A búskomor magyar és az erős forint paradoxona

1830-ban Sir John Bowring, a brit irodalmár és diplomatából lett világjáró, kiadott egy magyar költészetet bemutató antológiát. Ebben nemcsak verseket fordított angolra, hanem színes kommentárokkal is ellátta azokat. Bowring meg volt győződve arról, hogy a magyaroknál minden dallam, minden verssor a fájdalomról szól. Ha megszólal egy népdal, az bizonyára Mohács elvesztését siratja, ha a költő szerelmes, akkor is valahogy az ország végzetéről panaszkodik.

Az angol olvasók így találkoztak a búsuló magyar képével. A szomorú, panaszkodó hazánkfiával, aki még a borospohár felett is a nemzeti tragédiákat sorolja. Bowring persze nem rosszindulatból írt, hanem mert tényleg ezt érezte a magyar folklórban. Csakhogy ezzel egy toposzt indított el Európában, a magyart, aki örökösen búskomor, és minden helyzetben megtalálja az okot a panaszkodásra.

Van tehát egy 19. századi angol úriember, aki a magyarokat a világ legnagyobb panaszkodóinak írta le. Nos, lássuk be, két évszázaddal később sem sikerült ezt a reputációt leráznunk. Mintha nemzeti sport lenne, hogy ha jó hír ér minket, azt is úgy adjuk elő, mintha valami tragikus hiba csúszott volna a világ gépezetébe.

Vegyük például a forint legfrissebb történetét. Az év eleje óta 20 százalékot erősödött a dollárhoz képest, 10-et a fonthoz, és még az euróval szemben is látványosan izmosodott. Ez olyan, mintha a magyar válogatott három topligás csapatot is legyőzött volna alig egy év alatt. De mi még ennek sem tudunk örülni.