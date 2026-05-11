Folytatódik a parlamenti munka, a miniszterjelöltek állnak bizottság elé

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.

Miniszter lehet minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. A miniszterjelöltet kinevezése előtt meghallgatja az Országgyűlés illetékes – a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező – bizottsága. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

Az Országgyűlés kedd délután tartja következő ülését, amelyen esküt tehetnek a miniszterek.

Ismert, az előző ciklushoz képest néggyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza mint kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.

