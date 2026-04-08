Szijjártót nem hívják többet az ATV-be?! – A külügyminiszter kíméletlenül leleplezte a balos sajtót (VIDEÓ)

Csak pislogtak az ATV-ben: Szijjártó Péter kőkeményen helyretette a balos sajtót (VIDEÓ)
Minden eddiginél világosabban válaszolt a külügyminiszter.
Az Egyenes Beszéd vendége volt Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter külügyminiszer az ATV műsorában mondta el a véleményét a JD Vance amerikai alelnök látogatása körüli vitáról. Az amerikai alelnök a sajtótájékoztatón ugyanis azt mondta, hogy bárki is nyeri majd Magyarországon a választást, azzal együtt fognak működni. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy „elengedte Orbán Viktor kezét Amerika, és hogy felesleges bármiben is megállapodnia a magyar kormánynak Amerikával, mivel a Tisza Párt győzelmét követően úgy is mindent újra fognak tárgyalni.”
Szijjártó Péter a következő választ adta a műsorvezető kérdésére, miszerint érkezett-e amerikai felkérés arra, hogy Magyarország katonákat küldjön Csádba és Iránba:
„Én láttam itt a felvezetést is, azért az elszomorító, hogy van egy sajtótájékoztató, ahol az amerikai alelnök arról beszél tíz percen keresztül, hogy miért támogatja a miniszterelnököt, ahol arról beszél, hogy a magyar miniszterelnök a legnagyobb és legfontosabb támogatója az amerikai béketörekvéseknek, ahol arról beszélt, hogy azért jött, hogy támogatást biztosítson neki, ahol arról beszél hogy a magyar miniszterelnök fantasztikusan csinálja azt, hogy mindenkivel beszél, fenntartja a diplomáciát...
Majd önök kivesznek ebből a tíz percből egy fél mondatot, és azt beteszik ide főcímnek”
– hangzott a külügyminiszter válasza, aki szerint világosan látszik a Tisza Párt és a baloldali sajtó szándéka az igazság elferdítésére.
Szijjártó az eredeti kontextusába helyezte vissza a Magyar Péter által kiemelt félmondatot, amely szerint „elengedte Orbán Viktor kezét Amerika”, és a következőképpen folytatta: az amerikai alelnök szerint „ők együtt dolgoznak mindenkivel, mivel ők tisztelik a magyar népet, a magyar nép döntését tiszteletben tartják, de ő biztos abban, hogy Orbán Viktor fog nyerni. Ez így kerek, ha értékeljük ezt a sajtótájékoztatót, ne ezt a félmondatot vegyük ki” – fogalmazott a tárcavezető.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök korábban azt írta, hogy „egy teljes civilizáció fog elpusztulni”, ha Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig.