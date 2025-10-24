Az ostoba adó visszatér? – Avagy a Tisza-féle vagyonadó, ami lassan mindenkit érint

A római császárok már a Kr. u. 2. században megpróbálták megadóztatni a kamatjövedelmeket. A cél a pénzen élősködés visszaszorítása volt, de az eredmény éppen az ellenkezője lett. A vagyonok a sötétbe húzódtak, a hitelezés gyakorlatilag leállt, a gazdaság pedig recesszióba került.

Kétezer évvel később a 18. századi Angliában és Franciaországban újra előkerült az ötlet, más formában. A kölcsönszerződésekre úgynevezett bélyegilletéket kellett fizetni. Ez egy fix vagy sávos adó volt, amit a hitelfelvevőknek kellett leróniuk.

A szándék érhető volt, az állam részesedni akart a pénzmozgásból. Ám a hatás egyértelműen negatív. A szegények számára a hitel még drágább lett, míg a gazdagok ügyvédjeikkel megkerülték a szabályokat.