Nem várnak tovább: bemondta az OTP, mire számítanak idén a magyar gazdaságban

Hektikus lesz a részvénypiac

Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi-Asset Elemzési Osztályának vezetője a részvénypiaci várakozásaikról is árult el részleteket, de leszögezte, ezek nem befektetési ajánlások, maximum olyan tanácsok, amelyeket érdemes észben tartani. Mint mondta: idén is hektikus lesz a piac, de lesznek olyan tételek, amelyek többlethozamot hozhatnak. Az OTP már tavaly is felhívta a figyelmet például a latin-amerikai részvénypiacra, mivel mind az Egyesült Államoknál, mind Kínánál látnak kockázatokat.

De a feltörekvőkön belül Indiára is érdemes fókuszálni.

Az Egyesült Államoknál a technológiai szektoron belül a félvezető-gyártóknál még látnak potenciált, nagy megrendeléseken ülnek a chipgyártó cégek. Európában pedig a kisebb, növekedési potenciállal rendelkező cégekre érdemes fókuszálni, például a védelmi piacokon. A nyersanyagok közül a réz és az urán az, ami érdekes lehet a befektetőknek. Természetesen az arany is ott maradt az ajánlott befektetési eszközök között. Elhangzott, hogy az OTP részvényei továbbra is erősek, tavaly év eleje óta például több mint 13 ezer forintot nőtt a részvények ára.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője rámutatott: tavaly nagyon hangos volt az állampapírpiac, jelentős összegek szabadultak fel a kamatkifizetések után. Azt várták, hogy a kamatesés után kettéválik majd a piac, az ügyfelek jelentős része kitartott az állampapírok biztonsága mellett, mások viszont másba fektették a pénzüket. Az összportfólió így kicsit kockázatosabb állapot felé tolódott.

