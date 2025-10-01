A munkavállalók javára dőlhet el a 2026-os minimálbér sorsa

Elkezdődtek a tárgyalások, jelentősen nőhet 2026-ban a garantált bérminimum
Elindultak az egyeztetések a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emeléséről.
Újratárgyalják a tavaly megkötött bérmegállapodás alapján a 2026-os kötelező legkisebb kereset emelését, de vita esetén ezúttal nem a dolgozók húznák a rövidebbet. A minimálbér a tervek szerint jövőre 13 százalékkal emelkedik, a garantált bérminimum 2026-os összege ugyanakkor még nyitott kérdés. A felek nehéz őszi egyeztetésekre készülnek.
Noha a harmadik negyedéves makrogazdasági adatok csak október második felében jelennek meg, gyakorlatilag biztosra vehető, hogy újratárgyalják a minimálbér jövő évi emelésének mértékét a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek. Az ugyanakkor már biztosra vehető, hogy a tavaly november végén megkötött, 2025-2027-ig szóló hároméves bérmegállapodásban előre jelzett makrogazdasági pályánál kedvezőtlenebb adatok látnak napvilágot, azaz az infláció a vártnál magasabb, a gazdasági növekedés pedig alacsonyabb lesz. Az egyezség szerint, ha ezek a mutatók összesen legalább egy százalékkal eltérnek a várakozásoktól, a felek ismét egyeztetnek. Az aláírt bérmegállapodás szerint 2026-ban a minimálbér 13 százalékkal nőne, bruttó 290 800 forintról 328 600 forintra.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői konferencián elismerte, hogy a gazdaság vártnál alacsonyabb teljesítménye miatt a 13 százalékos, tervezett emelésnél alacsonyabb, de két számjegyű mértékben nőhet a kötelező legkisebb munkabér. A garantált bérminimum összegével kapcsolatban pedig azt jegyezte meg a tárcavezető, hogy az emelés mértéke általában két százalékponttal lehet alacsonyabb, mint a minimálbér emelése.
„A szerényebb gazdasági növekedés szerényebb átlagkereset növekedést is jelent, ugyanakkor a bérfelzárkóztatás iránti igény minden félnek érdeke” – hangsúlyozta korábban a Mandiner megkeresésére Perlusz László. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára kérdésünkre világossá tette, noha jövőre választások lesznek, a Nagy Márton által felvázolt gazdaságpolitikai, azaz a tervezett munkahely- és iparvédelmi intézkedések egyáltalán nem rövidlátók.
A főtitkár a napokban ugyanakkor világossá tette, a munkáltatók részéről egyre kevésbé vállalható a 13 százalékos minimálbér-emelés.
Az, hogy a felek eltérnek-e a hároméves bérmegállapodás szerinti 13 százalékos emeléstől, idén nem a munkaadókon, hanem a szakszervezeteken múlik.
Ha a munkaadók és a szakszervezetek nem tudnak megegyezni egy eltérő béremelési pályáról, akkor az eredeti megállapodás marad érvényben, amely a jelenlegi feltételek szerint egyértelműen a szakszervezetek, azaz a munkavállalók számára zárulna kedvező eredménnyel. A munkavállalói érdekképviseletek a Mandiner információi szerint nem támogatják az egy-két százalékponttal kisebb minimálbér-emelést.
Fontos ugyanakkor, hogy a béralku csak a minimálbér összegét rögzíti a következő évekre, a garantált bérminimum emeléséről is meg kell egyezniük a feleknek. A középfokú végzettséghez kötött bérminimum ráadásul jóval több munkavállalót érint, mint a minimálbér, ami a munkáltatók pozícióját erőlteti az őszi bértárgyalásokon.
Korábban felvetődött, hogy a garantált bérminimum a minimálbér összegével azonos mértékben nőhetne, hogy ne csökkenjen a két kötelező legkisebb kereset között a különbség. Ebben az esetben
a garantált bérminimum 11 százalék körüli mértékben emelkedne, összege pedig az idei bruttó 348 800 forintról 386 600 forintra nőne.
A munkáltatók ugyanakkor egyelőre kérdéses, beleegyeznének-e egy ekkora emelésbe és ha igen, milyen feltételekkel.
Magyarországon európai összevetésben is alacsony a minimálbért keresők száma. A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi inflációs jelentéséből kiderül,
Az országosan szabályozott bérek emelése elsősorban a kkv-szektorra, illetve a feldolgozóiparra róhat nagyobb terhet. A nagyvállalatok magasabb átlagos bérszintjük miatt kevésbé kitettek a legkisebb kötelező bérek emelésének.
A minimálbért és garantált bérminimumot keresők száma a feldolgozóiparban a legmagasabb, ezért az emelés nagy kihívást jelenthet a külkereskedelmi bizonytalanságok és a gyenge európai konjunktúra által leginkább érintett feldolgozóipar számára
– olvasható a jegybanki jelentésében. A minimálbéresek nagy számban vannak jelen továbbá a kereskedelemben, az építőiparban és a mezőgazdaságban; a garantált bérminimumot keresők száma pedig a kereskedelemben, az egészségügyben és az építőiparban számottevő.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az elmúlt hetekben többször is világossá tette, vizsgálja a kormány, milyen támogatásokkal mozdíthatja elő a nagyobb béremeléseket. Eddig három lehetőséget vetett fel a kormány:
a bérmegállapodás szerint a 2025-ben a minimálbéres munkavállalók után a munkaadóknak a 2024-es összeg után fizetendő szocho-t kell megfizetniük, 2026-ban pedig majd a 2025-ös munkáltatói járulékot;
A szakszervezeti oldalon a Munkástanácsok Országos Szövetsége, míg a munkaadói oldalon a VOSZ már többször felvetett egy olyan lehetőséget is, amelyben az országos garantált bérminimum összege mellett a felek ágazatonként is meghatározzák a kötelező legkisebb munkabér összegét, ezzel jobban alkalmazkodva egy-egy terület sajátosságaihoz.
