01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
Nem várnak tovább: bemondta az OTP, mire számítanak idén a magyar gazdaságban

2026. január 20. 12:11

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, a fogyasztás élénkítésével három év után véget érhet a stagnálás és érdemben bővülhet a magyar gazdaság. Az OTP elemzőinek előrejelzése szerint a beruházások is javulnak, így már nem húzzák le a pozitív adatokat.

2026. január 20. 12:11
Ferentzi András

A magyar gazdaság kilátásairól és a befektetési piaci várakozásokról tartott egy sajtóbeszélgetést kedd délelőtt Magyarország legnagyobb bankja, az OTP. A pénzintézet elemzői szerint idén fordulat jön a gazdaságban, ez többek között a kormányzati intézkedéseknek is köszönhető. 

Erre számít idén az OTP

Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának vezetője a makrogazdasági helyzettel kapcsolatban elmondta, háború ide, vámpolitika oda, nincs veszélyben az európai gazdaság, nem került recesszióba, pedig voltak ilyen előjelek, várakozáson felül teljesített. Az amerikai gazdaság pedig továbbra is lendületesen bővül. Ezt a vámpolitika és az AI előretörése is segíti. Előrejelzésük szerint a FED idén két vágást hajthat még végre, annak ellenére, hogy az infláció magas szinten maradt az USA-ban. 

Fontos esemény lesz majd, hogy az amerikai elnöknek idén új jegybankelnököt kell jelölnie. A dollár várhatóan tovább gyengül majd az év folyamán.

Európában az energiakrízis, a háború és a vámháború ellenére is lassan gyorsuló növekedési pályán maradt, 1 százalék körüli most. 

  • Az iparvezérelt északi blokk stagnált, 
  • a déli országok gazdasága lendült fel, 

ez idén kiegyenlítődhet. A bizalmi adatok javultak, a német élénkítés pedig meghozza majd a hatását. A munkaerőpiac viszont nagyon szűk, a bérdinamika magas, amivel a szolgáltatások drágulnak. Az Európai Központi Bank (EKB) emiatt két százaléknál nem fog lejjebb menni.

Élénkülhet a magyar gazdaság

A magyar gazdaság három év stagnálás után idén élénkülni fog, 2-2,5 százalékos növekedést vár idén az OTP. Ennek egyik hajtóereje a német gazdaság élénkülése lesz, a másik pedig, hogy egy komoly költségvetési impulzus érkezik, a kormány intézkedéseinek hatására a fogyasztás dinamikája élénkülni fog. Ami pedig lehúzta, a beruházások esése mostanra kifulladt, sőt, már nem látni esést, azaz beindulnak a beruházások, lesz némi élénkülés, mind az állami, mind a magánszektorban. Ezzel, a fogyasztással és az export élénkülésével együtt pedig a gazdaság felpöröghet.

A hiány 5 százalék körüli lehet majd idén is. A külső adósság is csökkenésnek indulhat, ráadásul itt van egy jelentős devizatartalék, így itt nincs aggodalomra ok.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése erős forintban gondolkozik, ebben érdekelt, ami érdemben csökkenti az inflációt. Lassabb a maginflációs mutatók is lejjebb jöhetnek. Így idén két kamatcsökkentésre lesz majd várhatóan lehetősége a jegybanknak. A forint árfolyamánál egyébként egy oldalazást várnak, bár még most is kicsit alulértékelt a magyar fizetőeszköz, lehetne 3-4 százalékkal erősebb. Az OTP-nek 390-es előrejelzése van az idei évre az euró-forint árfolyamnál. 

Hektikus lesz a részvénypiac

Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi-Asset Elemzési Osztályának vezetője a részvénypiaci várakozásaikról is árult el részleteket, de leszögezte, ezek nem befektetési ajánlások, maximum olyan tanácsok, amelyeket érdemes észben tartani. Mint mondta: idén is hektikus lesz a piac, de lesznek olyan tételek, amelyek többlethozamot hozhatnak. Az OTP már tavaly is felhívta a figyelmet például a latin-amerikai részvénypiacra, mivel mind az Egyesült Államoknál, mind Kínánál látnak kockázatokat. 

De a feltörekvőkön belül Indiára is érdemes fókuszálni.

Az Egyesült Államoknál a technológiai szektoron belül a félvezető-gyártóknál még látnak potenciált, nagy megrendeléseken ülnek a chipgyártó cégek. Európában pedig a kisebb, növekedési potenciállal rendelkező cégekre érdemes fókuszálni, például a védelmi piacokon. A nyersanyagok közül a réz és az urán az, ami érdekes lehet a befektetőknek. Természetesen az arany is ott maradt az ajánlott befektetési eszközök között. Elhangzott, hogy az OTP részvényei továbbra is erősek, tavaly év eleje óta például több mint 13 ezer forintot nőtt a részvények ára. 

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője rámutatott: tavaly nagyon hangos volt az állampapírpiac, jelentős összegek szabadultak fel a kamatkifizetések után. Azt várták, hogy a kamatesés után kettéválik majd a piac, az ügyfelek jelentős része kitartott az állampapírok biztonsága mellett, mások viszont másba fektették a pénzüket. Az összportfólió így kicsit kockázatosabb állapot felé tolódott. 
 

Nyitókép: Balaton József/MTI

 

 

massivement5
2026. január 20. 13:18
Repülőrajt ksh.hu/gyorstajekoztatok/ipa/ipa2511.html
nuevoreynuevaley
2026. január 20. 13:06
"A magyar gazdaság három év stagnálás után idén élénkülni fog, 2-2,5 százalékos növekedést vár idén az OTP" 6 eve van stagnalas, nem 3 2-2,5 az Magyarorszagnak edeskeves, az EU atlag tavaly 1,5 volt
jump-ing
2026. január 20. 13:00
II. Marshall segélyre?
