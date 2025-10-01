A munkavállalók javára dőlhet el a 2026-os minimálbér sorsa

Noha a harmadik negyedéves makrogazdasági adatok csak október második felében jelennek meg, gyakorlatilag biztosra vehető, hogy újratárgyalják a minimálbér jövő évi emelésének mértékét a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek. Az ugyanakkor már biztosra vehető, hogy a tavaly november végén megkötött, 2025-2027-ig szóló hároméves bérmegállapodásban előre jelzett makrogazdasági pályánál kedvezőtlenebb adatok látnak napvilágot, azaz az infláció a vártnál magasabb, a gazdasági növekedés pedig alacsonyabb lesz. Az egyezség szerint, ha ezek a mutatók összesen legalább egy százalékkal eltérnek a várakozásoktól, a felek ismét egyeztetnek. Az aláírt bérmegállapodás szerint 2026-ban a minimálbér 13 százalékkal nőne, bruttó 290 800 forintról 328 600 forintra.

A minimálbér és a garantált bérminimum összege is jelentősen emelkedhet 2026-ban, bár a munkáltatók megkongatták a vészharangot

Forrás: Mandiner

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői konferencián elismerte, hogy a gazdaság vártnál alacsonyabb teljesítménye miatt a 13 százalékos, tervezett emelésnél alacsonyabb, de két számjegyű mértékben nőhet a kötelező legkisebb munkabér. A garantált bérminimum összegével kapcsolatban pedig azt jegyezte meg a tárcavezető, hogy az emelés mértéke általában két százalékponttal lehet alacsonyabb, mint a minimálbér emelése.

Búcsút mondhatunk a minimálbér jelentős emelésének?

„A szerényebb gazdasági növekedés szerényebb átlagkereset növekedést is jelent, ugyanakkor a bérfelzárkóztatás iránti igény minden félnek érdeke” – hangsúlyozta korábban a Mandiner megkeresésére Perlusz László. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára kérdésünkre világossá tette, noha jövőre választások lesznek, a Nagy Márton által felvázolt gazdaságpolitikai, azaz a tervezett munkahely- és iparvédelmi intézkedések egyáltalán nem rövidlátók.