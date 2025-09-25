Ezért kellett valójában távoznia Kármán Andrásnak a minisztériumból

Azon a színpadon, ahol egyértelmű politikai állásfoglalást tett, beállt egy ellenzéki szervezet arcai közé. Ez azért fontos, mert szintén a HVG-s interjúban mégis ezt mondta később: „Nagyon szerettem pénzügyekkel, gazdaságpolitikával foglalkozni, akár az MNB-ben, akár a minisztériumban, de egy idő után be kellett látnom, hogy a Fidesz kormányzásával ennek nincs értelme, annyira átpolitizálódott a szakmai munka. Számomra kompromisszumképes váltás volt, hogy a bankszektorba mentem”.

2010-ben egyébként még egészen másként érvelt a különadók esetében, ő maga nyilatkozott úgy egy tájékoztatón, hogy az állam eladósodottságának mérséklése miatt muszáj bevezetni a különadókat. Úgy fogalmazott, hogy az állami spórolás mellett a pénzügyi szférának is szerepet kell vállalnia a költségvetési hiány csökkentésében, ez közgazdasági racionalitás és a társadalmi méltányosság miatt is szükséges. Egy későbbi, parlamenti felszólalásában is, amikor a bankadóról volt szó, úgy fogalmazott, hogy szerinte nem veszélyezteti a rendszert. Ekkor tehát még egyáltalán nem támadta nyilvánosan a különadót.

Miért kellett távoznia?

Kármán András csaknem másfél év után, 2011 októberében hagyta el a kormányt és távozott a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári posztjáról. Lehetséges leváltása egyébként már egy évvel előtte is felmerült, 2010. novemberében írt arról a Hírszerző, hogy az egyensúlyőrző és piacbarát gazdaságpolitika híveként számon tartott Kármán Brüsszelben folytathatja pályafutását. Valóban, tényleges távozása után Kármán megkapta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot.

A HVG akkoriban arról írt, hogy Kármán mindig is kakukktojás volt a tárcán belül liberálisabb, piacbarát felfogása miatt, így borítékolható volt a feszültség közte és felettesei között. 2013-ban pedig portréjukban úgy fogalmaztak: ugyan Kármán még kitartott a bankadó kivetése idején pozíciójában, de később mégis ez okozhatta a fő törésvonalat közte és a kormány tagjai között. „A szakmaiság és a politika kettős nyomása alatt eltört. Más kormányban még kaphat szerepet, Fidesz-kormányban biztos nem fog. De ha a Fidesz nyer 2014-ben, és nagyon úgy tűnik, hogy ez lesz, akkor 2-3 év múlva már senki nem fog emlékezni arra, ki volt Kármán András” – fogalmazott az esetre rálátó forrás a cikk szerint.