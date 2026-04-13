Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza rogán antal országgyűlési választás 2026 Fidesz

„Tudom, hogy megbüntettek minket az emberek” – így reagált Rogán Antal a választási vereségre (VIDEÓ)

2026. április 13. 18:58

Egy nappal a választások után a politikus értékelte a helyzetet.

null

Egy nappal a választási vereség után Rogán Antal rövid, de egyértelmű válasszal értékelte a kialakult helyzetet – látható a Magyar Szív Facebook-videójában.

A politikus arra a felvetésre, hogy várható-e a választás előtt kialakult közhangulat konszolidálása, úgy reagált: a kormányzati felelősség innentől már nem őket, hanem a Tisza Pártot terheli.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rogán Antal a választások utáni helyzetről beszélve hangsúlyozta: 

Tudom, hogy megbüntettek minket az emberek.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kidon-777
2026. április 13. 20:39
Igen, megbünette a Fideszt az a népréteg akiket a pálya szélén hagytatok. Nem elég egy marék pénzt szórni a földre. Hányszor szóltunk hogy vezéráldozat kell? Hányan mondták hogy vegyétek őket is embernek? Nem a milliós férfi táska és a k.stadion, mert a foci..., mikor a hév rozsdás szarkupac. Akik rátok szavaztunk, reméltük hogy talán kihúzzátok a fejeteket a seggetekből és némi fény ránk is vetül, mint emberre. Nem mint napszámos akinek lökök négy pengőt hogy zabáljon és kuss. Meg a külpolitika, az nagyon kell. A gyári melós meg 230 ezret visz haza. Igen, ti csesztétek el durván, mert vágóállatnak néztétek a népet. Persze hogy oda húz aki húst hazudik a kása helyett. Akkor is, ha tudja, hogy szarabb lesz. Mert legalább remény van. Ki a balf@sz? Aki elhiszi a reményt, vagy aki elhiszi, hogy a népnek elég az ha sámlinak használják?
Válasz erre
0
0
kislaci
2026. április 13. 20:18
Ne a szavazóktól félj tóni! Hozunk egy törvényt hogy bármilyen bűncselekmény gyanújával fel lehessen függeszteni a diplomácia mentességet, aztán akárhol vagy fegyház vár rád életed végéig!
Válasz erre
0
5
lemez
2026. április 13. 20:16
Nem volt jó a kommunikácio.Minden nap valamit kellett volna produkálni.Milyen vállalatok jöttek ki intézte ,kórházi gépvásárlások pedig rengeteg volt.Poloskát meg letiltani a platós kormányellennes tevékenységért mert külföldón ezt nem tehette volna.Ez már bomlasztásnak minösül.Ki engedte meg?Próbálta volna német vagy francia országban két évig ezt csinálni.
Válasz erre
2
0
galancza-2
•••
2026. április 13. 20:11 Szerkesztve
tónipatkány! B@szd meg orbi balut, lentulásit, meg a sátánista refi püsit a ravatalon. Igen, meg lettetek büntetve, mert elcsesztétek a tájékoztataást, kommunikációt. Ha mindent megvizsgálunk, akkor egyértelmű hogy a függetlenobjektívellenzék sokkal szarabb,hazugabb, csalóbb, korruptabb, pedóbb alakokból áll mint a fidesz, mégis a szavazók többsége ezt fordítva látta,lája,mert nem voltatok haklandók nyilatkozni azoknak a médiáknak, amellyeket sokkal,nagyon sokkal többen néztek, hallgattak,olvastak,mint a kormánypártiakat. tónipatkány! Csak saját magatokat okolhatjátok a vereségért.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!