Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vállallkozás kkv applikáció Yettel magyar gazdaság

Egyedi megközelítés, mérföldkő a hazai távközlési piacon – ez a megoldás több tízezer magyart érinthet

2025. október 01. 11:02

Eltörölték a kötelező kétéves hűségidőt a hazai kis- és középvállalkozások számára. A Yettel a magyar kkv-kat megcélzó forradalmi szolgáltatásával arra számít, hogy új teret nyitott a versenyben.

2025. október 01. 11:02
null

Kis- és középvállalati ügyfélkörének bővítésére fókuszál a Yettel Magyarország, és az Európában is újdonságnak számító szolgáltatások bevezetésével éves szinten akár több ezer új kkv-ügyfelet terveznek szerezni. Ahogy az a vállalat sajtótájékoztatóján elhangzott: egy olyan megoldást dolgoztak ki az elmúlt másfél évben, ami eddig inkább a banki és pénzügyi szektorra volt jellemző, így mérföldkő a hazai távközlési piacon. Az új termékek a hűségidő nélküli, kedvező feltételeket biztosító tarifacsaládot, valamint a Yettel Business mobilalkalmazást jelentik, amelyek az okoseszközökről menedzselhető üzleti funkciókat teszik elérhetővé. 

Yettel Business ReFlex
Yettel Business ReFlex: kétéves hűségidő helyett kedvező árak és feltételek / Fotó: Nic Coury / AFP

Egyébként is tárva a kapu a hazai kis- és középvállalatok előtt, hogy igénybe vegyék a Demján Sándor Tőkeprogram adta lehetőségeket. Utóbbi több mint pénzügyi segítség, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapkezelőjén keresztül kínált forrás segít alkalmazkodni a kkv-knak a gyorsan változó világhoz, legyen szó digitalizációról, zöldátállásról vagy megnyíló piacokra való betörésről.

Ezt is ajánljuk a témában

Az új, úgynevezett Yettel Business ReFlex tarifák lényege, hogy a vállalkozások igényeire, kötelező hűségidő vállalása nélkül alakíthatóak: 

  • nincs kötelező 2 éves hűségidő, 
  • mégis kedvező árak és feltételek érhetők el, 
  • szabadon lehet váltani nagyobb vagy kisebb tartalmú tarifacsomagok között, akár havonta. 

Így a cégek gyorsan reagálhatnak a piaci változásokra, valamint bővülő vagy éppen csökkenő telekommunikációs igényeikre. A hűség nélküli ajánlatokhoz havi visszatérítés is jár, amelyet ezen gazdasági társaságok akár készülékvásárlásra, tartozékokra vagy számlajóváírásra is felhasználhatnak – akár összevontan, egy nagyobb értékű telefonbeszerzéshez is.

A kkv-szektor a hazai foglalkoztatás kétharmadát biztosítja, és becslések szerint a GDP több mint felét állítja elő, így gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.

A Yettelnél az elmúlt évek hálózatfejlesztései mellett arra törekszünk, hogy olyan üzleti megoldásokat kínáljunk, amelyek valódi válaszokat adnak a vállalkozások működési, növekedési céljaihoz” – kezdte beszédét Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója. 

Mint mondta, 

az elmúlt években mintegy 100 milliárd forintos hálózatfejlesztést hajtottak végre,

így ma már országosan 99 százalék feletti – lakosságra vetített, kültéri – lefedettségű 4G- és több mint 1000 bázisállomáson elérhető szupergyors 5G-hálózat áll az üzleti ügyfelek rendelkezésére. A társaság 2028-ig további több tízmilliárd forintos fejlesztést tervez Magyarországon, és arra számít, hogy a bejelentésére a versenytársak is reagálnak majd. 

A fejlesztés hosszú volt és bonyolult, de az azért kijelenthető, hogy megérte, mert nem könnyen követhető vagy másolható, úgyhogy egy ideig előnyt szereztünk a piacon. Egy lépéssel előrébb járunk most a többieknél, de számítok a reakciókra, ez így természetes. Ezzel az egyedi megközelítéssel szerettünk volna új teret nyitni a versenyben

– fogalmazott a Mandinernek Fülöp Gábor.

A Yettel Magyarország 100 százalékos tulajdonosa az e& PPF Telecom Csoport, amely két fő részvényes, a PPF Csoport és az e& partnerségében jött létre. A csoport több távközlési vállalattal rendelkezik a közép-európai régióban, beleértve az O2 Szlovákiát, a Yettel Bulgáriát, Yettel Magyarországot, Yettel Szerbiát és a CETIN Bulgária, Magyarország, Szerbia és Szlovákia infrastrukturális társaságait. A Yettel Magyarország legutóbbi lezárt évében, 2024-ben 263 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételt ért el az előző évi 242 milliárd forintot követően, megközelítőleg kétezer dolgozót foglalkoztat.

Nyitókép forrása: pixabay.com

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ergo07-2
2025. október 01. 11:31
Idegen ügynök
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!