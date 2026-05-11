Még mindig Orbán interjúján megy a csörte, miközben Magyar Pétert nyilvánosan kellett kijavítani

Nem csitulnak a kedélyek Orbán Viktor interjúja körül: Tóth Máté energiajogász elvtelen parvenünek nevezte Király Nórát
Szerinte a „melegkonzervatív” attitűd a „legszánalmasabb magatartásforma”.
Az Orbán Viktor interjúját kritizáló Király Nórának üzentek, Sulyok Tamás válaszolt a fenyegetőző Magyar Péternek, az újdonsült miniszterelnök légből kapott számokkal dobálózott, de kijavították – ezek voltak a legolvasottabb hírek vasárnap.
Olvasson bele az előző nap legnépszerűbb cikkeibe a Mandineren!
Király Nóra a közösségi oldalán nyíltan bírálta a minap Orbán Viktort amiatt, hogy a leköszönő kormányfő Pityinger László Dopeman műsorában beszélt a választási vereségről és a párt helyzetéről.
Király Nóra posztját nem hagyta szó nélkül Tóth Máté energiajogász, aki a tőle szokatlan módon, némileg vehemensen reagált a bejegyzésre.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerinte a „melegkonzervatív” attitűd a „legszánalmasabb magatartásforma”.
Az országgyűlés szombati alakuló ülésén Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le köztársasági elnök pozíciójáról. Ezt követően a Telex a Sándor-palota álláspontja felől érdeklődött, mire a következő választ adták: „A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény egyértelműen szabályozza.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt a választ adta a Sándor-palota Magyar Péter fenyegetésére.
Szalai Piroska a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebookon reagált Magyar Péter parlamenti beszédében elhangzottakra. A politikus pontokba szedte az újdonsült miniszterelnök az elmúlt kormány munkáját ért vádjait, és statisztikákkal cáfolta.
Magyar szerint például 400 ezer gyermek nő fel nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben, ám a Fidesz politikusa elmondta, hogy valójában közel megfeleződött, Magyarországon csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység kockázata az egész unióban. Az előző évtized elején még 755 ezer gyermek élt a szegénység fenyegetettségével, mára 381 ezerre csökkent a számuk.
Ezt is ajánljuk a témában
Pontról pontra cáfolta az az újdonsült miniszterelnök állításait.
Nyitókép: STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP