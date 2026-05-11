Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás fidesz Magyar Péter gyűlölet sértegetés

Tévút az államfő megtámadása, Sulyok Tamás személyes megítélése lényegtelen

2026. május 11. 07:18

Magyar Péter e kérdésben megütött hangja sajnos folytatása a sértegetésekre építő destruktív politikai kultúrának.

2026. május 11. 07:18
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Kénytelen vagyok azonban szóvá tenni két azonnal felsejlő problémát. Az első az a látványos ellentmondás, amely a beszéd az előbb általam dicsért része és azon szakasza között húzódik, ahol végrehajtó hatalom frissen megválasztott vezetője durván nekitámadt a köztársasági elnöknek, Sulyok Tamásnak.

Gyávának és hazugnak nevezte az elnököt ebben az emelkedett és ünnepélyes pillanatban, teljesen elfelejtve azt, hogy ez a fellépése szöges ellentétben áll azzal, amit a mondandójában más helyen kiemelt, nevezetesen hogy „pártállástól függetlenül ugyanúgy szerethetjük a hazánkat”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Évtizedek óta fellépek a hazai közélet egyre elhatalmasodó gyakorlata ellen, ahol a résztvevők válogatott sértéseket vágnak egymás fejéhez, mind a Fidesz, mind az egykori ellenzék oldaláról. (Az elmúlt néhány évben nem akadt olyan ülésnap az országházban, hogy legalább egyszer ne hazaárulózott volna valamelyik oldal.) Miniszterként, képviselőként és írások szerzőjeként is számtalanszor szóvá tettem, hogy akkor indul majd el Magyarország igazán a felemelkedés útján, amikor a másik politikai oldalt nem ellenségnek, bűnözőknek és hazaárulóknak tekintjük, hanem olyan ellenfélnek, akik tiszteletet érdemelnek. A kabinet vezetője által e kérdésben megütött hang sajnos folytatása annak a sértegetésekre építő destruktív politikai kultúrának, amelyik az elmúlt bő két évtizedben itthon meghonosodott. Ideje lenne ennek is sürgősen hátat fordítani, ezért talán érdemes lenne megfogadni a saját tanácsát a kormányfőnek és bekopogni Sulyok Tamáshoz a megértés szándékával.

Annál is inkább, mert továbbra is csak azt tudom mondani, hogy tévút az elnök támadása.

Nem Sulyok elnök úr személyes megítéléséről kell ilyenkor véleményt mondani, hanem az elnöki intézménynek illendő helyből tiszteletet adni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mlotta
2026. május 11. 10:23
Kapitány István meghallgatása – felülvizsgáljuk Paks 2-t és a különadókat, semmilyen forrásról nem válunk le
Válasz erre
0
0
Lilyana2
•••
2026. május 11. 10:18 Szerkesztve
Szürreális, hogy egy olyan párt nevezi magát TISZTELET pártnak, amelynek a vezetőjéből csak ordas hazugság, rágalom, gyalázkodás, bemocskolás, lejáratás, áskálódás, megszégyenítés, befeketítés, becsületsértés, koholt vádaskodás, szenny és alávaló fenyegetőzés árad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
4
0
mlotta
2026. május 11. 10:17
Mostantól az európai értékek átvétele jön: pl migránskvóták kevert társadalom Magyarországon, EURO átvétele a nemzeti szuverenitás csorbítása, aberrált LMBTQIP.....+ Gender, Woke jogi védelme halálkultúra népszerűsítése, kereszténység diszkriminálása.
Válasz erre
2
0
nyugalom
2026. május 11. 10:05
Polos mar lajkoltatja a szektat az allamfő ellen! Facebook kormanyzas jön, a csürhe diktál?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!