Fodor Gábor leszögezte: Magyar Péternek a köztársasági elnök sértegetése helyett inkább a kormányprogramjáról kellett volna beszélnie

Megtévesztő Magyar Péter részéről, hogy rendszerváltásnak nevezi pártja választási győzelmét – írta az Indexen megjelent elemzésében Fodor Gábor. A volt liberális országgyűlési képviselő szerint ugyanis

azt a folyamatot tekintjük rendszerváltásnak, ami 1988 és '90 között zajlott, és amely során a kommunista rendszert váltottuk le a demokráciára.

Magyar Péter székfoglalója az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint fogalmazott, a kommunista/szocialista rendszer fundamentumának számított például az egypártrendszer, a politikai verseny hiánya, a szabad választások felszámolása, a hatalmi ágak függetlenségének a megszüntetése, a szólásszabadság és egyéb szabadságjogok teljes korlátozása, a pártállam kiépítése, a politikai ellenfelek bebörtönzése, kivégzése, a magántulajdon korlátozása és a vagyonok elkobzása, a piacgazdaság felszámolása, a tervgazdaság kiépítése és a kultúra cenzúrának vagy öncenzúrának történő alávetése. A társadalom feletti totális politikai és gazdasági kontrollt az erőszak eszközével tartották fent, ami általában a besúgói hálózat kiépítésében, a rendőrség és katonaság párthadseregként történő felhasználásában, illetve a szovjet/orosz megszállók formájában jelent meg.