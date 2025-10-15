Ft
Magyar Péter vagyonadó adó Orbán Viktor

Óriási öngól Magyar Pétertől: lényegében beismerte, hogy mindenki vagyonvizsgálat alá kerül, ha jön a vagyonadó (VIDEÓ)

2025. október 15. 11:33

Orbán Viktor szerint ezzel szemben a Fidesz célja az alacsony adók megőrzése, nem pedig új terhek kivetése a dolgozó emberekre.

2025. október 15. 11:33
null

Deák Dániel Facebook-videójában számolt be arról, hogy Magyar Péter elismerte: ha jön a vagyonadó, akkor mindenki tényleges vagyona vizsgálat alá kerül.

A Tisza Párt vezetője szerint a vagyonadóra számos példa létezik a világban.

Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal

Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal.

A videóban Orbán Viktor nyilatkozata is elhangzik, amelyben a miniszterelnök elmagyarázza, hogy egy esetleges vagyonadó bevezetése esetén nemcsak a politikusoknak, hanem minden átlagembernek is évente vagyonbevallást kellene tennie.

A miniszterelnök elmagyarázta, hogy ezekre a bevallásokra támaszkodva a hatóságok bárkinél vizsgálatot indíthatnának annak ellenőrzésére, hogy a bejelentett vagyon megfelel-e a valóságnak. Példaként azt említette, ha valakinek a nyaralása valami miatt látványosan nem áll arányban a bevallott vagyonával.

Orbán Viktor elmagyarázta, hogy ezzel ellentétben a Fidesz politikája az, hogy támogatásokkal segítse az embereket, hogy a munkájuk után megszerzett vagyon a zsebükben maradhasson és azzal szabadon rendelkezhessenek.

Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket és az a jó, ha alacsony adók vannak”

– magyarázta a miniszterelnök azt, hogy a jelenlegi adópolitika nem örök érvényű, inkább az elkövetkezendő 10-20 évre vonatkozik.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Búvár Kund
2025. október 15. 12:07
A "sávok" össze-vissza húzhatók.. Addig húzogatják, amikor már 10 millió értékű ingatlan, autó,bankbetét, értékpapír is "vagyonnak" számít...
totumfaktum-2
2025. október 15. 12:05
A vagyonadó még 1 milliárd felett is többet visz, mint amennyit hoz. A bevallások, értékelések, ellenőrzések óriási munkával és költséggel járnak, míg a nav ma gyakorlatilag mindent amit lehet, automatizál mert rálát a számlázásra, ekáerrel a szállításra stb. Képzeljük már el, mi munka lehet pl. cégek, ingatlanok folyamatos felértékelése, életvitel és kiadások folyamatos ellenőrzése. Magyarul a vagyonadó csak úgy hoz bevétet, ha általános vagyonadóként kerül bevezetésre. A legegyszerűbben pedig a nyilvántartásokban szereplő vagyonelemekre, így az ingatlanokra lehet kivetni. Úgy, ahogyan Bajnai be akarta vezetni az általános ingatlanadót, azzal, hogy aki nem tudja fizetni, adja el. Milyen remek lett volna, megjelent volna egy csomó lakás kényszerűségből a piacon, olcsón, dömpingáron. A külföldi "befektetők" lába már most is a rajtgépben lehet. Olyan nincs, hogy valakit csak úgy, a két szép szeméért futtassanak külföldről.
sagirdilsiz-2
2025. október 15. 12:03
Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy ne legyen miniszterelnök, de azzal nem számol, hogy az ő szavaival élve, sok az agyhalott. Javaslom, hogy a Kútvölgyi környékén gáncsoljon el egy csellengő vaddisznót, az vált ki hatalmas népharagot.
google-2
2025. október 15. 12:03
Az uniós uraknak a magyarok vagyonára fáj a foguk. Mennyivel jobb, amikor a magyarok helyett ők gazdagodnak, nem? A fő kollektivizátor vagyona is górcső alá kerülne vajon?
