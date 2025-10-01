Egyedi megközelítés, mérföldkő a hazai távközlési piacon – ez a megoldás több tízezer magyart érinthet

Eltörölték a kötelező kétéves hűségidőt a hazai kis- és középvállalkozások számára. A Yettel a magyar kkv-kat megcélzó forradalmi szolgáltatásával arra számít, hogy új teret nyitott a versenyben.
Kis- és középvállalati ügyfélkörének bővítésére fókuszál a Yettel Magyarország, és az Európában is újdonságnak számító szolgáltatások bevezetésével éves szinten akár több ezer új kkv-ügyfelet terveznek szerezni. Ahogy az a vállalat sajtótájékoztatóján elhangzott: egy olyan megoldást dolgoztak ki az elmúlt másfél évben, ami eddig inkább a banki és pénzügyi szektorra volt jellemző, így mérföldkő a hazai távközlési piacon. Az új termékek a hűségidő nélküli, kedvező feltételeket biztosító tarifacsaládot, valamint a Yettel Business mobilalkalmazást jelentik, amelyek az okoseszközökről menedzselhető üzleti funkciókat teszik elérhetővé.
Egyébként is tárva a kapu a hazai kis- és középvállalatok előtt, hogy igénybe vegyék a Demján Sándor Tőkeprogram adta lehetőségeket. Utóbbi több mint pénzügyi segítség, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapkezelőjén keresztül kínált forrás segít alkalmazkodni a kkv-knak a gyorsan változó világhoz, legyen szó digitalizációról, zöldátállásról vagy megnyíló piacokra való betörésről.
Az új, úgynevezett Yettel Business ReFlex tarifák lényege, hogy a vállalkozások igényeire, kötelező hűségidő vállalása nélkül alakíthatóak:
Így a cégek gyorsan reagálhatnak a piaci változásokra, valamint bővülő vagy éppen csökkenő telekommunikációs igényeikre. A hűség nélküli ajánlatokhoz havi visszatérítés is jár, amelyet ezen gazdasági társaságok akár készülékvásárlásra, tartozékokra vagy számlajóváírásra is felhasználhatnak – akár összevontan, egy nagyobb értékű telefonbeszerzéshez is.
A kkv-szektor a hazai foglalkoztatás kétharmadát biztosítja, és becslések szerint a GDP több mint felét állítja elő, így gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.
A Yettelnél az elmúlt évek hálózatfejlesztései mellett arra törekszünk, hogy olyan üzleti megoldásokat kínáljunk, amelyek valódi válaszokat adnak a vállalkozások működési, növekedési céljaihoz” – kezdte beszédét Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója.
Mint mondta,
az elmúlt években mintegy 100 milliárd forintos hálózatfejlesztést hajtottak végre,
így ma már országosan 99 százalék feletti – lakosságra vetített, kültéri – lefedettségű 4G- és több mint 1000 bázisállomáson elérhető szupergyors 5G-hálózat áll az üzleti ügyfelek rendelkezésére. A társaság 2028-ig további több tízmilliárd forintos fejlesztést tervez Magyarországon, és arra számít, hogy a bejelentésére a versenytársak is reagálnak majd.
A fejlesztés hosszú volt és bonyolult, de az azért kijelenthető, hogy megérte, mert nem könnyen követhető vagy másolható, úgyhogy egy ideig előnyt szereztünk a piacon. Egy lépéssel előrébb járunk most a többieknél, de számítok a reakciókra, ez így természetes. Ezzel az egyedi megközelítéssel szerettünk volna új teret nyitni a versenyben
– fogalmazott a Mandinernek Fülöp Gábor.
A Yettel Magyarország 100 százalékos tulajdonosa az e& PPF Telecom Csoport, amely két fő részvényes, a PPF Csoport és az e& partnerségében jött létre. A csoport több távközlési vállalattal rendelkezik a közép-európai régióban, beleértve az O2 Szlovákiát, a Yettel Bulgáriát, Yettel Magyarországot, Yettel Szerbiát és a CETIN Bulgária, Magyarország, Szerbia és Szlovákia infrastrukturális társaságait. A Yettel Magyarország legutóbbi lezárt évében, 2024-ben 263 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételt ért el az előző évi 242 milliárd forintot követően, megközelítőleg kétezer dolgozót foglalkoztat.
