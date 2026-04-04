Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
facebookon pintér ferenc pálinkás szilveszter destabilizációs kísérlet alezredes telex

Túlfizetett divatkatona és plakátfiú: egy igazi veterán tette helyre a Telexnek nyilatkozó századost (VIDEÓ)

2026. április 04. 10:57

Az ellenzék csámcsog a magyar hadseregről kritikusan nyilatkozó Pálinkás Szilveszter százados interjúján. Most Pintér Ferenc alezredes a Patrióta csatornán fejtette ki, miért tartja hiteltelennek és szakmailag súlytalannak a századost, akit szerinte csak a nepotizmus és a politikai destabilizációs szándék röpített a reflektorfénybe.

Pintér Ferenc alezredes nem finomkodott, amikor a Facebookon „túlfizetett nyálas divatkatonának” nevezte a baloldali médiában feltűnt Pálinkás Szilvesztert. A Patriótának adott interjúban kifejtette:

veteránként és civilként is felháborította az a látvány, amit a százados nyújtott. 

Nem tudom elképzelni, hogy egy százados kopott, gyűrött egyenruhában, szőrösen ki mer állni a nyilvánosság elé” 

– fogalmazott az alezredes, hozzátéve, hogy Pálinkás mondandója tele volt szakmai csúsztatásokkal, amelyeket csak a „vájtfülűek” vesznek észre, a gyanútlan állampolgárokat viszont könnyen félrevezethetik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Az alezredes szerint Pálinkás pályafutása mentes a valódi katonai teljesítménytől. 

Míg egy átlagos tiszt évekig vezeti a századát a sárban és a kiképzéseken, Pálinkás gyanúsan gyorsan került a rangos Sandhurst-i Akadémiára. 

Ez a srác azon kívül, hogy a miniszter úr mellett sertepertélt, illetve plakátfiúként szerepelt és toborozta a fiatalokat, nem sokat viselte a hátizsákot”

– mutatott rá Pintér. Szerinte a százados karrierje mögött nem a rátermettség, hanem a honvédséget mérgező nepotizmus állhat: „Nem tudom, ki az apuci, anyuci, vagy kinek a rokona ő, hogy ebben részt vehetett.”

Pintér Ferenc az interjúban drámai vallomást tett: elárulta, hogy pályafutását nem külső kényszer, hanem éppen Ruszin-Szendi Romulusz miatt fejezte be.

 „Én egyébként Ruszin úr miatt szereltem le, az értékrendbeli különbség miatt, ami közöttünk volt” – fogalmazott az alezredes. 

Pintér szerint Ruszin a honvédségen belüli nepotizmus és a „morális mélypont” egyik legfőbb képviselője, aki Pálinkást is csak „csókos kedvencként” futtatta. 

Úgy véli, a jelenlegi feszültség is Ruszin bosszúja: a volt vezérkari főnök a háttérből, Pálinkást eszközként használva próbál politikai tőkét kovácsolni korábbi feletteseivel szemben.

Pintér Ferenc, aki hangsúlyozta, hogy pártállástól függetlenül minden magyar biztonságáért kockáztatta az életét, a százados fellépését egy nagyobb, tudatos destabilizációs kísérlet részének látja. 

Úgy véli, a választások előtt menetrendszerűen érkeznek az ilyen „coming outok”,

 amelyek célja a fegyveres erők és a kormányzati szervek hiteltelenítése.

„Zajlik egy destabilizációs kísérlet a magyar állammal szemben... Ez a százados is miért nem korábban világosodott meg?” – tette fel a költői kérdést, utalva arra, hogy a fellépés időzítése és tematikája túlságosan is megrendezettnek tűnik.

A beszélgetés kitért a sokat emlegetett csádi misszióra is, amelyet a baloldali sajtó és Magyar Péter is előszeretettel támad. Pintér biztonságpolitikai szakértőként kijelentette: 

nincs hivatalos nyoma annak, hogy valódi katonai misszió zajlana Csádban.

