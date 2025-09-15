Az adakozás nem a szegénység jele, hanem a bőség luxusa 

Az az állítás, hogy Magyarországon magánemberek adományai nélkül semmi sem történne az egészségügyben, minden valós alapot nélkülöz. A valóság ezzel szemben az, hogy az elmúlt években sorra adták át a milliárdos állami fejlesztéseket. A Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömbjét, ahol ma vadonatúj központi betegellátó épületben folyik a gyógyítás, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház korszerűsített egységeit, a Heim Pál Gyermekkórház modernizált intenzív részlegét vagy éppen a Bethesda felújított épületszárnyát. A Nyírő Gyula kórházban új pszichiátriai épület áll, az Uzsoki pedig a fővárosi kórházfejlesztések mintapéldája.

De hogy ne csak a fővárost nézzük, Székesfehérvár új tömbbel büszkélkedik, Dunaújvárosban diagnosztikai szárny nyílt, Veszprémben és Ajkán energetikai korszerűsítések zajlottak, Tatabánya sürgősségi központot húzott fel, Győr onkológiai és kardiológiai fejlesztéseket kapott, Kaposváron új klinikai tömb épült, Pécsett pedig a legendás 400 ágyas klinika újult meg. A lista hosszabb, mint egy orvosi váró délután kettőkor.

Az adakozás a gazdagság jele

Ráadásul óriási tévhit az, hogy az adományozás a szegénység bizonyítéka. Ennek pontosan az ellenkezője igaz. A Charities Aid Foundation 2016-os felmérése szerint a legbőkezűbben éppen a leggazdagabb országok lakói adakoznak. Az Egyesült Államok toronymagasan vezet, mögötte az Egyesült Királyság és Kanada, majd további jóléti államok következnek. A Wall Street farkasai tehát nemcsak partikban csapatják, hanem komoly csekket is írnak kórházaknak.