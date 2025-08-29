Ft
08. 29.
péntek
háború Rosinec Mária Hoppál Hunor unoka Mandiner

Hoppál Hunor: „Kérem, támogassa ön is az értelmetlen háború miatt megtépázott családot!” (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 15:39

Hoppál Hunor kollégánk is megosztotta gondolatait a Rosinec Mária és családjának szervezett gyűjtéssel kapcsolatban.

2025. augusztus 29. 15:39
null

Ahogy arról már több cikkünkben is beszámoltunk, Kárpátalján, Beregszászon forgatott a Mandiner stábja, hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.

Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriával, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban. Lapunk ebből kifolyólag gyűjtés szervez az idős hölgy és családja számára.

Hoppál Hunor kollégánk is adományozásra buzdít mindenkit, rövid videójában osztotta meg gondolatait.

Az adománygyűjtésről erre a linkre kattintva minden információt megtalál.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád


 

elfújta az ellenszél
2025. augusztus 29. 16:12
Elég ismert név a papája, már csak ezért is illene helyesen írni, arról nem beszélve hogy a "kollégájuk". Saját neveteket legalább le tudjátok írni?
Typhoon
•••
2025. augusztus 29. 16:01 Szerkesztve
Lehetséges, hogy az összes „Hoppá” Mandiner cikket maga Hopplál Hunor írja?
