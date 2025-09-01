Ft
átlagkereset 25 év Tisza Párt grafikon szja

Kiszámoltuk: ennyivel csökkenne a 25 év alatti fiatalok keresete a Tisza-féle SZJA-emelés miatt (GRAFIKON)

2025. szeptember 01. 12:04

A Tisza-féle SZJA-javaslat erős ütést mérne a fiatalok pénztárcájára.

2025. szeptember 01. 12:04
null

Augusztus végén kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar SZJA-rendszert, mindenki kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026. júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne. 

A Tisza-féle SZJA-javaslat hatása a 25 év alatti fiatalokra
A Tisza-féle SZJA-javaslat hatása a 25 év alatti fiatalokra

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez a 25 év alatti fiatalokat, a 2026-ra becsült korosztályos átlagkeresettel számolva. A kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a 25 év alatti fiatalok havi bruttó átlagkeresete 2026-ban 622 ezer forint lenne, 

amelyből a Tisza-terv alapján 107 673 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most,

ugyanis a terv alapján teljesen kiesnének a jelenlegi 25 év alattiaknak szóló SZJA-kedvezmény hatása alól.

Ez éves szinten közel 1,3 millió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene minden 25 év alatti fiatal számára, ami egy pályakezdő esetében sem elhanyagolható összeg.

Az alábbi kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénztől esne el a Tisza Párt adóemelése miatt:

Nyitókép: Mandiner-grafika

Dixtroy
2025. szeptember 01. 14:30
Teljesen feleslegesen számolgattok. Egy jó libernyák ilyennel nem foglalkozik, neki elege van Orbánból, azt annyi.
ChongLi
2025. szeptember 01. 13:14
A Tisza-féle adóterv egy primitív tákolmány. Az szja emelés sokkal erősebb kellen legyen. 1 milla fölött legalább 50% 2 milla fölött 75%. FIZESSENEK A GAZDAGOK!!!
Coollog
2025. szeptember 01. 13:09
Az örök balos trükk. Mindenki úgy nyeli le a békát, hogy valhol messze, valaki másnak jó lesz. Csak valójában senkinek sem.
lesmiserables
2025. szeptember 01. 13:00
Az ország fele adócsaló. Most visszanyal a fagyi hogy ezzel a fidesz sem kezdett semmit...
