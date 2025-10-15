Óriási öngól Magyar Pétertől: lényegében beismerte, hogy mindenki vagyonvizsgálat alá kerül, ha jön a vagyonadó (VIDEÓ)

A miniszterelnök elmagyarázta, hogy ezekre a bevallásokra támaszkodva a hatóságok bárkinél vizsgálatot indíthatnának annak ellenőrzésére, hogy a bejelentett vagyon megfelel-e a valóságnak. Példaként azt említette, ha valakinek a nyaralása valami miatt látványosan nem áll arányban a bevallott vagyonával.

Orbán Viktor elmagyarázta, hogy ezzel ellentétben a Fidesz politikája az, hogy támogatásokkal segítse az embereket, hogy a munkájuk után megszerzett vagyon a zsebükben maradhasson és azzal szabadon rendelkezhessenek.

Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket és az a jó, ha alacsony adók vannak”

– magyarázta a miniszterelnök azt, hogy a jelenlegi adópolitika nem örök érvényű, inkább az elkövetkezendő 10-20 évre vonatkozik.

