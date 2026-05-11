05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
rendszer sulyok tamás Fodor Gábor országgyűlés köztársasági elnök Magyar Péter kormányprogram

Fodor Gábor leszögezte: Magyar Péternek a köztársasági elnök sértegetése helyett inkább a kormányprogramjáról kellett volna beszélnie

2026. május 11. 08:38

Több kritikát is megfogalmazott Magyar Péter első parlamenti felszólalását illetően a volt liberális politikus.

2026. május 11. 08:38


Megtévesztő Magyar Péter részéről, hogy rendszerváltásnak nevezi pártja választási győzelmét – írta az Indexen megjelent elemzésében Fodor Gábor. A volt liberális országgyűlési képviselő szerint ugyanis

azt a folyamatot tekintjük rendszerváltásnak, ami 1988 és '90 között zajlott, és amely során a kommunista rendszert váltottuk le a demokráciára.

MAGYAR Péter
Magyar Péter székfoglalója az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint fogalmazott, a kommunista/szocialista rendszer fundamentumának számított például az egypártrendszer, a politikai verseny hiánya, a szabad választások felszámolása, a hatalmi ágak függetlenségének a megszüntetése, a szólásszabadság és egyéb szabadságjogok teljes korlátozása, a pártállam kiépítése, a politikai ellenfelek bebörtönzése, kivégzése, a magántulajdon korlátozása és a vagyonok elkobzása, a piacgazdaság felszámolása, a tervgazdaság kiépítése és a kultúra cenzúrának vagy öncenzúrának történő alávetése. A társadalom feletti totális politikai és gazdasági kontrollt az erőszak eszközével tartották fent, ami általában a besúgói hálózat kiépítésében, a rendőrség és katonaság párthadseregként történő felhasználásában, illetve a szovjet/orosz megszállók formájában jelent meg.

Fodor Gábor úgy folytatta, a demokrácia ezzel szemben a népakaraton nyugszik, ahol pártok versenyeznek a polgárok szabadon leadott szavazataiért, a hatalmi ágak – a törvényhozás, a kormányzás és az igazságszolgáltatás – egymástól függetlenek, a szabadságjogokat, így a szólás és a gyülekezés szabadságát biztosítják, a magántulajdon sérthetetlen, verseny és piacgazdaság működik és nem korlátozzák a szuverenitást idegen megszállók. Ezért nevezzük a 36 évvel ezelőtt történteket rendszerváltásnak. Azóta a demokrácia rendszerének keretei között élünk, és remélhetőleg ez nem is fog megváltozni, hiszen ennek alapeleme a szabadság, politikai és gazdasági értelemben egyaránt. Nem hiszem, hogy a népakarat alapján szeretnénk visszatérni akár a diktatúra, akár a királyság keretei közé. 

Úgy összegzett, azok az cölöpök, amelyek a rendszert határozzák meg – mint például a népakarat szabad kinyilvánítása, a hatalmi ágak elválasztása stb. – változatlanok. Tehát 

egy-egy jelentősebb kormányváltást, egy nagyarányú győzelem hozhat komolyabb változásokat, de nem a rendszerben. 

Hozzátette, érdemes lenne a tisztánlátás érdekében a korszakváltás kifejezést használni a mostani kormányváltásra, hiszen a Fidesz 16 éves kormányzását joggal nevezhetjük Orbán-korszaknak.

 

Magyar Péter továbbra is sérteget

Fodor Gábor elemzésében kitért Magyar Péter parlamenti felszólalására, valamint Sulyok Tamás megfenyegetésére is. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint a lelkesítő beszéd pozitív része volt, hogy pártállástól függetlenül ugyanúgy szerethetjük a hazánkat, ugyanakkor kritikával illette, hogy a végrehajtó hatalom frissen megválasztott vezetője durván neki támadt a köztársasági elnöknek.  

