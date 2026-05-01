05. 01.
péntek
kormány tisza kdnp tisza párt polgári konzervatív magyarország

Ami segítené a Fideszt, ha önkritikus szervezetként meg tudná mutatni, hogy igenis ő a polgári, konzervatív, nyugodt erő

2026. május 01. 12:37

Ahogy a jobboldali médiának sem ártana kidugnia a mérgező kampánygőzből a fejét.

2026. május 01. 12:37
Veczán Zoltán
Vádak és önvádak, minden hiába; ez a csata a Fidesz–KDNP és támogatói számára elveszett. Közben úgy tűnik, a jakobinus leszámolási ígéret nem csupán kampánytermék volt:

a Tisza Pártnak drukkoló média mellett egyesek gond nélkül sürgetnek az 1945 utánihoz hasonló pereket, emlegetnek szimbolikusan guillotine-t,

vagy éppen követelnek vezetőszárat és bilincset a leköszönő kormányfőnek. A túlzások pedig azért is veszélyesek, mert a törvénytelenségek jogszerű feltárása mindenkinek az érdeke.

Az erőszak és a kirekesztés elutasítása mint civilizációs alapelv olykor mégis megszűnni látszik – a felbőszült-felbőszített tömeg hangadói legitimnek látják mindezt, ha a bukott kormánypártok támogatóival szemben történik. Ez persze önmagától nem lenne egy demokratikus berendezkedés sajátja, kellett hozzá az előző három és fél évtized aprólékosan kivitelezett, dehumanizáló kampánya a mindenkori jobboldal ellen, ami az Antall-kormány első percében vette kezdetét, és legutóbb épp a „leszart” keresztény Magyarország képében öltött testet (Tóta W. Árpád).

A keresztény Magyarország kettészakadt, hiszen sok százezer jobboldali, polgári, konzervatív ember szavazott a Tiszára, amely meggyőződése szerint jobboldali, polgári, konzervatív párt.

A kormánypártok nem tudták vagy nem akarták észrevenni az elképesztő közhangulati ellenszelet – amelyben a Brüsszel–Kijev-tengely mellett azért bőven ott volt az előző négy szűk esztendő, az innen visszatekintve túlságosan bőkezű költések számos területen, a korrupciós botrányok és álbotrányok, a kegyelmi ügy és még számos másik, talán a Borkai-botrány óta erjedő dolog –, amelyhez állítani kellett volna a vitorláikat. Mert ebben az ellenszélben minden, a Fidesz–KDNP által kapott pofon jogosnak tűnt a buborékon kívül, de minden válaszpofon, minden sistergős jelző és vádaskodás tízszeres hangerővel csattant, áldozatot és mártírt szállítva a szerveződő ellenzéknek.

A „vége van, kicsi” ponttól kezdve – bár a kemény mag tapsolt neki – a nagyobb tömeg percepciója szerint a kormány kommunikációja erőszakos lett, és elment szélre.

Emiatt aztán újabb és újabb sérelmes csoportok találták magukat a Tisza zászlói alatt – amely aztán elfoglalta a vélt centrumot.

Ebből is látszik: nem lehet kizárólag a kemény mag igényeit kiszolgálni. Kormányon sem, de ellenzékben főleg nem, mert állandósítja az országban a polgárháborús állapotokat, és rálökdös az egykori MIÉP vigasztalan útjára. Nem érdemes belemenni az új csapdákba sem: ideológiai alapon nekiesni olyan embereknek, mint például Vitézy Dávid, akiket két éve még a szavazók figyelmébe ajánlottak, vagy éppen kivárásra játszani, hogy az új kormányt szétvetik majd a világnézeti különbségek, esetleg a one-man-show szabályai szerint könnyen lecserélhető miniszterek közül valaki csinál majd valami botrányosat, mert ez önmagában semmire nem lesz elég, csak a partvonalról bekiabáláshoz.

Ami segítené a Fideszt, ha önkritikus szervezetként meg tudná mutatni, hogy igenis ő a polgári, konzervatív, nyugodt erő, amely hajlandó elvégezni a szembenézés feladatát, és konstruktívan, ügyek mentén végezni az elvalapú ellenzéki politizálás pokolian nehéz műfaját.

Miképpen az is, ha az elmúlt tizenhat év napos oldalát élvező nemzeti nagyvállalkozói réteg végre nagy erőkkel beszállna a mecenatúrába a kultúra és a média területén

– különben a rendszerváltás óta nem látott információs monopólium jön létre.

Ahogy a jobboldali médiának sem ártana kidugnia a mérgező kampánygőzből a fejét, és ha már a friss kormánypárti orgánumok közül nem egy éppen a Kuruc.infó szintje alatt uszít, ennek ellenében dolgozni, polgári módon. Megszólítva a polgári Magyarország egészét és visszatérni jobbközépre. Oda, ahonnan indult, és ahová való.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
google-2
2026. május 01. 14:36
Egyébként, ha abból, amit a Magyar nevű művel, nem látszik, hogy a Fidesz a nyugodt, konzervatív, patrióta erő, akkor miből látszana. A Magyar hívei sem nyugszanak, ahogyan a vezér sem, kannibalizálják az egész közéletet. Bármilyen fájdalmas, ezen túl kell esni. Ahogyan Gyurcsányon is túl kellett jutni. Ezek próbák, mint a mesében és az győz, aki jobb, irgalmasabb, emberségesebb lesz. Ja és áldozatokat is kell hoznunk, ez a helyzet.
redl1986
2026. május 01. 14:06
polgári? De hát megmondta a kollégád régen, hogy az csak politikai termék. Ismét ezzel akarjátok szembehazudni a saját táborotokat? Légy nyugodt, a jobboldali médiára majd lesz gondja OV-nek. Nem fogja elfelejteni a hatékonyságotokat, s milyen szépen hoztátok az ikszeket MP-nek.
madre79
2026. május 01. 13:54
Most már ki lehet szűrni a szemetet a pártból, újra fel kell építeni! ASAP!
rezeda-kazmer
2026. május 01. 13:52
Az viszont igaz, hogy ellenzékben, valószínűleg, egész mást kell csinálni, mint kormányon. Mindenesetre a gagyi lejáratós-videók már kormányon sem működtek, szóltunk többen 2019-ben is, a bp-i történések után, hogy a túloldal szavazórétegéről minden morális-erkölcsi cucc lepereg, a jelöltjeiket így semlegesíteni nem lehet. Rá kellett volna nézni a bpi önkormányzat költéseire, mielőtt 2024-re ráfordulnak, de mártírt sem akartak gyártani, ezt is tudom. Maradt volna akkor a hergelés nem elengedése, a törvények betartatása (mond-e a jobboldalnak a szuverenitásvédelem valamit?), de, ha már ez sem megoldható (vissza a jogszolgáltatáshoz), akkor tényleg nagyon nagy baj van. Az Antall-féle MDF alól is kicsúszott az ország, de ott elég látványosan. Itt csak a végére, a lehallgatási ügy volt az erődemonstráció a túloldalon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!