Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Tisza hvg pénz bank gazdaságpolitika Kármán András

Ezért kellett valójában távoznia Kármán Andrásnak a minisztériumból

2025. szeptember 25. 08:12

Egy nemrég megjelent interjúban még arról beszélt, hogy voltak a tárcánál olyan döntések, amelyekkel nem értett egyet. Kármán András valójában a bankadó miatt veszhetett össze akkori felettesével. A szektorális különadók eltörlése azóta is foglalkoztathatja az immár nyíltan a Tisza Párthoz csapódó közgazdászt.

2025. szeptember 25. 08:12

A bankadó miatt veszhetett össze a kormánnyal 2011-ben Kármán András, emiatt kellett távoznia a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári posztjáról. Maga Kármán még néhány hete is arról beszélt egy zártkörű előadásában, hogy el kell törölni a szektorális különadókat, így tehát a bankadót is.

Részlet Kármán András szeptemberi előadásából, ahol a sportra, a kultúrára és a vallásra költött pénzeket sokallta
Részlet Kármán András szeptemberi előadásából, ahol a sportra, a kultúrára és a vallásra költött pénzeket sokallta (Fotó: Mandiner)

Ezt is ajánljuk a témában

Kármán András furcsa előadása

A Mandiner számolt be elsőként Kármán András előadásáról, amelyet szeptember 8-án tartott a Corvinus Egyetemen, mindössze egyetlen nappal azután, hogy nyíltan színre lépett volna a Tisza Párt kötelékében a szervezet kötcsei rendezvényén.

Az előadásában Kármán nemcsak

  • a sportra
  • a vallásra, 
  • a kultúrára és 
  • a vállalkozásokra

költött állami pénzeket sokallta, hanem arról is szót ejtett, hogy az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szöllősi György

Nemzeti Sport

Idézőjel

Spórolj, ne sportolj? – a Tisza Párt terveiről a sportban

Hát kezdődik... pedig kezdtük azt gondolni, többé nem lehet elhanyagolni a sportot.

Ezeknél a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra gondolhatott Kármán. Ebből különösen az utóbbi érdekes, hiszen az a Kármán ágál a szektorális adó, a bankadó ellen, aki nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót nyeresége után.

Ebből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy egy esetleges adóreform esetén a társasági adó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlhatnak Magyar Péterék, már persze csak akkor, ha nyernének a jövő évi választásokon.

Mi az a bankadó?

A bankadó néven elhíresült hitelintézeti különadót 2010 nyarán vezette be a kormány. Bár az évek alatt sokat változott mind a mértéke, mind az abból származó bevétel, még most is adóznak nyereségük után a pénzintézetek. Idén például 160 milliárd forintot. Bár a bankok részéről folyamatos bírálat éri a terhet, ennek ellenére évről évre rekordnyereségekről és bővülő bevételekről számolnak be, tehát a bankadó érdemben egyáltalán nem fékezte a szektor bővülését. A költségvetésnek viszont jelentős bevétel, amivel a kormány minden évben számolhat. 

Külföldi bank fizetett embere

Érdekesség, de Kármán ezt a feltételezést, mely szerint ő „külföldi bank fizetett embere” lenne, egy szeptemberi HVG-interjúban is kikérte magának, mondván: már nyáron eljött az Erstétől és nem kap tőlük fizetést. A Mandiner úgy tudja, ez az állása csak augusztus 31-el szűnt meg, egy héttel később pedig már ott is állt a Tisza színpadán…

Ezt is ajánljuk a témában

Azon a színpadon, ahol egyértelmű politikai állásfoglalást tett, beállt egy ellenzéki szervezet arcai közé. Ez azért fontos, mert szintén a HVG-s interjúban mégis ezt mondta később: „Nagyon szerettem pénzügyekkel, gazdaságpolitikával foglalkozni, akár az MNB-ben, akár a minisztériumban, de egy idő után be kellett látnom, hogy a Fidesz kormányzásával ennek nincs értelme, annyira átpolitizálódott a szakmai munka. Számomra kompromisszumképes váltás volt, hogy a bankszektorba mentem”.

2010-ben egyébként még egészen másként érvelt  a különadók esetében, ő maga nyilatkozott úgy egy tájékoztatón, hogy az állam eladósodottságának mérséklése miatt muszáj bevezetni a különadókat. Úgy fogalmazott, hogy az állami spórolás mellett a pénzügyi szférának is szerepet kell vállalnia a költségvetési hiány csökkentésében, ez közgazdasági racionalitás és a társadalmi méltányosság miatt is szükséges. Egy későbbi, parlamenti felszólalásában is, amikor a bankadóról volt szó, úgy fogalmazott, hogy szerinte nem veszélyezteti a rendszert. Ekkor tehát még egyáltalán nem támadta nyilvánosan a különadót. 

Miért kellett távoznia?

Kármán András csaknem másfél év után, 2011 októberében hagyta el a kormányt és távozott a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári posztjáról. Lehetséges leváltása egyébként már egy évvel előtte is felmerült, 2010. novemberében írt arról a Hírszerző, hogy az egyensúlyőrző és piacbarát gazdaságpolitika híveként számon tartott Kármán Brüsszelben folytathatja pályafutását. Valóban, tényleges távozása után Kármán megkapta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot.

A HVG akkoriban arról írt, hogy Kármán mindig is kakukktojás volt a tárcán belül liberálisabb, piacbarát felfogása miatt, így borítékolható volt a feszültség közte és felettesei között. 2013-ban pedig portréjukban úgy fogalmaztak: ugyan Kármán még kitartott a bankadó kivetése idején pozíciójában, de később mégis ez okozhatta a fő törésvonalat közte és a kormány tagjai között. „A szakmaiság és a politika kettős nyomása alatt eltört. Más kormányban még kaphat szerepet, Fidesz-kormányban biztos nem fog. De ha a Fidesz nyer 2014-ben, és nagyon úgy tűnik, hogy ez lesz, akkor 2-3 év múlva már senki nem fog emlékezni arra, ki volt Kármán András” – fogalmazott az esetre rálátó forrás a cikk szerint.

Innen tehát nem nehéz kitalálni, hogy miért is kerülhetett Kármán András a Tisza kötelékébe egy olyan banktól, amely régóta kritizálja a rá kivetett adó létét.

Kármán egyik legfőbb feladata lehet egy ellenzéki hatalomra kerülés esetén a szektorális különadók eltörlése, amely már az uniós vezetés szemét is régóta szúrja. Brüsszel ugyanis minden területen a piacoknak akar kedvezni, ebben pedig Kármán és a Tisza partnerük lehet, még a költségvetés meglékelése árán is.

Ezt is ajánljuk a témában

 


 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. szeptember 25. 08:44
A zseniális Nagy Marci mellett mindenki eltörpül... 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
1
balbako_
2025. szeptember 25. 08:22
Na és? Minden kormány arra költ amit szükségesnek tart a polgárai számára. Nézegesse inkább azt, hogy más EU-s országok mennyit költenek Ukrajnára, az ukrán háborúra, LMBTQ-ra és a migránsokra.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!