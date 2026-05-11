Évtizedek óta fellépek a hazai közélet egyre elhatalmasodó gyakorlata ellen, ahol a résztvevők válogatott sértéseket vágnak egymás fejéhez, mind a Fidesz, mind az egykori ellenzék oldaláról. (Az elmúlt néhány évben nem akadt olyan ülésnap az országházban, hogy legalább egyszer ne hazaárulózott volna valamelyik oldal.) Miniszterként, képviselőként és írások szerzőjeként is számtalanszor szóvá tettem, hogy akkor indul majd el Magyarország igazán a felemelkedés útján, amikor a másik politikai oldalt nem ellenségnek, bűnözőknek és hazaárulóknak tekintjük, hanem olyan ellenfélnek, akik tiszteletet érdemelnek. A kabinet vezetője által e kérdésben megütött hang sajnos folytatása annak a sértegetésekre építő destruktív politikai kultúrának, amelyik az elmúlt bő két évtizedben itthon meghonosodott. Ideje lenne ennek is sürgősen hátat fordítani, ezért talán érdemes lenne megfogadni a saját tanácsát a kormányfőnek és bekopogni Sulyok Tamáshoz a megértés szándékával.

Annál is inkább, mert továbbra is csak azt tudom mondani, hogy tévút az elnök támadása.

Nem Sulyok elnök úr személyes megítéléséről kell ilyenkor véleményt mondani, hanem az elnöki intézménynek illendő helyből tiszteletet adni.”