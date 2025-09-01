Kiszámoltuk: ennyivel csökkenne a 25 év alatti fiatalok keresete a Tisza-féle SZJA-emelés miatt (GRAFIKON)

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez a 25 év alatti fiatalokat, a 2026-ra becsült korosztályos átlagkeresettel számolva. A kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a 25 év alatti fiatalok havi bruttó átlagkeresete 2026-ban 622 ezer forint lenne,

amelyből a Tisza-terv alapján 107 673 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most,

ugyanis a terv alapján teljesen kiesnének a jelenlegi 25 év alattiaknak szóló SZJA-kedvezmény hatása alól.

Ez éves szinten közel 1,3 millió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene minden 25 év alatti fiatal számára, ami egy pályakezdő esetében sem elhanyagolható összeg.

Az alábbi kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénztől esne el a Tisza Párt adóemelése miatt: