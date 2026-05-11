Fodor Gábor leszögezte: Magyar Péternek a köztársasági elnök sértegetése helyett inkább a kormányprogramjáról kellett volna beszélnie

Kedden alakul meg az új kormány
Több kritikát is megfogalmazott Magyar Péter első parlamenti felszólalását illetően a volt liberális politikus.
Megtévesztő Magyar Péter részéről, hogy rendszerváltásnak nevezi pártja választási győzelmét – írta az Indexen megjelent elemzésében Fodor Gábor. A volt liberális országgyűlési képviselő szerint ugyanis
azt a folyamatot tekintjük rendszerváltásnak, ami 1988 és '90 között zajlott, és amely során a kommunista rendszert váltottuk le a demokráciára.
Mint fogalmazott, a kommunista/szocialista rendszer fundamentumának számított például az egypártrendszer, a politikai verseny hiánya, a szabad választások felszámolása, a hatalmi ágak függetlenségének a megszüntetése, a szólásszabadság és egyéb szabadságjogok teljes korlátozása, a pártállam kiépítése, a politikai ellenfelek bebörtönzése, kivégzése, a magántulajdon korlátozása és a vagyonok elkobzása, a piacgazdaság felszámolása, a tervgazdaság kiépítése és a kultúra cenzúrának vagy öncenzúrának történő alávetése. A társadalom feletti totális politikai és gazdasági kontrollt az erőszak eszközével tartották fent, ami általában a besúgói hálózat kiépítésében, a rendőrség és katonaság párthadseregként történő felhasználásában, illetve a szovjet/orosz megszállók formájában jelent meg.
Fodor Gábor úgy folytatta, a demokrácia ezzel szemben a népakaraton nyugszik, ahol pártok versenyeznek a polgárok szabadon leadott szavazataiért, a hatalmi ágak – a törvényhozás, a kormányzás és az igazságszolgáltatás – egymástól függetlenek, a szabadságjogokat, így a szólás és a gyülekezés szabadságát biztosítják, a magántulajdon sérthetetlen, verseny és piacgazdaság működik és nem korlátozzák a szuverenitást idegen megszállók. Ezért nevezzük a 36 évvel ezelőtt történteket rendszerváltásnak. Azóta a demokrácia rendszerének keretei között élünk, és remélhetőleg ez nem is fog megváltozni, hiszen ennek alapeleme a szabadság, politikai és gazdasági értelemben egyaránt. Nem hiszem, hogy a népakarat alapján szeretnénk visszatérni akár a diktatúra, akár a királyság keretei közé.
Úgy összegzett, azok az cölöpök, amelyek a rendszert határozzák meg – mint például a népakarat szabad kinyilvánítása, a hatalmi ágak elválasztása stb. – változatlanok. Tehát
egy-egy jelentősebb kormányváltást, egy nagyarányú győzelem hozhat komolyabb változásokat, de nem a rendszerben.
Hozzátette, érdemes lenne a tisztánlátás érdekében a korszakváltás kifejezést használni a mostani kormányváltásra, hiszen a Fidesz 16 éves kormányzását joggal nevezhetjük Orbán-korszaknak.
Fodor Gábor elemzésében kitért Magyar Péter parlamenti felszólalására, valamint Sulyok Tamás megfenyegetésére is. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint a lelkesítő beszéd pozitív része volt, hogy pártállástól függetlenül ugyanúgy szerethetjük a hazánkat, ugyanakkor kritikával illette, hogy a végrehajtó hatalom frissen megválasztott vezetője durván neki támadt a köztársasági elnöknek.
Gyávának és hazugnak nevezte az elnököt ebben az emelkedett és ünnepélyes pillanatban, teljesen elfelejtve azt, hogy ez a fellépése szöges ellentétben áll azzal, amit a mondandójában más helyen kiemelt, nevezetesen, hogy „pártállástól függetlenül ugyanúgy szerethetjük a hazánkat”
– fogalmazott Fodor Gábor, rámutatva, hogy a Magyar Péter által megütött hang sajnos folytatása annak a sértegetésekre építő destruktív politikai kultúrának, amelyik az elmúlt bő két évtizedben itthon meghonosodott.
Ideje lenne ennek is sürgősen hátat fordítani, ezért talán érdemes lenne megfogadni a saját tanácsát a kormányfőnek és bekopogni Sulyok Tamáshoz a megértés szándékával. – Annál is inkább, mert továbbra is csak azt tudom mondani, hogy tévút az elnök támadása.
Nem Sulyok elnök úr személyes megítéléséről kell ilyenkor véleményt mondani, hanem az elnöki intézménynek illendő helyből tiszteletet adni.
Fodor Gábor szóvá tette azt is, hogy Magyar Péter nem beszélt kormányprogramról felszólalásában.
Korábban úgy lépett hivatalba a kabinet, hogy az országgyűlés elé programot kellett beterjeszteni, azt az ellenzék és a kormánypárt megvitatta, majd döntött róla és a miniszterelnök személyéről egy szavazással. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy nemcsak általános célokat – legyen jobb a gyerekeknek, a nyugdíjasoknak, működjenek jobban a kórházak, az iskolák, éljen mindenki magasabb életszínvonalon stb. – kell felvázolnia az ország leendő első emberének, hanem már
olyan konkrétabb terveket is szükséges letenni az ország képviselői elé, amelyek a vitában is megállják a helyüket
– érvelt.
Fodor Gábor kitért a volt miniszterelnök legutóbbi interjújára is, amit Dopemennek adott. Az egykori liberális politikus szerint a jobboldali sajtó arculcsapásként érte meg azt, hogy a hetek óta várt megszólalás nem náluk történt meg. – Ráadásul azt is megkapták, hogy ők még „keresik a hangjukat”, ami azoknak, akik meggyőződésből tartoznak a konzervatív táborba, rendkívül rosszul esett.
A Vadhajtások nevű szélsőséges portál kedvencként történő megjelölése pedig képviselőjelölteket is kritikára késztetett, márpedig nem célravezető ilyenkor megosztani a jó szót és biztatást váró követőket
– vélekedett.
