki díjemeléseknek az éves infláció szab felső határt, de a korábban nem érvényesített inflációs díjemelések később is alkalmazhatók.
Ez azt jelenti, hogy a bankok elvileg nem csak a 4,4 százalékos mértékkel emelhetik a díjaikat a lakosság esetében idén, de a tavalyi elmaradt mértékkel is még pluszban, mely 3,7 százalék. Ennek alapján a lakosságnál a maximális felső díjemelési határ idén 8,1 százalék. A verseny miatt azonban a bankok várhatóan nem, vagy csak néhány esetben fognak élni a tavalyi infláció érvényesítésével, viszont megtehetik ezt később, a további években is.
