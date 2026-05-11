sulyok tamás szalai piroska fidesz Magyar Péter orbán viktor

Még mindig Orbán interjúján megy a csörte, miközben Magyar Pétert nyilvánosan kellett kijavítani

2026. május 11. 09:23

Az Orbán Viktor interjúját kritizáló Király Nórának üzentek, Sulyok Tamás válaszolt a fenyegetőző Magyar Péternek, az újdonsült miniszterelnök légből kapott számokkal dobálózott, de kijavították – ezek voltak a legolvasottabb hírek vasárnap.

Olvasson bele az előző nap legnépszerűbb cikkeibe a Mandineren!

Nem csitulnak a kedélyek Orbán Viktor interjúja körül: Tóth Máté energiajogász elvtelen parvenünek nevezte Király Nórát

Király Nóra a közösségi oldalán nyíltan bírálta a minap Orbán Viktort amiatt, hogy a leköszönő kormányfő Pityinger László Dopeman műsorában beszélt a választási vereségről és a párt helyzetéről. 

Király Nóra posztját nem hagyta szó nélkül Tóth Máté energiajogász, aki a tőle szokatlan módon, némileg vehemensen reagált a bejegyzésre.

Sulyok Tamás válaszolt Magyar Péter fenyegetőzésére

Az országgyűlés szombati alakuló ülésén Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le köztársasági elnök pozíciójáról. Ezt követően a Telex a Sándor-palota álláspontja felől érdeklődött, mire a következő választ adták: „A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény egyértelműen szabályozza.”

Légből kapott számokkal dobálózik Magyar Péter, Szalai Piroska javította ki

Szalai Piroska a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebookon reagált Magyar Péter parlamenti beszédében elhangzottakra. A politikus pontokba szedte az újdonsült miniszterelnök az elmúlt kormány munkáját ért vádjait, és statisztikákkal cáfolta.

Magyar szerint például 400 ezer gyermek nő fel nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben, ám a Fidesz politikusa elmondta, hogy valójában közel megfeleződött, Magyarországon csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység kockázata az egész unióban. Az előző évtized elején még 755 ezer gyermek élt a szegénység fenyegetettségével, mára 381 ezerre csökkent a számuk.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2026. május 11. 09:52
Dialektikus ellentmondás jogra hivatkozva jog megszegését javasolni köztársasági elnök ügyben. Ezt a módszert Oroszországban a bolsevik forradalom után Lenin, Trockij alkalmazta. A jog megváltoztatásának a jogban rögzített szabályai vannak, azok betartása a jogszerűség. Ugye, fékeknek, ellensúlyoknak szokták ezt hívni sokszor. A választási felhatalmazás a jogszegésre nem, hanem a jog megváltoztatására ad felhatalmazást. De ha a jog megváltoztatásra ad felhatalmazást, akkor miért nem ez az út, miért ez a türelmetlenségből fakadó jogszegésre, a bolsevik Lenin módszerére törekvés?
oberennsinnen49
2026. május 11. 09:44 Szerkesztve
Orbánnak mindenekelőtt egyetlen fontos lépést kellett volna már megtennie, de elmulasztotta: Bocsánatot kérni. Mindezt azért, hogy a nemzeti oldal tisztán lásson, ami megszabja a sikeres jövő lehetőségét. Ez pedig: "Bocsánatot kérek a magyar emberektől, amiért a 26-os választást döntően az én hibámból a nemzeti oldal elveszítette. Rosszul mértem fel a helyzetet: Míg az egyik oldal hideg polgárháborús agresszivitással támadott, addig a nemzeti oldal, az Orbán-kormány a békés demokrácia szellemében tartotta oda az arcát, hogy üssék szét. Ezért veszítettünk. A jövőben ilyen nem fordulhat elő." Csak ennyit kellett volna mondania, nagy nyilvánosság előtt. MÉG MOST SEM KÉSŐ, DE AZ IDŐ FOGY. Egy hónap és Orbánra ráég - mint ahogy ráégették, hogy: lop, az is: Azért győzött a Tisza, mert jobb volt. Ami óriási hazugság, de ha ez igazsággá érik - minél többször ismétlik - az megint ráég a nemzeti oldalra, ami hosszú távon tönkreteszi a magyarok érdekérvényesítését. És ez, ha így lesz: sakk-matt.
komloisracok
2026. május 11. 09:27
Jó reggelt hazudta Poloska Peti. A vendégmunkások megették az állatkerti adkacsákat és aranyhalakat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!