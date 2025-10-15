Óriási öngól Magyar Pétertől: lényegében beismerte, hogy mindenki vagyonvizsgálat alá kerül, ha jön a vagyonadó (VIDEÓ)

Von der Leyen megsemmisült: Magyarországra irigykednek a lengyelek és a románok
Őket meg sem hívták, miközben Orbán Viktort hosszasan dicsérte Donald Trump.
Orbán Viktor szerint ezzel szemben a Fidesz célja az alacsony adók megőrzése, nem pedig új terhek kivetése a dolgozó emberekre.
Deák Dániel Facebook-videójában számolt be arról, hogy Magyar Péter elismerte: ha jön a vagyonadó, akkor mindenki tényleges vagyona vizsgálat alá kerül.
A Tisza Párt vezetője szerint a vagyonadóra számos példa létezik a világban.
Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal.
A videóban Orbán Viktor nyilatkozata is elhangzik, amelyben a miniszterelnök elmagyarázza, hogy egy esetleges vagyonadó bevezetése esetén nemcsak a politikusoknak, hanem minden átlagembernek is évente vagyonbevallást kellene tennie.
A miniszterelnök elmagyarázta, hogy ezekre a bevallásokra támaszkodva a hatóságok bárkinél vizsgálatot indíthatnának annak ellenőrzésére, hogy a bejelentett vagyon megfelel-e a valóságnak. Példaként azt említette, ha valakinek a nyaralása valami miatt látványosan nem áll arányban a bevallott vagyonával.
Orbán Viktor elmagyarázta, hogy ezzel ellentétben a Fidesz politikája az, hogy támogatásokkal segítse az embereket, hogy a munkájuk után megszerzett vagyon a zsebükben maradhasson és azzal szabadon rendelkezhessenek.
Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket és az a jó, ha alacsony adók vannak”
– magyarázta a miniszterelnök azt, hogy a jelenlegi adópolitika nem örök érvényű, inkább az elkövetkezendő 10-20 évre vonatkozik.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
