05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Szerzőink
kormány országgyűlés bizottság bizottsági meghallgatás miniszter

Folytatódik a parlamenti munka, a miniszterjelöltek állnak bizottság elé

2026. május 11. 08:11

Miniszterjelölti bizottsági meghallgatásokkal folytatódik a Tisza-kormány megalakulása, a tárcák leendő vezetői hétfőn és kedden állnak a szakbizottságok elé, a miniszterek kedden délután tehetnek esküt a parlamentben.

Tizenhárom szakbizottság tart miniszterjelölti meghallgatást a hét elején az Országgyűlés honlapján elérhető menetrend szerint hétfőn 

Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet, leendő miniszterelnök-helyettest három helyre is várják: 

8 órakor az európai ügyek bizottságába, 10 órától a külügyi bizottságba, 12 órától pedig a nemzetbiztonsági bizottságba. A belügyminiszteri posztra jelölt Pósfai Gábor 10 órától a nemzetbiztonsági, 12 órától a honvédelmi és rendvédelmi bizottság tagjait tájékoztatja terveiről. Ugyanez a 

két bizottság hallgatja meg kinevezése előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelöltet: 10 órától a honvédelmi, 14 órától a nemzetbiztonsági bizottság. 

Ugyancsak két bizottság hallgatja meg hétfőn Tarr Zoltánt: a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt 10 órakor a magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén kezd, 14 órakor a magyarságpolitikai bizottság tagjaival találkozik. A tudományos és technológiai miniszterjelölt, Tanács Zoltán kinevezés előtti első meghallgatását 8 órakor tartják a digitalizációs és technológiai bizottságban, majd 12 óratól az oktatási bizottságban kell beszámolnia terveiről. 

Tarr Zoltánt társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt et is meghallgatják. (MTI/Purger Tamás)

A többi miniszterjelöltnek hétfőn egy bizottság előtt kell megjelennie. 

Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelöltet 8 órakor hallgatja meg az egészségügyi bizottság, 

ahogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelöltet is az élő környezetért felelős parlamenti bizottság. A gazdasági és energetikai bizottság ülésén 8 órától számol be elképzeléseiről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt. Az agrár- és élelmiszergazdasági tárca élére jelölt Bóna Szabolcsot 8 órakor hallgatja meg terveiről az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 10 órától lesz a közlekedési és beruházási bizottságban, az oktatási bizottság 14 órától Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt meghallgatását tartja. 

Magyar Péter miniszterelnök leteszi esküjét az új Országgyűlés alakuló ülésén (MTI/Szigetváry Zsolt)

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.

Miniszter lehet minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. A miniszterjelöltet kinevezése előtt meghallgatja az Országgyűlés illetékes – a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező – bizottsága. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.  

Az Országgyűlés kedd délután tartja következő ülését, amelyen esküt tehetnek a miniszterek.

Ismert, az előző ciklushoz képest néggyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza mint kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ízisz
2026. május 11. 10:31
🧡🇭🇺 "Fertőzött csirkehússal érkezett EU-ban az egyik első Mercosur-hajó, azonnal visszafordították. Súlyos élelmiszerbiztonsági botrány árnyékolhatja be az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodást. Az egyik első Brazíliából érkező csirkeszállítmányok jelentős részében szalmonellafertőzést találtak az európai laborok, ezért a rakományokat azonnal visszafordították. Brüsszel hónapok óta azt próbálja bizonyítani a Mercosur miatt, hogy a dél-amerikai import nem veszélyezteti az európai élelmiszerbiztonságot. A görög laboratóriumok vizsgálatai szerint az első ellenőrzött brazil csirkeszállítmányok mintegy 80 %-ban mutattak ki szalmonellafertőzést. A problémás tételeket azonnal visszafordították. A görög szakmai szervezetek szerint az uniós ellenőrzési rendszer sincs felkészülve a megnövekedett importra, az állatorvosi szolgálatok több helyen mindössze a szükséges létszám 40 százalékával működnek, ami jelentősen rontja az ellenőrzések hatékonyságát." 💯👏😖👎❗
Nasi12
2026. május 11. 10:23 Szerkesztve
Forsthoffer Ágneshez hasonlóan a mezőgazdasági meghallgatott nem is volt rossz. Kérdés mikor, hogyan, mit tehet. Ukrajnai feketeföldről Mercosurról hallgatott. Pedig ezek ott lapulnak nagy sziklaként a víz alatt. De lehet, hogy felette.
elcapo-3
2026. május 11. 10:17
Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter ...........moslék.....2006-tól Horn Gábor államtitkár munkáját segítette a Miniszterelnöki Hivatal munkatársaként,[3][4] 2007–08-ban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban az SZDSZ-es Fodor Gábor miniszter kabinetfőnöke volt Pósfai Gábor – belügyminiszter ....sportszer kereskedő , Bécsben élt eddig. Ruszin‑Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter.....a tokatábornok, a szolgálati villája ablakába is belegravíroztatta a nevét....síkparaszt! Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter....kellett egy buzi is a kormányba. Budapesten semmitnem ért el. Összeállt a Muppet show , jöhet az előadás agyhalottak!
elcapo-3
2026. május 11. 10:17
A kormány : Magyar Péter – miniszterelnök.....a pszichopata poloska Orbán Anita – külügyminiszter .....egy kirúgott fidesezs , a férje 200 milliós korrupcióba keveredett Kármán András – pénzügyminiszter....egy kirúgott fideszes Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter....egy vasedény eladó, interágos ügynök , shell shop igazgató.....szerinte egy kőolajvezetéken érkezi olaj Magyariországra. Véridióta , csökkentené az SZJA-t....... Lannert Judit ....egy gyermektelen LMBTQ fan. Tarr Zoltán – kulturális és társadalmi kapcsolatok minisztere....egy kiugrott csaló pap Gajdos László – élő környezet minisztere.....mutyizó állatkert igazgató Bóna Szabolcs – agrár‑ és élelmiszergazdasági miniszter .....egy komcsi zöldbáró kölyke
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.