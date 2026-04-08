Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán tűzszünet döntés egyesült államok donald trump

Erre várt a világ: Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be, megnyílik a Hormuzi-szoros

2026. április 08. 05:59

Az amerikai elnök korábban azt írta, hogy „egy teljes civilizáció fog elpusztulni”, ha Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig.

2026. április 08. 05:59
Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán "teljes mértékben és azonnal" megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.

Ez egy kétoldalú tűzszünet

– írta Donald Trump, és az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.

„Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten” – írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.

Donald Trump 10 nappal ezelőtt szabott ultimátuma washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor járt volna le, és az elnök egy órával azt megelőzően jelentette be a kéthetes tűzszünetet.

Az elnök korábban azt közölte, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az iráni vezetéssel, ugyanakkor egy internetes bejegyzésében azt is világossá tette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig, „egy teljes civilizáció fog elpusztulni”, amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásmérésként írt le.

(MTI)

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
•••
2026. április 08. 11:32 Szerkesztve
És ezt Irán is tudja? Irán nem akar tűzszünetet, hanem a háború végleges lezárását, kártérítést és garanciákat, én még nem hallottam tőlük mást. aljazeera.com/news/2026/4/7/whats-irans-10-point-peace-plan-that-trump-says-is-not-good-enough
Válasz erre
0
0
kistv
2026. április 08. 10:40
Ezek szerint tegnap megint TACO nap volt, amit megint győzelemnek ad el. Legalább enyhül a káosz amit saját maga okozott. Végre egy jó hír a magyar családoknak.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 08. 10:31
kivancsi vagyok kitart-e ez a tuzszunet 2 hetig ?
Válasz erre
0
0
Hobby024
•••
2026. április 08. 09:49 Szerkesztve
iimre A közvetlen előzmények, a zsidó 6napos háborút nem számolva: Angol, francia gyarmatosítás, a nyersanyagért. Arab tavasz. Szétzúzták, a saját képükre akarták formálni a muzulmán világot. IRAK egymillió halott hamis aljas vádak alapján. Líbia Kadhafi megbuktatása. Kadhafi ezredes megbuktatására 2011-ben Nagy-Britanniával közösen indított, francia ihletésű hadjárat katasztrofális hiba volt – mondta a The Timesnak Franciaország akkori líbiai kémfőnöke. Szíria: jelenleg egy nemzetközileg körözött bűnöző az ország vezetője. A migránsáradat fő területe. Merkel Willkommenje. Ő hívta be a migránsokat. Korán égetések, Mohamed gúnyrajzok. És most Irán. Mondjam még? És mindenütt a demokrácia féltés mögött az olaj.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!