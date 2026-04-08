Lukoil gazprom roszatom orosz energiahordozók szijjártó péter orosz energia

Csak pislogtak az ATV-ben: Szijjártó Péter kőkeményen helyretette a balos sajtót (VIDEÓ)

2026. április 08. 08:36

Minden eddiginél világosabban válaszolt a külügyminiszter.

2026. április 08. 08:36
Az ATV műsorvezetője arról kérdezte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy miért egyeztetett Lavrov orosz külügyminiszterrel egy uniós gyűlés után? – amit Szijjártó egyébként már ezerszer érthetően megválaszolt. Most újra megtette, minden eddiginél világosabban.

„Tudja milyen szankciókat akarnak bevezetni? 

Az összes orosz energiacéget föl akarják tenni a szaknciós listára! 

Ez mit jelent? Fölteszik a Gazpromot, a Lukoilt és a Roszamtomot. Az amerikaiak ez alól mentességet adtak. Ez azt jelenti, hogy 

a Roszatom nem tud szállítani fűtőelemet a paksi atomerőműbe. Akkor Ön mivel fog othon fűteni? A Tisza-párti szavazók mivel fognak otthon fűteni? 

Vagy miből lesz melegvíz, hadd kérdezzem már meg?” – kérdezett vissza a külügyminiszter.

Hozzátette: „Vagy 

ha fölteszik a Gazrpomot, és utána nincsen gázszállítás, nincsen fűtés, akkor mit fognak mondani a Tisza-párti szavazók? 

Vagy Ön mit fog mondani? Hogy jól tettem, hogy hagytam, hogy a Gazpromot szankcionálja az Európai Unió? Vannak tehát olyan orosz entitások, akiket ha föltesznek a szankciós listára, az Magyarország nemzeti érdekeit sérti.”

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy 

ha nem jön orosz energia, Magyarország energiaellátásának vége, a rezsicsökkentésről és védett árakról nem is beszélve. 

„Magának az energiaellátásunknak lenne vége. Szerintem nincsen józan ésszel gondolkodó magyar ember, aki azt gondolná, hogy helyes lenne, ha az olcsó orosz energiáról minket egy szankciós intézkedéssel leválasztanának” – szögezte le.

balatontihany-25
2026. április 08. 12:21
AZ a sunyi kis nő (Szőllősy Györgyi), hogy erőlködött, folyton közbevágott, de Szijjártó úr lesöpörte az "érveit" és valóban helyretette az akadékoskodó nőt. Míg máskor csak bólogat, mosolyog, alig szól Györgyike néni, ha balos, liberós fazonok nyilíatkoznak. Bezzeg most ágált, udvariatlanul közbevágott, ne hogy mán' Szijjártó úr el tudjon mondani összefüggően két mondatot. Szánalmas volt szegény néni.
tovarisi-konyec
2026. április 08. 12:09
Kakadu Petike 😂😂😂 Készüljetek szektások. Jön a kegyelemdöfés. Délután kettőkor újabb anyag jön PetiKÉM-ről, múltkor ettől a pasastól jött a hangfelvétel, ahol arról beszélnek Lavrovval, hogy melyik orosz oligarchákat huzassa ki a szanckiós listáról. Ti is tudjátok, hogy vége van. Már csak az a kérdés, meglesz-e a Tisza 2/3.
Obsitos Technikus
2026. április 08. 12:06
Rendkívül kínos volt ez az árulónő.. :-D
elcapo-3
2026. április 08. 10:47
Szektás cigányok........felfogtátok, vagy a szokásos módon ezt sem értettétek meg ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!