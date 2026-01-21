Brüsszelben csak pislognak: megdőlt az évtizedes dogma Magyarországon

– idézte fel a tanácsadó. Ezt a gordiuszi csomót vágta át a GYED Extra, amely lehetővé tette, hogy az anyák a támogatások megtartása mellett térhessenek vissza a munkába. Ez a döntés nemcsak a családi kasszát hizlalta, hanem a nemzetgazdaságnak is új lendületet adott.

A statisztikai adatok itt is látványos áttörést mutatnak. Hankó Balázs kiemelte: a három év alatti gyermeket nevelő édesanyák munkavállalási aránya a korábbi 60 százalék körüli szintről mára 80 százalékra emelkedett.

Ez az elképesztő, húsz százalékpontos javulás cáfolja azt a nézetet, miszerint a családpolitika bezárná az anyákat a konyhába.

Éppen ellenkezőleg: a CSED és a GYED melletti munkavállalás lehetősége, kiegészítve a 30 év alatti anyák SZJA-mentességével, olyan anyagi mozgásteret biztosít, amelyre korábban nem volt példa a magyar gazdaságtörténetben.

A magyar modell sajátossága tehát abban rejlik, hogy nem életidegen skatulyákban gondolkodik. Elismeri, hogy egy huszonéves fiatal egyszerre lehet ambiciózus hallgató, tehetséges munkavállaló és gondoskodó szülő. Szalai Piroska szerint a cél az, hogy a különböző élethelyzetek ne üssék, hanem támogassák egymást. Amikor egy fiatal anya adómentesen dolgozhat, miközben az állam kifizeti a tandíját és még bölcsődei férőhelyet is biztosít, akkor nem segélyezésről, hanem a nemzet jövőjébe való befektetésről beszélünk. Ez a szemléletváltás a biztosítéka annak, hogy a magyar fiataloknak ne külföldi karrier és a magány, hanem az itthoni boldogulás és a család között kelljen tervezniük.