Gyávának és hazugnak nevezte az elnököt ebben az emelkedett és ünnepélyes pillanatban, teljesen elfelejtve azt, hogy ez a fellépése szöges ellentétben áll azzal, amit a mondandójában más helyen kiemelt, nevezetesen, hogy „pártállástól függetlenül ugyanúgy szerethetjük a hazánkat” 

– fogalmazott Fodor Gábor, rámutatva, hogy a Magyar Péter által megütött hang sajnos folytatása annak a sértegetésekre építő destruktív politikai kultúrának, amelyik az elmúlt bő két évtizedben itthon meghonosodott. 

SULYOK Tamás; MAGYAR Péter
Kézfogás, majd lemondásra való felszólítás. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ideje lenne ennek is sürgősen hátat fordítani, ezért talán érdemes lenne megfogadni a saját tanácsát a kormányfőnek és bekopogni Sulyok Tamáshoz a megértés szándékával. – Annál is inkább, mert továbbra is csak azt tudom mondani, hogy tévút az elnök támadása. 

Nem Sulyok elnök úr személyes megítéléséről kell ilyenkor véleményt mondani, hanem az elnöki intézménynek illendő helyből tiszteletet adni.

Program nélküli kormányalakítás

Fodor Gábor szóvá tette azt is, hogy Magyar Péter nem beszélt kormányprogramról felszólalásában. 

MAGYAR Péter; FORSTHOFFER Ágnes; BUJDOSÓ Andrea
Kormány van, program nincs (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Korábban úgy lépett hivatalba a kabinet, hogy az országgyűlés elé programot kellett beterjeszteni, azt az ellenzék és a kormánypárt megvitatta, majd döntött róla és a miniszterelnök személyéről egy szavazással. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy nemcsak általános célokat – legyen jobb a gyerekeknek, a nyugdíjasoknak, működjenek jobban a kórházak, az iskolák, éljen mindenki magasabb életszínvonalon stb. – kell felvázolnia az ország leendő első emberének, hanem már 

olyan konkrétabb terveket is szükséges letenni az ország képviselői elé, amelyek a vitában is megállják a helyüket

 – érvelt.

Orbán Viktor Dopemannél járt

Fodor Gábor kitért a volt miniszterelnök legutóbbi interjújára is, amit Dopemennek adott. Az egykori liberális politikus szerint a jobboldali sajtó arculcsapásként érte meg azt, hogy a hetek óta várt megszólalás nem náluk történt meg. – Ráadásul azt is megkapták, hogy ők még „keresik a hangjukat”, ami azoknak, akik meggyőződésből tartoznak a konzervatív táborba, rendkívül rosszul esett. 

A Vadhajtások nevű szélsőséges portál kedvencként történő megjelölése pedig képviselőjelölteket is kritikára késztetett, márpedig nem célravezető ilyenkor megosztani a jó szót és biztatást váró követőket 

– vélekedett.

Összesen 99 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Cogito ergo sum
2026. május 11. 10:47
icukamagacuki 2026. május 11. 10:29 • Szerkesztve A mandiner mint mentsvár maradt a bukott fidnyákoknak ahol kiöklendezhetik sötét lelküket.De a jó hír hamarosan meszűnik.😜 444 fórumain domboríthatsz, de ott beleolvadnál a tömegbe. Itt azt hiszed, hogy különleges vagy, de csak egy kretén troll. Ott maradsz aki vagy egy SENKI. :)
tapir32
2026. május 11. 10:47
A Tisza a 2022-es Baloldali Összefogás újratöltve. A Tisza balliberális globalista ideológiát képvisel. A szélsőbalos anarchisták, kommunisták és a szélsőjobbos neonácik gyűjtőhelye. Azért nem került be nyíltan balos pár a parlamentbe, mert mind a Tiszában vannak és azt támogatták. A polgári szövetség a Fidesz-KDNP.
bazilka
2026. május 11. 10:36
most már egész biztos, hogy a mandinernél nem ismerik a "leszögezte" szó jelentését szomorú
bokrosbirka
2026. május 11. 10:32
Ami nincs azzal nehéz lenne foglalozni, inkább Radnait szárazon hátulról!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.