Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
megvonás TISZA PÁRT sport Magyar Péter Európai Unió

Spórolj, ne sportolj? – a Tisza Párt terveiről a sportban

2025. szeptember 24. 06:29

Hát kezdődik... pedig kezdtük azt gondolni, többé nem lehet elhanyagolni a sportot.

2025. szeptember 24. 06:29
null
Szöllősi György
Szöllősi György
Nemzeti Sport

„»A TISZA PÁRT gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án, a Corvinus Egyetemen tartott zárt körű előadásában elmondta, szerinte mi rossz a magyar gazdaságban. Kármán leginkább olyan területeket említett, amelyekre megítélése szerint túl sok pénzt áldoz az állam – úgy véli, ebbe a körbe a sport, az egyházak és a kultúra támogatása is beletartozik« – olvasható az eseményről először hétfőn beszámoló Mandiner kedd reggel megjelent cikkében. Hát kezdődik...

Pedig már elfelejtettük, mit is jelent, amikor olyanok kormányozzák Magyarországot, akik szerint a futballválogatott mérkőzését nem kötelessége közvetíteni a közszolgálati televíziónak, akik szerint nincs szükség mindennapos iskolai testnevelésre, akik szerint nem szabad közpénzt áldozni sportlétesítményekre, de akik végignézik, miként épül be, veszik el a magyar sport számára a soha vissza nem szerezhető városi ingatlanvagyon, amelynek ellenértéke magánzsebekbe vándorol, miközben az amatőr és utánpótlássport kiszorul mindenhonnan. Már-már elfelejtettük azt a megalázó érzést, amellyel szinte szorongva vártuk, hogy főtáblára kerül-e valamelyik klubcsapatunk az európai kupákban, mert ha csodák csodájára sikerül (akkoriban elvétve, manapság minden évben), nem lesz olyan stadion az egész országban, ahol fogadhatná az ellenfeleit.

Kezdtük azt gondolni, többé nem lehet elhanyagolni a sportot a kultúra más területeivel szemben, mint korábban évtizedekig, de kiderült, az ellenzék vezető gazdasági szakértője sokallja nem csak a sportra, de a filmre, színházra, általában a kultúrára és a »szabadidőre« költött állami forintokat is, mondván, az Európai Unió más országaiban minderre kevesebb jut, úgy illik hát, hogy nálunk se jusson több.

Ezt is ajánljuk a témában

Most, amikor végre sikerült ledolgozni az évtizedek alatt kialakult óriási lemaradásunkat a sportinfrastruktúra, a sportdiplomácia, sőt az eredmények területén, amikor sorra rendezzük az egész világon pozitív visszhangot kiváltó és hatalmas turisztikai belvételeket generáló nemzetközi sporteseményeket az atlétkai, a vizes, a cselgáncs-, a vívó-, az öttusa-vb-től a Formula–1-en, a kézilabda BL négyes döntőjén, a labdarúgó Eb-n át a futball El- és BL-döntőig, amikor újra van magyar a világ egyik legjobb klubcsapatában és a futballválogatott népszerűsége csúcsokat ostromol, órák alatt fogynak el a jegyek a világhírű új nemzeti stadionba, amikor sikerült megduplázni az igazolt sportolók számát, és végre nem csökken, hanem nő az átlag magyar által sportolással eltöltött órák száma, a bicikliutak hossza, a felújított turistaházak száma, akkor megszólal a régi, elfeledettnek hitt hang: „Minek ez? Az államnak nem feladata a sportra áldozni.”

S kezdhetjük megint bizonygatni, hogy a sport edukáció, közösség, nemzeti büszkeség, egészség, munkahely. Hogy a sportra költött állami forintok sokszorosan térülnek meg az egészségügyben, a munkaerőpiacon, az építő- és szórakoztató iparban. Tényleg megint bizonygatnunk kell?”

Nyitókép: Facebook / Carpathian Brigade '09

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 24. 08:56
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
ravaszparasztnemparaszt
2025. szeptember 24. 07:31
inkább Zsolit Bácsiról irjatok. Semjén zsolti most akkor pedofil? Tényleg vadászházba vitte a gyerekeket a javitóintézetből? Ha gyerekei vannak hogy tehet ilyen embertelen dolgokat egy kiskorúval? Enje enje zsolti bácsi. Hát nem tudja, hogy a börtönbe a pedofilokat nagyon csunyán megalázzák? Zzóti zsóti.. Miért remegett miközben beszélt a parlamentben? miért volt tiszta ideg? miért egy cetliről olvasta "tagadást" Miért nézett ki úgy mint aki hazudott? Zsolti ha nincs hozzá közöd akkor vállald fel.. ha van akkor meg készülj a nép haragjára :) Zsolt a nép nem szereti a pedofilokat.. Lehet, hogy a fidesz igen. De mások nem... Zsolti Zsolti... Baj lesz ebbű
Válasz erre
0
4
olvaso9
2025. szeptember 24. 07:28
Igen, újra bizonygatni kell, hogy a sportra, kultúrára, lelki életre fordított kiadás nem pazarlás... Ezt a választásokig még sokszor el kell mondani, le kell írni, hogy a jelenlegi legnagyobb ellenzéki erő lelepleződjön.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!