„Ez egy kitalált dolog... egy olyan lufifújás ez most, ami a választások előtt jól jön az adott politikai oldalnak” – mondta. Szerinte a lakosság „etetése” zajlik olyan szenzációhajhász témákkal, amelyeknek nincs valóságalapja, csak a kattintásvadászatot szolgálják.

Az alezredes szerint Pálinkás fizikai megjelenése és kommunikációs nehézségei is árulkodóak. 

Ironikusan megjegyezte, hogy a százados láthatóan több időt töltött az edzőteremben, mint a katonáival a terepen, amitől a gondolkodása is egyoldalúvá vált. 

Kevesebb koksz segített volna az interjú előtt”

– utalt a százados akadozó beszédstílusára. Pintér szerint egy igazi tisztnek a kiképzésen és a katonák között van a helye, nem a médiában, ahol stratégiai szintű kérdésekről nyilatkozik anélkül, hogy bármilyen rálátása vagy kompetenciája lenne azokra.

Végezetül Pintér Ferenc megosztotta a volt katonatársak véleményét is, akikkel beszélt: 

Szolnokon szinte senkinek nincs jó véleménye Pálinkásról, „Spielbergnek” csúfolták a hátat mögött a propaganda-szereplései miatt. 

Az alezredes szerint felháborító, hogy egyes információk szerint Pálinkás a médiaszerepléseiért akár 100 millió forint körüli összegeket is kaphatott a múltban. 

Én megvetem az ilyen embert, aki ilyen módon a hadsereget és a csapatot, a fiúkat cserbenhagyja... Ez cserbenhagyás”

 – zárta gondolatait a veterán alezredes, hangsúlyozva, hogy a valódi katonai problémákat bent, a parancsnokoknak jelentve kell megoldani, nem politikai célú médiashow-k keretében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

A beszélgetés teljes hosszában itt nézhető meg:

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
westend
2026. április 04. 17:51
mreinstand-3 2026. április 04. 13:15 "Megvett szarházi vénség" - meglepően találó az önjellemzésed féregtroll. Legalábbis a jellegzetes poloskás proli működésed fényében :)
Válasz erre
0
0
horvata
2026. április 04. 15:41
Ejnye... Pálinkás Szilveszter beszédének jelentős része pontosan a katonatársainak megélhetési és egzisztenciális nehézségeiről szólt. Ez a rész kifejezetten megérthető, átélhető és meggyőző volt. Ha ennek csak egy része is valós, akkor a katonatársak most jószívvel gondolnak Szilveszterre. Ez nagyon valós, az egész hadsereget éríntő és talán megrengető probléma. Erőnek erejével visszatartani a távozni szándékozókat nyilván nem lehet eredményes és a morált még tovább rontja. Lehet élcelődni Pálinkás Szilveszteren, de komoly terhet és kockázatot vállalt. Ez az alezredes meg csak dolgozik a pénzéért, futja a kötelező köröket, mentené a menthetőt. De egyáltalán nem csinálja meggyőzően. Lehet, több kárt csinál, mint hasznot.
Válasz erre
1
5
balbako_
2026. április 04. 15:17
Az ukrán propagandisták rácuppantak az újabb hazugságra. (444, Telex, és Panyi szennylapja azon csámcsognak hogy 50% magyar katona halhat meg Csádban mert a Gaz Orbán Gáspár azt akarja. A helyzet ezzel szemben az, hogy nincs magyar katona ott és OB is itthon van. Ennélfogva nem is halhatott meg Csádban senki a mi katonáinkból!
Válasz erre
2
0
balbako_
2026. április 04. 15:03
Csádban nincsen egyetlen magyar katona sem. Így a misszió veszteségeiről polemizálni parasztvakítás. Orbán Gáspár szerepe ebben fikció, vagy inkább ocsmány hazugság. Egy díszpinty átállt az ellenséghez - Ukrajnához dezertált Ruszin Szendi Romulusszal együtt és hazudozik baromságokat. Itt tartunk a választás küszöbén.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!