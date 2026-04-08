Csak pislogtak az ATV-ben: Szijjártó Péter kőkeményen helyretette a balos sajtót (VIDEÓ)

A valóság az, hogy Ukrajna a létében fenyegeti Magyarországot.
Minden eddiginél világosabban válaszolt a külügyminiszter.
Az ATV műsorvezetője arról kérdezte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy miért egyeztetett Lavrov orosz külügyminiszterrel egy uniós gyűlés után? – amit Szijjártó egyébként már ezerszer érthetően megválaszolt. Most újra megtette, minden eddiginél világosabban.
„Tudja milyen szankciókat akarnak bevezetni?
Az összes orosz energiacéget föl akarják tenni a szaknciós listára!
Ez mit jelent? Fölteszik a Gazpromot, a Lukoilt és a Roszamtomot. Az amerikaiak ez alól mentességet adtak. Ez azt jelenti, hogy
a Roszatom nem tud szállítani fűtőelemet a paksi atomerőműbe. Akkor Ön mivel fog othon fűteni? A Tisza-párti szavazók mivel fognak otthon fűteni?
Vagy miből lesz melegvíz, hadd kérdezzem már meg?” – kérdezett vissza a külügyminiszter.
Hozzátette: „Vagy
ha fölteszik a Gazrpomot, és utána nincsen gázszállítás, nincsen fűtés, akkor mit fognak mondani a Tisza-párti szavazók?
Vagy Ön mit fog mondani? Hogy jól tettem, hogy hagytam, hogy a Gazpromot szankcionálja az Európai Unió? Vannak tehát olyan orosz entitások, akiket ha föltesznek a szankciós listára, az Magyarország nemzeti érdekeit sérti.”
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy
ha nem jön orosz energia, Magyarország energiaellátásának vége, a rezsicsökkentésről és védett árakról nem is beszélve.
„Magának az energiaellátásunknak lenne vége. Szerintem nincsen józan ésszel gondolkodó magyar ember, aki azt gondolná, hogy helyes lenne, ha az olcsó orosz energiáról minket egy szankciós intézkedéssel leválasztanának” – szögezte le.
Nyitókép: Képernyőkép