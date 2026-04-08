Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vance atv műsor Szijjártó Péter sajtó

Szijjártót nem hívják többet az ATV-be?! – A külügyminiszter kíméletlenül leleplezte a balos sajtót (VIDEÓ)

2026. április 08. 10:23

Az Egyenes Beszéd vendége volt Szijjártó Péter.

null

Szijjártó Péter külügyminiszer az ATV műsorában mondta el a véleményét a JD Vance amerikai alelnök látogatása körüli vitáról. Az amerikai alelnök a sajtótájékoztatón ugyanis azt mondta, hogy bárki is nyeri majd Magyarországon a választást, azzal együtt fognak működni. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy „elengedte Orbán Viktor kezét Amerika, és hogy felesleges bármiben is megállapodnia a magyar kormánynak Amerikával, mivel a Tisza Párt győzelmét követően úgy is mindent újra fognak tárgyalni.”

Szijjártó Péter a következő választ adta a műsorvezető kérdésére, miszerint érkezett-e amerikai felkérés arra, hogy Magyarország katonákat küldjön Csádba és Iránba: 

„Én láttam itt a felvezetést is, azért az elszomorító, hogy van egy sajtótájékoztató, ahol az amerikai alelnök arról beszél tíz percen keresztül, hogy miért támogatja a miniszterelnököt, ahol arról beszél, hogy a magyar miniszterelnök a legnagyobb és legfontosabb támogatója az amerikai béketörekvéseknek, ahol arról beszélt, hogy azért jött, hogy támogatást biztosítson neki, ahol arról beszél hogy a magyar miniszterelnök fantasztikusan csinálja azt, hogy mindenkivel beszél, fenntartja a diplomáciát...

Majd önök kivesznek ebből a tíz percből egy fél mondatot, és azt beteszik ide főcímnek”

hangzott a külügyminiszter válasza, aki szerint világosan látszik a Tisza Párt és a baloldali sajtó szándéka az igazság elferdítésére.

Szijjártó az eredeti kontextusába helyezte vissza a Magyar Péter által kiemelt félmondatot, amely szerint „elengedte Orbán Viktor kezét Amerika”, és a következőképpen folytatta: az amerikai alelnök szerint „ők együtt dolgoznak mindenkivel, mivel ők tisztelik a magyar népet, a magyar nép döntését tiszteletben tartják, de ő biztos abban, hogy Orbán Viktor fog nyerni. Ez így kerek, ha értékeljük ezt a sajtótájékoztatót, ne ezt a félmondatot vegyük ki” – fogalmazott a tárcavezető.

A jelenetet itt megtekintheti: 

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2026. április 08. 12:26
Orbán regnálásának haszonélvezője az ország 90-95 %-a. Ebből gyűlöli 30-35-%. /nem lett olyan tehetős, mint szerette volna?/ Az utóbbiaknak nagyon kell küzdeni, hogy a "lopnak és a nekem ne mondja meg senki mit tehetek" mellé fel tudják még sorakoztatni a győzelemhez szükséges részt. Ha a józan ész megvan a nép nagyobb részében, önmagának nem akar ártani és nem szavaz hazáját beáldozni is képes félőrültekre.
Válasz erre
0
0
Kar-6-Alom
2026. április 08. 12:10
"tovarisi-konyec 2026. április 08. 11:56 Így van. Valószínűleg nem fogják hívni többet, mivel április 12-e után kénytelen lesz Moszkvába menekülni a hazaáruló petiKÉM..." Nem ezért fogják nélkülözni Szijjártó társaságát, hanem annál az egyszerű oknál fogva, hogy a választás után (ha valami hatalmas csoda folytán) a Tisza nyerné a választást, az ATV be lesz szántva, ahogy azt Szent Megváltó Nemdiktátor Péter véletlenül elkotyogta az ATV folyosóján, már bekapcsolt mikrofonnal.
Válasz erre
0
0
tovarisi-konyec
2026. április 08. 11:56
Így van. Valószínűleg nem fogják hívni többet, mivel április 12-e után kénytelen lesz Moszkvába menekülni a hazaáruló petiKÉM...
Válasz erre
0
4
Dixtroy
2026. április 08. 11:55
Ba-dumm-tss!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!