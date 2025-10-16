Franciaország, Olaszország és Spanyolország a példa: óriási hiba lenne, ha Magyarország is erre az útra lépne

A kutatás szerint az adónem bevezetését jellemzően a háborúk vagy gazdasági válságok finanszírozásával indokolták, de hosszú távon egyik országban sem vált be: alacsony bevételt hozott, viszont jelentős bürokratikus terheket és tőkeelvándorlást eredményezett.

A nemzetközi adópolitikával foglalkozó amerikai oldal, a TAX Foundation, valamint az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) elemzései szerint a vagyonadó nemcsak jogbizonytalanságot és adóelkerülést szül, hanem visszafogja a vállalkozási kedvet és az innovációt is. A befektetési hajlandóság csökkenése pedig a gazdasági növekedés ütemét is lassítja.

Mindezek ellenére a vagyoni egyenlőtlenségek csökkentésében nem mutatható ki érdemi hatása:

Franciaország, Olaszország és Spanyolország – ahol évtizedek óta létezik vagyonadó – továbbra is az uniós rangsor élén áll a jövedelmi különbségek tekintetében.

Az Oeconomus elemzése szerint Magyarországon egy 1 százalékos vagyonadó a milliárdosokat érintené, és legfeljebb 250–400 milliárd forint bevételt hozna, ami eltörpülne a 40 ezermilliárdos költségvetés mellett. A kutatók szerint a gazdasági növekedés és a befektetési környezet erősítése hatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek mérséklésére, mint az új adónemek bevezetése.