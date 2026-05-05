Európa mi vagyunk

2026. május 05. 06:03

Egy dologban tévedett a kormányzati kommunikáció.

Bencsik Gábor
Demokrata

„Hajlamosak bennünket itt, a földrészünk keleti felén egyfajta perifériának tekinteni és akként is kezelni. Hajlamosak a világ rendjének azt tekinteni, hogy az erőforrásokat innen, a perifériáról maguk felé csatornázzák, és minket elsősorban áruik piacának tekintsenek, akárcsak a klasszikus gyarmatosítók. Igaza volt a most leköszönő magyar kormánynak, amikor szembefordult a periférialét nyugatról táplált kényszerével, és a nemzetközi politikában az önazonosság, a saját jogúság útjait kereste. Igaza volt, amikor olyan szövetségi rendszer kiépítésére törekedett, amely minden hatalmi központot a magyar állam sikerességében tesz érdekeltté, akár a nyugati alárendelési törekvésekkel szembefordulva is. 

Egy dologban azonban tévedett a kormányzati kommunikáció. Soha komoly politikus nem vetette ugyan föl az Európai Unióból való kilépés lehetőségét, de sokan hagyták úgy értelmezni a szavaikat, hogy ezt is beleértsék. Hagyták, hogy az ellenzék felállítsa az Európa vagy Kelet hamis alternatíváját. Márpedig a magyarok döntő többsége az összes súlyos hibájával együtt is uniópárti. A fiatalok különösen azok, számukra elképzelhetetlen, hogy újra útlevélre legyen szükség, ha egy popkoncertre át akarnak ruccanni Bécsbe, csavarogni egyet Toscanában vagy meglátogatni a norvég jégvilágot. Európa mi vagyunk, lélekben is. Ez büszkeségre ad okot, nem kétségekre.” 

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 


 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Majdmegmondom
2026. május 05. 07:40
Ja, mi vagyunk Európa, de az kint már nem számít. Ezek a külső kerületeiket is legyarmatosítanák, ha abból lenne több lóvéjuk. Egyenlőre nem kell, hiszen itt vannak a hülye, őket utánozni vágyó kelet Európaiak, jelenleg elegendő őket gyarmatosítani... Európa csak egy szlogen, akik irányítanak, azoknak pont annyit érünk, mint egy afrikai bevándorló...
redl1986
2026. május 05. 06:59
Most hirtelen Európa felé tendálni, ez tőletek hiteltelen, elvtelen, átlátszó és nevetséges. Amellett, hogy részetek van a fidesz nagy kudarcában. Nem, OV ezt nem felejti el nektek, még egyszer nem tudjátok megvezetni a megélhetési propagandával.
oberennsinnen49
2026. május 05. 06:45 Szerkesztve
"Egy dologban azonban tévedett a kormányzati kommunikáció." Ez az egy dolog azonban nem az, amiről Bencsik Gábor ír, bár ez egy a sok tévedés közül. Az az egy az, hogy Orbán a nyakunkra hozta Magyar Pétert, ráadásul úgy, hogy Magyart őrjöngve megválasztó, herevillantó zombiifjúság választotta meg. Akiket naplopó senki puzsérok, noárok "oktathattak", uszíthattak szabadságról. Puzsérnoár ország lettünk. A fiatalság lezüllesztése megtörtént, jóvátehetetlenül. Mert Orbán engedte.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!