A búskomor magyar és az erős forint paradoxona

Évek óta nem látott sikert könyvelt el a magyar gazdaság: rekordot döntött a forint
A háború kezdete óta nem volt ilyen erős a devizánk.
1830-ban egy angol úriember azt írta rólunk, magyarokról, hogy minden dalunk sirató, minden versünk panasz. Két évszázad telt el, és lám, most, amikor a forint szárnyal, mi akkor is panaszkodunk. A közgazdászok ünnepelnek, a vásárlóerőnk nő, mi viszont Ausztriában azon sopánkodunk, hogy minden olcsóbb, mint otthon. Sebestyén Géza írása.
1830-ban Sir John Bowring, a brit irodalmár és diplomatából lett világjáró, kiadott egy magyar költészetet bemutató antológiát. Ebben nemcsak verseket fordított angolra, hanem színes kommentárokkal is ellátta azokat. Bowring meg volt győződve arról, hogy a magyaroknál minden dallam, minden verssor a fájdalomról szól. Ha megszólal egy népdal, az bizonyára Mohács elvesztését siratja, ha a költő szerelmes, akkor is valahogy az ország végzetéről panaszkodik.
Az angol olvasók így találkoztak a búsuló magyar képével. A szomorú, panaszkodó hazánkfiával, aki még a borospohár felett is a nemzeti tragédiákat sorolja. Bowring persze nem rosszindulatból írt, hanem mert tényleg ezt érezte a magyar folklórban. Csakhogy ezzel egy toposzt indított el Európában, a magyart, aki örökösen búskomor, és minden helyzetben megtalálja az okot a panaszkodásra.
Van tehát egy 19. századi angol úriember, aki a magyarokat a világ legnagyobb panaszkodóinak írta le. Nos, lássuk be, két évszázaddal később sem sikerült ezt a reputációt leráznunk. Mintha nemzeti sport lenne, hogy ha jó hír ér minket, azt is úgy adjuk elő, mintha valami tragikus hiba csúszott volna a világ gépezetébe.
Vegyük például a forint legfrissebb történetét. Az év eleje óta 20 százalékot erősödött a dollárhoz képest, 10-et a fonthoz, és még az euróval szemben is látványosan izmosodott. Ez olyan, mintha a magyar válogatott három topligás csapatot is legyőzött volna alig egy év alatt. De mi még ennek sem tudunk örülni.
Pedig a történet korántsem varázslat. A forint erősödése mögött nagyon is racionális tényezők állnak. Először is ott a vonzó kamatkörnyezet. A Magyar Nemzeti Bank alapkamatát 6,50 százalékon tartja, ami forintvásárlásra készteti a befektetőket.
Ehhez jön még az infláció lassulása. A korábbi évek magas tempója jelentősen mérséklődött, ami stabilabb jövőképet ad a befektetőknek. Ez pedig kedvezően hat a magyar fizetőeszköz értékére is.
Aztán ott a pszichológia is. Az árfolyam 400 alá csúszott az euróval szemben, ami önmagában is erőt sugároz. A piac szereplői, akik gyakran technikai alapon vásárolnak, ilyenkor még többet zsákolnak.
Az is kedvez a forintnak, hogy a nemzetközi hangulat javult. Amikor a befektetők bátrabbak, szívesebben fektetnek feltörekvő piacok devizáiba. Az energiaárak mérséklődése és az EU-s források körüli optimizmus pedig csak tovább erősíti a képet.
De hogyan reagál ezen jó hírekre a magyar? Úgy, hogy a külföldi nyaralás során a bolti árakra panaszkodik. Minden olcsóbb, mint otthon, mondja. Igaza van? Részben.
Az árkülönbség oka többnyire nem az, hogy mi rosszabbul élnénk, hanem hogy a hazai boltok polcain még a korábbi, gyengébb forint mellett beszerzett készletek vannak. A spanyol sonka vagy a francia sajt útja a magyar konyhaasztalig hosszú, hetekig tart a szállítás, a raktározás.
És mivel ezeket a termékeket a kereskedő korábban, így gyengébb árfolyam mellett vette, így bizony kénytelen magasabb áron kitenni a polcra. Ezzel szemben aki most böngészi a külföldi boltok árait, az már erősebb forinttal vásárol, így neki relatív alacsonyabbak lesznek az árak.
A paradoxon tehát a következő, miközben a közgazdaságtan alapösszefüggései szerint az erős nemzeti valuta növeli a vásárlóerőnket, mi magyarok nem örülünk ennek, hanem panaszkodunk amiatt, hogy sokat ér a forintunk külföldön.
A pszichológusok ezt negatív torzításnak hívják. Az agyunk evolúciósan is hajlamosabb észrevenni a fenyegetést, mint az örömet. Talán ezért tudtak a 19. századi angolok is olyan könnyen elkönyvelni minket búsuló magyarnak.
Ha tehát legközelebb arra készülünk, hogy panaszkodunk a külföldi árakon, álljunk meg egy pillanatra. Emlékezzünk Bowring szavaira, és a közgazdaságtan alapösszefüggéseire, és ne bosszankodjunk, hanem örüljünk az erős forintunknak.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.
Nyitókép: JOE KLAMAR / AFP