Egyedi megközelítés, mérföldkő a hazai távközlési piacon – ez a megoldás több tízezer magyart érinthet

Kis- és középvállalati ügyfélkörének bővítésére fókuszál a Yettel Magyarország, és az Európában is újdonságnak számító szolgáltatások bevezetésével éves szinten akár több ezer új kkv-ügyfelet terveznek szerezni. Ahogy az a vállalat sajtótájékoztatóján elhangzott: egy olyan megoldást dolgoztak ki az elmúlt másfél évben, ami eddig inkább a banki és pénzügyi szektorra volt jellemző, így mérföldkő a hazai távközlési piacon. Az új termékek a hűségidő nélküli, kedvező feltételeket biztosító tarifacsaládot, valamint a Yettel Business mobilalkalmazást jelentik, amelyek az okoseszközökről menedzselhető üzleti funkciókat teszik elérhetővé.

Yettel Business ReFlex: kétéves hűségidő helyett kedvező árak és feltételek / Fotó: Nic Coury / AFP

Egyébként is tárva a kapu a hazai kis- és középvállalatok előtt, hogy igénybe vegyék a Demján Sándor Tőkeprogram adta lehetőségeket. Utóbbi több mint pénzügyi segítség, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapkezelőjén keresztül kínált forrás segít alkalmazkodni a kkv-knak a gyorsan változó világhoz, legyen szó digitalizációról, zöldátállásról vagy megnyíló piacokra való betörésről.