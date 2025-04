Brüsszel bármire képes, ha Orbán Viktor ellenfeleinek segítségre van szükségük

Az ukrán sajtó információi szerint Brüsszel azért is óvatos, mert mindenáron el akarja kerülni, hogy az európai gazdák ismét unió-szerte az utcákon tiltakozzanak, miközben az új kereskedelmi egyezménnyel Kijev és az ukrán oligarchák érdekeit sem akarja érdemben sérteni.

A 2023 végét és 2024 első hónapjait meghatározó, egész Európában példátlan gazdatüntetések Ursula von der Leyen és a brüsszeli adminisztráció számára komoly kihívást jelentettek, mivel a lakosság túlnyomó többsége a termelők mellett áll. Látható, hogy a 2024-es európai parlamenti választások után megalakuló új Európai Bizottság már sokkal óvatosabb: a gazdákat büntető zöldintézkedések nagy része lekerült a napirendről, miközben az agráriumból élők egy sor adminisztrációs kötelezettség alól is mentesültek. Brüsszel emellett a következő éveket meghatározó programjában is igyekezett kerülni azokat az érzékeny témákat, amelyek ismét feldühíthetik az uniós intézményekkel komoly bizalmi válságba került gazdálkodókat.

Vége az ukrán élelmiszer-áradatnak?

Az ukrán termékek behozatala tavaly már mérsékeltebb hatást gyakorolt az uniós piacokra, ennek ellenére nem várható, hogy a belsőpiac szabályai szerint folytatódjon az EU és Ukrajna közti élelmiszer-kereskedelem. Ennek oka tehát az, hogy Brüsszel

nem akarja újra feldühíteni az uniós gazdákat,

el akarja kerülni, hogy a patrióta jobboldal népszerűsége tovább nőjön,

és nem hozna olyan döntést, amely a nyugat-európai országok piacaira is káros hatást gyakorol,

ugyanakkor az ukrán üzleti érdekeket sem akarja figyelmen kívül hagyni.

Mindezek arra utalnak, hogy az Európai Bizottság várhatóan az utolsó pillanatban, május közepén tehet le érdemi koncepciót az asztalra arról, milyen átmeneti szabályok szerint hozhatna be élelmiszer-alapanyagokat és feldolgozott termékeket Ukrajna.

Sötét felhők Ukrajna EU-s csatlakozása miatt

Az uniós érdekeket előtérbe helyező megállapodásra ugyanakkor alig van remény Brüsszel részéről. A társulási megállapodás felülvizsgálatát várhatóan annak a célnak a figyelembevételével teszi meg az EU, hogy Ukrajna rendkívüli eljárásban már 2030-tól uniós tag lehet.

Az elhamarkodott bővítés óriási katasztrófát okozna az Európai Unió gazdaságának és tönkretenné az EU mezőgazdaságát úgy, hogy Ukrajna nagyon messze van azoknak a feltételeknek a teljesítésétől, amelyek alapesetben a csatlakozási tárgyalások megkezdésének alapfeltételei lennének.

Ezért átmeneti intézkedésekre lehet számítani, amelyekkel Brüsszel fent tudja tartani az a látszatot, hogy megvédi az ukrán termékek dömpingjével szemben a saját piacát, de kellő szolidaritást is mutat Kijev mellett, támogatva Ukrajna háborútól szenvedő gazdaságát és a nyugati befektetők üzleti érdekeivel sem ellentétes.

A jelenlegi ATM-rendelkezéssel szemben a társulási megállapodásban rögzített szabályok Kijev számára is előnyösek, mivel Brüsszel ezeket nem írhatja felül saját hatáskörben. Éppen ezért Ukrajna is támogatja a megállapodás új, tartós formáját, amely egyben garanciát jelentenének a háború alatt is jelentős profitot realizáló nemzetközi élelmiszeripari vállalatok nyereséges működésére és az európai exportpiac egymás közötti felosztására.

Elárulta a gazdákat az EU

Brüsszel szolidaritása elsősorban a kelet-európai piacokon okozott 2023-tól jelentős károkat, mivel a korlátozásmentes importlehetőséget kihasználták az Ukrajnában termelő hatalmas agárvállalatok, amelyek többsége részben nyugati érdekeltség. Az olcsó ukrán alapanyagok olyan súlyos zavart okoztak, hogy az uniós termelők nem csak az alacsony felvásárlási árakkal szembesültek, hanem a terményük iránti kereslet jelentős visszaesésével, egyes időszakokban szinte teljes kereslethiány is nehezítette a gabonafélék értékesítését.

Ukrajnában jóval lazábbak az élelmiszer-biztonságra, valamint az előállításra vonatkozó szabályok, mint az EU-ban, amely a világ legszigorúbb előírásait alkalmazza az élelmiszereknél.

Az ukrán óriásbirtokok helyzeti előnye és az unióhoz képest megengedőbb szabályozás jóval alacsonyabb termesztési és előállítási költségeket jelent, így az EU-ban értékesített ukrán élelmiszerek és gabonafélék ára jelentősen elmaradt az uniós kínálatétól.

Az ukrán mezőgazdaság gerincét a több ezer hektáron gazdálkodó óriásvállalatok adják, amelyek integrált módon működnek, vagyis ugyanaz a multinacionális cég nem csak megtermeli az alapanyagot, hanem lefedi a teljes termékpályát. Ez a modell pedig alacsonyabb termelési költségeket jelent az európai, kis- és családi gazdaságokra épülő európai birtokrendszerrel szemben. A háborús helyzet miatt ráadásul félbemarad azoknak a kulcsfontosságú szabályozórendszereknek a kidolgozása, amelyek hiányában ellenőrizhetetlen egyebek mellett a GMO-szennyezés vagy az élelmiszer-hamisítás, de azt sem lehet tudni, hogy az ukrán eredetű húsféléket hogyan tárolták, vagy az antibiotikum- és más gyógyszermaradványok milyen következményeket okoznak. Szintén gyakran említik az ukrán mezőgazdaságban használatos, de az EU-ban már évtizedek óta betiltott növényvédő-szereket, amelyek veszélyesek az egészségre.

Noha Ukrajnát nem kötelezi arra az Európai Unió, hogy betartsa az uniós előírásokat, Kijev is többször kijelentette, ha csatlakozna Ukrajna az EU-hoz, akkor is inkább az élelmiszer-biztonsági szabályok és a zöldelőírások betartása alól kérne felmentést, cserébe akár le is mondana az óriási összegű területalapú és más, termeléshez kötött támogatásokról. Az már most is látható, hogy Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozása csak az európai termelők tönkretételével tudna megvalósulni.